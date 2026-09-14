México

Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad

El sospechoso ya está en el penal de Texcoco mientras un juez define qué medida enfrentará por el caso ocurrido en Acolman

Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad. FGJEM
Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad. FGJEM
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó una orden de aprehensión contra Leonardo “N”, señalado como el probable responsable del homicidio de un menor de ocho años en el municipio de Acolman. El hombre era expareja sentimental de la madre de la víctima.

Tras la ejecución del mandamiento judicial, Leonardo “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco. Ahí permanece a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

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Cómo ocurrió el homicidio del menor

El niño, identificado como “Memito”, murió la noche del 10 de septiembre presuntamente estrangulado dentro de un automóvil en la colonia Los Ángeles Tepexpan. Su cuerpo fue hallado sin vida en el asiento trasero de un Chevrolet Aveo negro, estacionado en el cruce de las calles Gustavo Baz y Pablo González.

Varias veladoras encendidas y ramos de flores blancas colocados sobre una acera de concreto junto a una pared de ladrillos.
Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, Leonardo “N” aprovechó la relación de confianza que tenía con la familia para recoger al menor en casa de unos familiares. Le dijo que lo llevaría con su madre.

En algún momento del trayecto, habría agredido físicamente al niño hasta provocarle la muerte por asfixia. La Fiscalía no detalló el lapso exacto entre la recogida del menor y el hallazgo del cuerpo.

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La Fiscalía mexiquense investiga el hecho como homicidio, mientras el detenido permanece recluido en el penal de Texcoco a la espera de que un juez resuelva su situación jurídica.

Familiares del menor salieron a buscar al hombre luego de no tener noticias del niño. Supuestamente Leonardo “N” llevaba varios días consumiendo bebidas alcohólicas por problemas familiares.

El momento de la detención y el intento de linchamiento

Tras el homicidio, Leonardo “N” se trasladó en el mismo automóvil hasta calles de la colonia Los Ángeles Tepexpan, donde se encontraba la madre de la víctima. Ahí le informó que el menor estaba en el vehículo y se encontraba en mal estado de salud.

Varios pobladores se percataron de lo que sucedía. De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, detuvieron y golpearon al investigado antes de que llegara la policía.

La multitud retuvo y agredió físicamente al hombre con intención de lincharlo. Los efectivos de seguridad que arribaron al sitio impidieron que la situación escalara.

Parte posterior del torso de un hombre con camiseta verde y las manos esposadas a la espalda.
Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paramédicos de Protección Civil municipal confirmaron en el lugar que el menor ya no contaba con signos vitales. Elementos de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de Leonardo “N” y lo trasladaron ante las autoridades correspondientes.

El proceso judicial y el traslado al penal

Una vez detenido, el sujeto fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada de Homicidio. Ahí se abrió la carpeta de investigación correspondiente.

El Ministerio Público solicitó y obtuvo de una autoridad judicial la orden de aprehensión por el delito de homicidio. Con ese mandamiento cumplimentado, Leonardo “N” quedó formalmente detenido e ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco.

Medios locales habían señalado previamente que las autoridades ministeriales contemplaban su traslado al penal de Chiconautla, aunque el comunicado oficial de la FGJEM confirmó finalmente su ingreso al penal de Texcoco.

Un mazo de madera de juez, unas esposas metálicas y un expediente impreso sobre una mesa oscura.
Infanticidio en el Edomex: capturan a un hombre por estrangular a su hijastro de 8 años de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ahora, un juez deberá resolver la situación jurídica del imputado. Ese proceso determinará si Leonardo “N” enfrentará el juicio en prisión preventiva o bajo alguna otra medida cautelar, mientras avanza la investigación por el delito de homicidio en agravio del menor de ocho años.

Qué penas prevé la ley para este tipo de delito

El Código Penal del Estado de México establece en su artículo 242 que el homicidio simple se castiga con una pena de diez a quince años de prisión, además de una multa de entre 250 y 375 días.

La legislación contempla un esquema distinto si el delito se califica con agravantes. En ese caso, la pena puede llegar hasta 40 a 70 años de prisión, o incluso prisión vitalicia, de acuerdo con el mismo código.

El comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) señala que Leonardo “N” es investigado por el delito de homicidio, sin especificar si la imputación corresponde a la modalidad simple o calificada. Esa distinción deberá definirse en el proceso judicial en curso.

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