La UNAM ahora facilita la titulación para ex alumnos que tienen 10 años de egresados

Un graduado universitario sostiene la carpeta de su título académico con el escudo de la UNAM durante una ceremonia en un auditorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La FES Aragón de la UNAM realiza el 26 de junio la primera ceremonia de toma de protesta y entrega de 181 títulos del Programa de Titulación Conmemorativa (PTC), creado para apoyar a egresados que concluyeron sus estudios profesionales hace más de 10 años, de acuerdo con información de la Gaceta Digital UNAM.

La iniciativa reunió a 1,110 egresadas y egresados de las 14 licenciaturas de la facultad, luego de que más de 5 mil personas manifestaran interés en participar. El programa está dirigido a quienes terminaron con 100 % de los créditos y no habían obtenido el título.

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El PTC es impulsado desde 2025 por Araceli Romo Cabrera, directora de la FES Aragón, con motivo del 50 aniversario de la facultad. Su objetivo también es recuperar el vínculo con la comunidad egresada de las divisiones de Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías, Ciencias Sociales y Humanidades.

La aceptación del programa llevó a la FES Aragón a preparar una segunda generación.

Este video presenta el 50 aniversario de FES Aragón y una titulación conmemorativa. Comienza con un logo animado del '50 Aniversario' y 'Titulación Conmemorativa de FES Aragón'. Una mujer en un blazer naranja y vestido negro habla al aire libre, gesticulando. El fondo incluye árboles y estructuras universitarias, con el logo de UNAM Aragón visible. El video es un mensaje institucional o cobertura de evento. (@FESAragonUNAM)

Requisitos para titularte mediante el programa de Titulación Conmemorativa (PTC) de la FES Aragón

Para ingresar al Programa de Titulación Conmemorativa (PTC) debes cumplir, en principio, con estos requisitos:

Haber concluido el 100% de los créditos de tu licenciatura.

Tener más de 10 años de egreso . En la primera generación se consideró a quienes cursaron su última asignatura a más tardar en el semestre 2015-2 .

No contar con un proceso de titulación previo en curso.

Cumplir los requisitos particulares de tu plan de estudios, entre ellos: Servicio social liberado. Acreditación del idioma, cuando aplique. Requisitos adicionales de la carrera, como cursos de cómputo o metodología jurídica.

Aprobar cursos o diplomados de educación continua que, en conjunto, sumen al menos 240 horas. La opción está prevista como titulación sin trabajo escrito, conforme al artículo 67 de los Lineamientos Internos de Titulación de la FES Aragón.

Cómo solicitar el ingreso

Envía un correo a trayectoria50@aragon.unam.mx con:

Nombre completo.

Número de cuenta.

Un escrito libre o carta de intención donde expliques por qué deseas participar.

Autorización para que la Facultad revise tu historial académico y el uso de tus datos personales.

La FES Aragón revisa cada caso y, si valida los requisitos, asigna un folio para continuar el proceso. La página institucional del programa mantiene como medio de contacto ese correo electrónico.

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La Facultad de Estudios Superiores Aragón presenta los requisitos y el procedimiento del Programa de Titulación Conmemorativa para sus egresados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los requisitos documentales cambian según la licenciatura y el plan de estudios.

La Facultad ha señalado que existen diferencias entre sus carreras presenciales y de SUAyED, por lo que conviene verificar tu situación directamente con la Jefatura de Carrera antes de reunir documentos o inscribirte a cursos.

UNAM abrirá el Campus Centro Histórico en CDMX

La UNAM pone en marcha el Campus Centro Histórico, una nueva sede que reunirá más de 15 edificios patrimoniales de la Ciudad de México para ampliar la docencia, la investigación y la extensión cultural en el espacio donde fue fundada la institución. El proyecto tendrá como sede central el Antiguo Templo de San Agustín, cuya reapertura parcial está prevista para el próximo año.

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La Universidad Nacional Autónoma de México informó que la instalación del Consejo Directivo marca el inicio oficial del campus, concebido para preservar inmuebles históricos y fortalecer un corredor cultural y educativo de acceso público, abierto y gratuito.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas afirmó que la nueva estructura permitirá consolidar la presencia universitaria en el Centro Histórico bajo un enfoque de educación, divulgación del conocimiento y extensión de la cultura. La iniciativa busca también aprovechar de mejor manera los recursos de la institución y reforzar su utilidad social.

El Antiguo Templo de San Agustín será la sede central y albergará el Claustro Abierto Universitario San Agustín, identificado con las siglas CAUSA. El espacio estará orientado a preservar la memoria y compartir conocimiento con la sociedad.

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En este recinto se ofrecerán programas de posgrado y debates académicos para poner el conocimiento científico y las humanidades al servicio de las comunidades y de la revitalización urbana de la zona. La expectativa es extender la oferta académica y cultural a más habitantes del Centro Histórico.