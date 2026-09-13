México

¿Se canceló tu vuelo? Revisa el estatus de las operaciones del AICM

Checa el estado de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
El estado de los vuelos en el AICM son actualizados en tiempo real (Infobae)
Guardar

A tiempo, despegado, demorado y cancelado, son los estados de cada uno de los vuelos en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM).

Al ser uno de los más grandes de Latinoamérica y el más importante del país, el aeropuerto capitalino da a conocer el estado en en vivo de sus operaciones.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el AICM al corte del 5:00 horas del 13 de septiembre.

Los vuelos cancelados y demorados hoy

Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)
Demoras y cancelaciones en el AICM (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estatus del resto de las operaciones del AICM, puedes hacerlo en vivo a la siguiente página oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

¿Qué hacer en caso de un vuelo cancelado y demorado?

Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)
Como usuario de las aerolíneas tienes derechos ante demoras y cancelaciones (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

PUBLICIDAD

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 3.6 en Baja California Sur

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México: Se registra sismo de magnitud 3.6 en Baja California Sur

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 13 de septiembre

Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre: estos autos no podrán circular en CDMX

Los conductores que incumplan las restricciones pueden recibir una multa, y el vehículo puede ser remitido al corralón

Hoy No Circula este domingo 13 de septiembre: estos autos no podrán circular en CDMX

El debut de Vans Warped Tour en México: un primer día lleno de nostalgía, ruido ensordecedor y una amarga ausencia

Agrupaciones como Papa Roach, Allison y Winona Fighter se encargaron de hacer vibrar el Autódromo Hermanos Rodríguez

El debut de Vans Warped Tour en México: un primer día lleno de nostalgía, ruido ensordecedor y una amarga ausencia

México fortalece acciones para recuperar al lobo mexicano y otras especies prioritarias

El Programa Binacional de Recuperación del Lobo Mexicano logró la reintroducción de ejemplares en los bosques de Durango

México fortalece acciones para recuperar al lobo mexicano y otras especies prioritarias
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

Aseguran 1.6 toneladas de presunta marihuana en camión en Santiago Niltepec, Oaxaca

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 12 de septiembre: los corridos y series que inmortalizaron a “El Güero” Palma

Ronald Johnson destaca incautación de dextrosa en el Puerto de Manzanillo: la sustancia es usada para cortar drogas por el narco

Narcolanchas: FGR logra sentencia de casi 20 años contra cuatro detenidos con 650 kilos de cocaína en costas de Michoacán

Atacan con armas de fuego un helicóptero de la Policía Estatal de Chihuahua: se reporta un elemento herido

ENTRETENIMIENTO

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Paola Rojas responde a rumores sobre su novio Jorge Suárez y defiende su relación

Luisito Comunica acusa al Gobierno de clonar su imagen con IA para promocionar políticas de Sheinbaum

El debut de Vans Warped Tour en México: un primer día lleno de nostalgía, ruido ensordecedor y una amarga ausencia

Gala Montes arremete contra Ricardo O’Farrill por afirmar que tuvo un brote psicótico

Jair Sánchez enfrentó a Ricardo Peralta durante una transmisión en vivo: “No eres Wendy Guevara”

DEPORTES

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Katia Itzel García y Antonio Mohamed protagonizan acalorada discusión en el Toluca vs Atlas: qué le dijo el Turco a la silbante

Cruz Azul derrota al América 4-3 en el Clásico Joven

Cuál es el libro motivacional que lee la Hormiga González todos los días

Rayados y Tigres empatan en el Clásico Regio; Monterrey tuvo la última en el Estadio BBVA

Mexicanos en la Noche UFC, Brandon Moreno y David Martínez logran contundentes victorias