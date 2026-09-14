México

Sentencian a tres por secuestro agravado en Tamaulipas: reciben 52 años de prisión

Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” fueron condenados por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas

Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” fueron sentenciados a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Crédito: Fiscalía de Tamaulipas)
Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” fueron sentenciados a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. (Crédito: Fiscalía de Tamaulipas)
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Un juez federal sentenció en Tamaulipas a Marco Adán “N”, Jesús Eduardo “N” y Gloria Michel “N” a 52 años de prisión por secuestro agravado y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los tres fueron detenidos en 2024 tras una denuncia anónima que permitió ubicar un inmueble en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo. Durante el operativo, las autoridades localizaron a una persona que se encontraba privada de la libertad y aseguraron armas de fuego.

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Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas participaron en el despliegue que derivó en las capturas. Posteriormente, la Fiscalía General de la República (FGR) llevó el caso ante la justicia federal.

El juez impuso 50 años de prisión por el delito de secuestro agravado y otros dos años por la portación de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, con lo que la condena total asciende a 52 años para cada persona.

La reparación integral del daño a la víctima deberá determinarse durante la etapa de ejecución de la sentencia.

Datos obtenidos por Infobae México relaciona a los tres sentenciados con el Cártel del Golfo, información que no fue incluida por la FGR en su comunicado oficial sobre a sobre el veredicto.

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El Cártel del Golfo mantiene presencia en Tamaulipas pese a recientes capturas

Durante 2026, autoridades han detenido a integrantes y presuntos líderes de distintas células relacionadas con el Cártel del Golfo en Tamaulipas, donde la organización mantiene una estructura fragmentada.

En febrero fue detenido en Matamoros Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, señalado por autoridades como presunto líder de la célula Operativa Ranger.

En abril, Alexander Benavides Flores, alias “El Metro 9”, fue detenido en Reynosa y señalado como presunto integrante y líder de una célula del Cártel del Golfo. Después de su captura se registraron bloqueos, enfrentamientos y quema de vehículos en distintos puntos de la ciudad.

Los tres sentenciados fueron detenidos en 2024 tras un operativo en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde una persona privada de la libertad fue localizada y rescatada. (Crédito: Fiscalía de Tamaulipas)
Los tres sentenciados fueron detenidos en 2024 tras un operativo en el ejido San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas, donde una persona privada de la libertad fue localizada y rescatada. (Crédito: Fiscalía de Tamaulipas)

El Cártel del Golfo enfrenta disputas por el control de Tamaulipas

La posición fronteriza de Tamaulipas también ha convertido al estado en un territorio de disputa entre organizaciones criminales. De acuerdo con InSight Crime, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha buscado expandirse hacia zonas que históricamente estuvieron bajo influencia del Cártel del Golfo, entre ellas Reynosa, Miguel Alemán, Camargo, Díaz Ordaz, San Fernando y Ciudad Victoria.

La competencia no se limita al tráfico de drogas. El control de los municipios fronterizos permite acceder a rutas hacia Estados Unidos y a otras actividades que generan ingresos para los grupos criminales. La disputa por esas zonas puede involucrar tanto a las distintas facciones del Cártel del Golfo como a organizaciones que buscan desplazarlo de sus áreas tradicionales de operación.

A esta economía se suma el contrabando de combustible. El perfil de InSight Crime actualizado en agosto de 2026 cita una investigación que relacionó a Los Metros, una de las facciones del Cártel del Golfo, con una red binacional dedicada al traslado ilegal de combustible entre México y Estados Unidos. Según esa investigación, millones de litros habrían sido movilizados mediante puertos y aduanas de Tamaulipas, con una presunta participación de empresarios, funcionarios aduaneros y miembros de corporaciones de seguridad.

El mismo análisis señala que más de 95 por ciento del combustible contrabandeado por las diez empresas investigadas habría ingresado a México por Tamaulipas. El dato muestra que las economías asociadas a las facciones del Cártel del Golfo van más allá del tráfico de drogas y aprovechan la infraestructura comercial y fronteriza de la entidad.

La presión sobre el grupo también ocurre desde las instituciones locales. En mayo de 2026, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas obtuvo condenas contra 12 integrantes de una banda dedicada al secuestro agravado y señaló que la célula operaba en Reynosa y estaba relacionada con distintas investigaciones por privaciones de la libertad ocurridas entre 2023 y 2024.

Ese mismo mes, la Fiscalía estatal informó sobre otras 12 sentencias contra integrantes de un grupo dedicado a la extorsión. Según la autoridad, los responsables realizaban llamadas desde el Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa y utilizaban cuentas bancarias para recibir los depósitos exigidos a las víctimas, principalmente adolescentes y adultos mayores de Matamoros.

La actividad criminal en Tamaulipas, por tanto, no se concentra en una sola estructura ni en un único delito. Las autoridades han documentado durante 2026 casos de secuestro y extorsión, mientras análisis especializados identifican disputas por territorios fronterizos y economías como el tráfico de drogas, migrantes y combustible.

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