Carlos Torres Piña es nombrado coordinador de Morena en Michoacán rumbo a 2027

Carlos Torres Piña toma protesta como coordinador de Morena en Michoacán rumbo a 2027.

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Carlos Torres Piña fue designado este lunes como coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en Michoacán, posición desde la que encabezará los trabajos de organización territorial y fortalecimiento del movimiento rumbo a las elecciones de 2027.

El nombramiento fue anunciado durante un acto encabezado por Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, y Citlalli Hernández Mora, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

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La presentación se realizó en el World Trade Center de la Ciudad de México, donde también se dio a conocer la coordinación correspondiente a Guerrero.

La designación coloca a Torres Piña como el principal perfil de Morena para conducir la organización política en Michoacán de cara al próximo proceso electoral. Sin embargo, el cargo no representa formalmente una candidatura a la gubernatura.

Torres Piña llama a mantener la unidad de Morena y sus aliados

Durante su discurso tras recibir el nombramiento, Torres Piña agradeció a la dirigencia nacional y a los distintos grupos políticos que participaron en el proceso.

Mencionó de manera particular a Raúl Morón, Fabiola Alanís, Gabriela Molina, Gladyz Butanda, Celeste Ascencio y Ernesto Núñez, entre otros dirigentes y militantes.

Morena apuesta por Carlos Torres Piña para mantener el poder en Michoacán.

El nuevo coordinador también hizo referencia a los recorridos realizados por distintos municipios de Michoacán y sostuvo que las aportaciones recogidas durante ese proceso deberán formar parte de las siguientes etapas de organización política.

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En su intervención, señaló que el trabajo deberá involucrar a los diferentes equipos y a los partidos aliados de Morena.

Entre los puntos planteados por Torres Piña estuvieron:

Fortalecer el trabajo territorial en las distintas regiones de Michoacán.

Mantener la coordinación con el Partido Verde y el Partido del Trabajo .

Incorporar las propuestas recogidas durante los recorridos por la entidad.

Considerar la participación de jóvenes y mujeres .

Integrar a representantes de los pueblos originarios del estado.

Trabajar de manera conjunta con los distintos grupos y equipos políticos.

Torres Piña también hizo referencia a las cuatro comunidades originarias que mencionó en su discurso: mazahua, náhuatl, otomí y purépecha, además de destacar las distintas regiones del estado, entre ellas la Meseta, la Ciénega, el Oriente, la Costa y el Bajío.

¿Qué implica el nombramiento de Carlos Torres Piña en Michoacán?

La Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional tiene entre sus objetivos organizar las actividades políticas y territoriales de la llamada Cuarta Transformación en la entidad.

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Aunque el puesto no equivale a una postulación electoral, este tipo de designaciones es considerado una antesala para la eventual candidatura de Morena a una gubernatura.

El nuevo papel de Carlos Torres Piña en Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán. (Fiscalía General del Estado de Michoacán)

La persona que ocupa la coordinación también tiene la responsabilidad de articular a las distintas corrientes del partido y fortalecer el trabajo conjunto con sus aliados, principalmente el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Torres Piña asumirá esta responsabilidad después de un proceso interno en el que participaron 11 perfiles de Morena y sus partidos aliados. Michoacán, junto con Guerrero, fue una de las entidades con mayor número de aspirantes a la coordinación anunciada por la dirigencia nacional.

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Entre los perfiles que participaron estuvieron el senador con licencia Raúl Morón Orozco; la diputada local con licencia Fabiola Alanís Sámano; la senadora con licencia Reyna Celeste Ascencio Ortega; Gladyz Butanda Macías; Gabriela Molina Aguilar y Ernesto Núñez Aguilar, dirigente estatal del PVEM.

También se registraron Nezahualcóyotl Alanís Luna, Nezahualcóyotl Alanís Pedraza, Ana Lilia Guillén Quiroz y Esteban González Nava.

Carlos Torres Piña recuerda a Morelos y habla de la transformación

El nombramiento ocurrió el 13 de septiembre, fecha que Torres Piña relacionó con la presentación de los Sentimientos de la Nación por José María Morelos y Pavón ante el Congreso de Anáhuac.

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En su discurso, retomó la idea de que la soberanía proviene del pueblo y vinculó ese episodio histórico con el proyecto político de Morena. También afirmó que la transformación debe traducirse en justicia y bienestar para las familias de Michoacán y del país.

Discurso de Carlos Piña.

El morenista reconoció el trabajo realizado por el gobierno estatal y señaló que la nueva etapa no partirá de cero. Michoacán es gobernado desde octubre de 2021 por Alfredo Ramírez Bedolla, quien llegó al cargo como candidato de la coalición integrada por Morena y el PT.

Debido a que la legislación impide la reelección inmediata del gobernador, Morena tendrá que definir un nuevo perfil para competir por la gubernatura en 2027.

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En su intervención, Torres Piña también expresó su reconocimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Sobre la actual mandataria, destacó el Plan Michoacán de Paz y Justicia y mencionó obras relacionadas con caminos, hospitales y escuelas.

¿Quién es Carlos Torres Piña y quiénes compitieron por la coordinación?

Torres Piña cuenta con experiencia en cargos partidistas y públicos. Fue fiscal general de Michoacán y secretario de Gobierno estatal, además de diputado federal en dos ocasiones. Durante varios años militó en el PRD antes de incorporarse a Morena.

Su designación se produjo frente a otros perfiles con trayectoria legislativa, partidista y administrativa.

Carlos Torres Piña: el perfil que toma fuerza en Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán. (Foto: Morena)

Entre ellos estuvo Raúl Morón, quien fue alcalde de Morelia y candidato de Morena a la gubernatura en 2021, aunque las autoridades electorales cancelaron entonces su registro por irregularidades relacionadas con sus informes de precampaña.

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También participaron Fabiola Alanís, quien encabezó la Junta de Coordinación Política del Congreso local; Celeste Ascencio, senadora con licencia y exdiputada federal; Gladyz Butanda, exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad; Gabriela Molina, exsecretaria de Educación; y Ernesto Núñez, diputado federal y dirigente estatal del PVEM.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla había expresado previamente su confianza en que el proceso permitiera preservar la unidad interna de Morena, independientemente del perfil que resultara seleccionado.

Morena perfila su ruta rumbo a Michoacán 2027; Grecia Quiroz se perfila como su principal rival

Con la designación de Torres Piña, Morena inicia una nueva etapa de organización rumbo a los comicios de 2027, cuando Michoacán renovará la gubernatura.

La dirigencia nacional continuará anunciando de manera escalonada a quienes encabezarán la organización del movimiento en las demás entidades que tendrán elecciones para gobernador.

Morena prepara su camino rumbo a 2027 en Michoacán; Grecia Quiroz gana fuerza como oposición (@GreciaMich2027)

Por ahora, la designación de Torres Piña no constituye una candidatura formal. No obstante, su nuevo papel lo coloca al frente de las tareas políticas y territoriales de Morena en Michoacán, mientras el partido prepara el proceso mediante el cual definirá a su abanderado para buscar la continuidad en el gobierno estatal.

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En ese escenario también aparece Grecia Quiroz García, presidenta municipal sustituta de Uruapan y una de las figuras opositoras con mayor visibilidad en el estado. Quiroz asumió la alcaldía después del asesinato de su esposo, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La alcaldesa se convirtió posteriormente en una figura visible del Movimiento del Sombrero, agrupación independiente fundada por Manzo, aunque hasta ahora no existe una candidatura formal que la coloque como contendiente de Torres Piña.

Quiroz ha señalado que está preparada para buscar la gubernatura, aunque también ha dicho que su prioridad inmediata es cumplir con sus responsabilidades como alcaldesa. En paralelo, Movimiento Ciudadano ha mostrado interés en el crecimiento de su proyecto, aunque no existe una alianza formal entre el partido y la alcaldesa.

Por ahora, Morena tiene definida la coordinación estatal que encabezará sus trabajos rumbo a 2027, mientras la definición de candidaturas y eventuales alianzas electorales permanece pendiente.