Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Este duelo presenta una rivalidad intensa de la División Oeste de la Conferencia Americana con dos equipos contendientes a llegar lejos esta temporada. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)

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Denver Broncos se enfrentará a los Kansas City Chiefs este lunes 14 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde Arrowhead Stadium en el primer Monday Night Football de la temporada.

Broncos pone su objetivo en el Super Bowl

Los Broncos son uno de los equipos favoritos en la AFC para llegar al Super Bowl. (AP Foto/David Zalubowski)

Después de llegar a la final de la Conferencia Americana la temporada pasada, los Denver Broncos buscan dar el último paso rumbo al Super Bowl, programado para el 14 de febrero de 2027.

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El equipo quedó cerca de avanzar al juego por el título en la campaña 2025-2026, pero perdió 10-7 ante los New England Patriots en Mile High en el juego por el título de la AFC, en un duelo marcado por una intensa nevada y el predominio de las defensivas.

Denver terminó la temporada regular como líder de la División Oeste de la Conferencia Americana, con marca de 14-5. Además, aseguró el primer puesto de la conferencia, lo que le permitió descansar durante la ronda de comodines.

En la ronda divisional, los Broncos vencieron 33-30 a los Buffalo Bills en tiempo extra, lo cual les dio el boleto a la antesala del Super Bowl, donde fueron eliminados por Nueva Inglatera.

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Con el objetivo de fortalecer la ofensiva, reforzaron la posición de receptor con Jaylen Waddle. El exjugador de los Miami Dolphins llega como una opción confiable para el mariscal de campo Bo Nix y busca aportar velocidad, capacidad para ganar yardas después de la recepción y profundidad al ataque aéreo.

Los Broncos también cuentan con una defensiva que se mantiene entre las más sólidas de la NFL, mientras que en el juego terrestre, el equipo combina la experiencia de J.K. Dobbins con la juventud de R.J. Harvey, por lo que tienen un roster competitivo que los coloca entre los favoritos para llegar al Super Bowl.

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Chiefs busca regresar a playoffs

Después de una mala temporada, los Chiefs buscan regresar a playoffs. (AP Foto/Charlie Riedel)

Los Kansas City Chiefs quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada por primera vez desde el inicio de la era de Patrick Mahomes.

Dicha eliminación llegó después de una etapa en la que el equipo se consolidó como uno de los principales contendientes de la NFL y disputó cinco de los últimos ocho Super Bowls.

Patrick Mahomes sufrió una ruptura de los ligamentos cruzado anterior y colateral lateral durante el partido ante los Los Angeles Chargers, disputado en diciembre pasado.

Desde el inicio de su rehabilitación, el quarterback fijó como objetivo estar listo para la Semana 1. En agosto explicó que los médicos proyectaban un regreso nueve meses después de la cirugía, siempre que cumpliera sin contratiempos cada etapa del proceso.

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Finalmente, Mahomes recibió el alta para disputar el partido del lunes frente a los Denver Broncos. Su regreso representa una noticia favorable para una ofensiva que busca recuperar el nivel que la llevó a ser una de las más productivas de la liga.

Los Chiefs también contarán con Rashee Rice desde el comienzo de la temporada, quien es una de las principales opciones en el ataque aéreo, convirtiéndose en un gran socio para el mariscal de campo.

Kansas City reforzó además el juego terrestre con la llegada de Kenneth Walker. El corredor aporta potencia y equilibrio a una ofensiva que, durante las campañas recientes, dependió en gran medida de lo que pudiera generar Mahomes por aire.

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Cuándo y dónde ver en vivo desde México

El encuentro podrá seguirse de las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.