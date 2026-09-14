México Deportes

Denver Broncos vs Kansas City Chiefs: cuándo y dónde ver EN VIVO el Monday Night Football desde México

Este duelo presenta una rivalidad intensa de la División Oeste de la Conferencia Americana con dos equipos contendientes a llegar lejos esta temporada

Este duelo presenta una rivalidad intensa de la División Oeste de la Conferencia Americana con dos equipos contendientes a llegar lejos esta temporada. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)
Este duelo presenta una rivalidad intensa de la División Oeste de la Conferencia Americana con dos equipos contendientes a llegar lejos esta temporada. (Jay Biggerstaff-Imagn Images)
Guardar

Denver Broncos se enfrentará a los Kansas City Chiefs este lunes 14 de septiembre a las 18:15 horas (tiempo del centro de México) desde Arrowhead Stadium en el primer Monday Night Football de la temporada.

Broncos pone su objetivo en el Super Bowl

Los Broncos son uno de los equipos favoritos en la AFC para llegar al Super Bowl. (AP Foto/David Zalubowski)
Los Broncos son uno de los equipos favoritos en la AFC para llegar al Super Bowl. (AP Foto/David Zalubowski)

Después de llegar a la final de la Conferencia Americana la temporada pasada, los Denver Broncos buscan dar el último paso rumbo al Super Bowl, programado para el 14 de febrero de 2027.

PUBLICIDAD

El equipo quedó cerca de avanzar al juego por el título en la campaña 2025-2026, pero perdió 10-7 ante los New England Patriots en Mile High en el juego por el título de la AFC, en un duelo marcado por una intensa nevada y el predominio de las defensivas.

Denver terminó la temporada regular como líder de la División Oeste de la Conferencia Americana, con marca de 14-5. Además, aseguró el primer puesto de la conferencia, lo que le permitió descansar durante la ronda de comodines.

En la ronda divisional, los Broncos vencieron 33-30 a los Buffalo Bills en tiempo extra, lo cual les dio el boleto a la antesala del Super Bowl, donde fueron eliminados por Nueva Inglatera.

PUBLICIDAD

Con el objetivo de fortalecer la ofensiva, reforzaron la posición de receptor con Jaylen Waddle. El exjugador de los Miami Dolphins llega como una opción confiable para el mariscal de campo Bo Nix y busca aportar velocidad, capacidad para ganar yardas después de la recepción y profundidad al ataque aéreo.

Los Broncos también cuentan con una defensiva que se mantiene entre las más sólidas de la NFL, mientras que en el juego terrestre, el equipo combina la experiencia de J.K. Dobbins con la juventud de R.J. Harvey, por lo que tienen un roster competitivo que los coloca entre los favoritos para llegar al Super Bowl.

Chiefs busca regresar a playoffs

Después de una mala temporada, los Chiefs buscan regresar a playoffs. (AP Foto/Charlie Riedel)
Después de una mala temporada, los Chiefs buscan regresar a playoffs. (AP Foto/Charlie Riedel)

Los Kansas City Chiefs quedaron fuera de los playoffs la temporada pasada por primera vez desde el inicio de la era de Patrick Mahomes.

Dicha eliminación llegó después de una etapa en la que el equipo se consolidó como uno de los principales contendientes de la NFL y disputó cinco de los últimos ocho Super Bowls.

Patrick Mahomes sufrió una ruptura de los ligamentos cruzado anterior y colateral lateral durante el partido ante los Los Angeles Chargers, disputado en diciembre pasado.

Desde el inicio de su rehabilitación, el quarterback fijó como objetivo estar listo para la Semana 1. En agosto explicó que los médicos proyectaban un regreso nueve meses después de la cirugía, siempre que cumpliera sin contratiempos cada etapa del proceso.

Finalmente, Mahomes recibió el alta para disputar el partido del lunes frente a los Denver Broncos. Su regreso representa una noticia favorable para una ofensiva que busca recuperar el nivel que la llevó a ser una de las más productivas de la liga.

Los Chiefs también contarán con Rashee Rice desde el comienzo de la temporada, quien es una de las principales opciones en el ataque aéreo, convirtiéndose en un gran socio para el mariscal de campo.

Kansas City reforzó además el juego terrestre con la llegada de Kenneth Walker. El corredor aporta potencia y equilibrio a una ofensiva que, durante las campañas recientes, dependió en gran medida de lo que pudiera generar Mahomes por aire.

Cuándo y dónde ver en vivo desde México

El encuentro podrá seguirse de las 18:15 horas (tiempo del centro de México) a través de las pantallas de ESPN, Disney+ y DAZN con suscripción a NFL Game Pass.

Temas Relacionados

Denver BroncosKansas City ChiefsNFLFutbol americanomexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Embajada de EEUU en México lanza oferta de empleo con un sueldo de más de 45 mil pesos: estos son los requisitos

Si tienes experiencia en redes sociales, creación de contenido y dominas el inglés, esto te puede interesar; la convocatoria permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre

Embajada de EEUU en México lanza oferta de empleo con un sueldo de más de 45 mil pesos: estos son los requisitos

“Es un tema del Comité Nacional, no del gobernador”: Alfredo Bedolla sobre el proceso interno de Morena

El gobernador afirma que la ley le impide promover abiertamente a un aspirante y subraya que el nombramiento no depende del gobierno estatal

“Es un tema del Comité Nacional, no del gobernador”: Alfredo Bedolla sobre el proceso interno de Morena

Cancillería mexicana confirma asistencia a Samuel Adrián director del documental sobre menores trans detenido en Colombia

Señalan que el director de contenidos se encuentra en buen estado de salud y que su defensa ya atiende el caso

Cancillería mexicana confirma asistencia a Samuel Adrián director del documental sobre menores trans detenido en Colombia

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

La exalcaldesa de Cuauhtémoc compartió imágenes de la celebración del muñeco que se convirtió en uno de los elementos más particulares de su vida pública

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

Con atención tardía y en medio de la noche: así reportaron el ataque contra la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

La joven de 21 años tenía cerca de un mes en el país como parte de un intercambio desde la Universidad de Granada a la UAEM

Con atención tardía y en medio de la noche: así reportaron el ataque contra la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos
MÁS NOTICIAS

NARCO

“Había información de otra situación”: Fiscalía de Morelos no descarta líneas de investigación en feminicidio de Claudia Tacoronte

“Había información de otra situación”: Fiscalía de Morelos no descarta líneas de investigación en feminicidio de Claudia Tacoronte

México supera los 200 policías asesinados en 2026: Jalisco encabeza la lista de víctimas

Con atención tardía y en medio de la noche: así reportaron el ataque contra la estudiante española Claudia Tacoronte en Morelos

Amante de la naturaleza y alegre: así era Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Morelos

Feminicidios en la UAEM: van cuatro estudiantes asesinadas en lo que va de 2026

ENTRETENIMIENTO

“Prefiero la cárcel antes que borrarlo”: El documental de un mexicano que provocó su arresto en Colombia

“Prefiero la cárcel antes que borrarlo”: El documental de un mexicano que provocó su arresto en Colombia

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

¿Quién es la nueva novia de Alfonso Herrera? Anahí comparte fotos con la famosa periodista deportiva y el ex RBD

Lolita Cortés confiesa si Yuridia le pagó por hacer un video en su concierto tras sus malos tratos en La Academia hace 21 años

¿Se acabó el amor? Edwin Luna y Kimberly Flores anuncian una pausa en su matrimonio: “No podemos decir que sea una separación definitiva”

DEPORTES

Toros de Tijuana se coloca a un triunfo de proclamarse como campeón en la Liga Mexicana de Beisbol

Toros de Tijuana se coloca a un triunfo de proclamarse como campeón en la Liga Mexicana de Beisbol

Jorge Álvarez Máynez celebra investigación antimonopolio contra el futbol mexicano y pide que regrese el ascenso

Gobierno abre investigación contra Liga Mx por posible abuso de poder de mercado en la eliminación del ascenso y descenso

Erick Portillo obtiene el tercer lugar en salto de altura dentro del Ultimate Championship 2026

¡Chivas es nuevo líder general! Así marcha la tabla de posiciones tras los partidos del fin de semana