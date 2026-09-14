México

Sandra Cuevas celebra a su “hijo” Daniell: así fue la fiesta del oso de peluche que representa su deseo de ser mamá

La exalcaldesa de Cuauhtémoc compartió imágenes de la celebración del muñeco que se convirtió en uno de los elementos más particulares de su vida pública

Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)
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Sandra Cuevas volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez el protagonista no fue ella, sino Daniell, el oso de peluche que la ha acompañado durante varios años.

Las imágenes muestran una celebración preparada especialmente para Daniell, con una mesa decorada, alimentos, dulces y un pastel como parte del festejo. La escena rápidamente despierta curiosidad por tratarse de un personaje que, aunque es un muñeco, ocupa un lugar importante dentro de la vida personal que Cuevas ha mostrado públicamente.

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La historia de Daniell va más allá de una simple mascota de peluche. La propia Sandra Cuevas ha explicado que el oso representa una ilusión personal relacionada con la maternidad y con un proyecto de familia que alguna vez imaginó junto a quien entonces era su pareja. Por eso, cada aparición del muñeco tiene detrás una historia que la exfuncionaria ha contado en distintas ocasiones.

Daniell, el oso que Sandra Cuevas convirtió en parte de su familia

Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)
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Cuevas ha explicado que Daniell llegó a su vida cuando estaba comprometida y tenía planes de casarse y formar una familia. Según su relato, durante un viaje su entonces prometido le regaló el oso y le propuso que comenzaran a cuidarlo como si fuera un hijo. “A partir de hoy vamos a practicar con Daniell, lo vamos a empezar a cuidar, a vestir, a hablarle”, recordó que le dijo su expareja.

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Durante aquella etapa, el peluche llegó a tener su propio espacio y recibió regalos en fechas como el Día de Reyes. Para Sandra, Daniel terminó convirtiéndose en una representación de ese proyecto familiar que no llegó a concretarse como ella esperaba.

La relación sentimental terminó y Cuevas ha contado que una de las razones estuvo relacionada con sus extensas jornadas de trabajo. Al hablar de Daniell, también ha expresado con claridad lo que simboliza para ella: “Daniell para mí representa la ilusión de tener un hijo”. Así, el oso pasó de ser un regalo de pareja a convertirse en un recordatorio de un deseo personal.

¿Sandra Cuevas ha dicho que quiere ser mamá?

Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)
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Sí. Sandra Cuevas ha hablado públicamente de su deseo de convertirse en madre y, de hecho, ha relacionado directamente a Daniell con esa ilusión. En otra ocasión, después de conmoverse con un video protagonizado por un niño, escribió que le pedía a Dios “me permita tener un hijo pronto para traerlo conmigo a todos lados”.

La exalcaldesa también ha rechazado que su relación con el oso sea simplemente una extravagancia. “Que traiga un oso de peluche puede caer incluso en la locura; sin embargo, no es locura, es una ilusión de mujer y que ojalá pronto se haga una realidad”, expresó al explicar por qué mantiene tan presente a Daniell.

¿Quién es Sandra Cuevas?

Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)
Sandra Cuevas - (Instagram/@daniell_1.00)

Sandra Xantall Cuevas Nieves es una empresaria y política mexicana que fue alcaldesa de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024. Antes de llegar a ese cargo desarrolló actividades empresariales y ocupó puestos en instituciones como el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Durante su administración adquirió una gran exposición pública por su particular estilo de comunicación, sus decisiones como funcionaria y las distintas polémicas que protagonizó. Su presencia en redes sociales también hizo que aspectos de su vida personal, como la historia de Daniel, se volvieran ampliamente conocidos.

Hoy, el oso continúa formando parte de la imagen personal que Cuevas comparte en plataformas digitales. La celebración de sus cinco años vuelve a colocar a Daniel en el centro de la conversación: entre globos, dulces, comida y pastel, el muñeco que nació como símbolo de un proyecto de familia ahora tiene hasta su propio festejo de cumpleaños.

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