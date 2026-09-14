¿Quién es la nueva novia de Alfonso Herrera? Anahí comparte fotos con la famosa periodista deportiva y el ex RBD (RS)

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Anahí compartió en Instagram imágenes de una cena en la que aparece junto a Alfonso Herrera y la periodista Carolina Padrón, conductora de ESPN.

Las publicaciones, difundidas en fechas cercanas al cumpleaños 43 del actor, alimentan las versiones sobre una relación entre Herrera y Padrón, aunque ninguno de los dos ha confirmado de forma pública un noviazgo.

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Las historias de Anahí muestran un encuentro relajado entre antiguos compañeros de RBD y la conductora deportiva. La cantante publicó fotos con la periodista y otra imagen en la que apareceel, conocido como Poncho, lo que llamó la atención de seguidores de la agrupación.

La convivencia también despeja una confusión que circula entre usuarios de redes sociales. Carolina Padrón no trabaja en Fox Sports: forma parte de ESPN Deportes y ESPN México desde diciembre de 2010, donde se ha convertido en una de las conductoras de SportsCenter en español.

Anahí comparte una cena con Alfonso Herrera y Carolina Padrón

Anahí comparte una cena con Alfonso Herrera y Carolina Padrón (RS)

Anahí no acompañó las imágenes con un mensaje que definiera la relación entre Alfonso Herrera y Carolina Padrón. Aun así, la presencia de los tres en el mismo encuentro abrió comentarios entre fans de RBD, quienes interpretan las fotografías como una muestra de cercanía.

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Las imágenes se dan cerca de la celebración por los 43 años de Herrera. El actor, que ha desarrollado su carrera entre cine, televisión, teatro y producciones internacionales, mantiene una vida privada alejada de las declaraciones públicas sobre sus vínculos sentimentales.

La publicación de Anahí adquiere atención por la historia que comparte con Herrera. Ambos formaron parte de RBD, proyecto surgido de la telenovela Rebelde, y han sostenido una relación de amistad pese a que el actor no participó en la gira de reencuentro del grupo.

En las fotos, Anahí aparece junto a Carolina Padrón en un ambiente de convivencia. También compartió una postal con Alfonso Herrera, sin dar más detalles sobre el lugar o las personas que asistieron a la cena.

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La cantante ha mantenido contacto con algunos de sus excompañeros de RBD en distintos momentos. La aparición de Padrón en sus historias llevó a seguidores a señalar que existe una relación cordial entre ella y el círculo cercano de Herrera.

Carolina Padrón conduce SportsCenter en ESPN México

Carolina Padrón conduce SportsCenter en ESPN México (RS)

Carolina Desireé José Padrón Ríos nació el 20 de marzo de 1983. Es periodista, presentadora y comentarista deportiva de origen venezolano, con nacionalidad mexicana, y desarrolla su carrera en México desde hace más de 15 años.

Padrón estudió Comunicación Social en la Universidad Santa María. Más tarde cursó un máster en Periodismo en la Universidad CEU San Pablo, en España, con una beca de la Fundación Carolina.

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Su trayectoria profesional inició en 2006 como becaria en Radio Marca, en Madrid. Después regresó a Venezuela, donde trabajó en Meridiano Televisión y participó en coberturas de competencias internacionales de futbol.

Entre esos trabajos figuran la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2010, la Copa Mundial Femenina Sub-17 de la FIFA 2010 y la Copa América de 2007 para Univision Telefutura, cadena que después adoptó el nombre de UniMás.

En diciembre de 2010 se mudó a Ciudad de México para integrarse a ESPN como copresentadora de SportsCenter. Su llegada ocurrió tras la salida de la también venezolana Adriana Monsalve, quien se trasladó a Los Ángeles para conducir Nación ESPN.

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Padrón se ha mantenido como una de las conductoras de referencia de la señal deportiva. Desde agosto de 2017 encabeza una edición propia de SportsCenter identificada como SC5.

ESPN asigna a Carolina Padrón a eventos deportivos internacionales

Durante su paso por ESPN, Carolina Padrón ha cubierto torneos de beisbol, futbol y tenis. Entre ellos están la Serie del Caribe, el Clásico Mundial de Beisbol, el Abierto Mexicano de Tenis y partidos de futbol europeo.

La conductora también ha formado parte de coberturas de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y de dos Copas Mundiales de la FIFA. Su trabajo en el noticiero deportivo le ha valido premios Emmy, de acuerdo con la información difundida sobre su trayectoria.

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ESPN asigna a Carolina Padrón a eventos deportivos internacionales (RS)

El 7 de diciembre de 2015, Padrón y el periodista Jorge Eduardo Sánchez presentaron la primera emisión de SportsCenter desde el nuevo centro de producción de ESPN en Ciudad de México. La cadena estrenó entonces instalaciones con cuatro estudios.

Su presencia al frente de programas deportivos la ha convertido en una figura reconocida para las audiencias de ESPN en México y América Latina. También mantiene actividad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con su trabajo, viajes y momentos personales.

Alfonso Herrera y Carolina Padrón no confirman una relación pública: pero fans de RBD ya los “pillaron”

Las fotografías divulgadas por Anahí se suman a las versiones que vinculan sentimentalmente a Carolina Padrón con Alfonso Herrera. Fans de RBD señalan que ambos habrían sido vistos juntos en reuniones privadas y eventos públicos.

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Hasta ahora, no existe un pronunciamiento directo de Herrera o Padrón que confirme el vínculo. Las imágenes de la cena muestran una convivencia compartida con Anahí, pero no incluyen una declaración sobre su vida sentimental.

La atención se concentra en el trato entre Anahí y Padrón. Para seguidores de RBD, la publicación apunta a una relación amistosa entre la cantante, el actor y la periodista deportiva, en medio de las especulaciones sobre una posible pareja.