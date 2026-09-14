México

“La Mataviejitas” y “La Narcosatánica” reaparecen en sillas de ruedas y agradecen a diputada del PVEM en video

La diputada del PVEM Rebeca Peralta compartió un video donde Juana Barraza y Sara Aldrete agradecen la entrega de artículos al penal

Juana Barraza "La Mataviejitas" y Sara Aldrete "La Narcosatánica", aparecen en silla de ruedas. (CUARTOSCURO/HBO)
Juana Barraza "La Mataviejitas" y Sara Aldrete "La Narcosatánica", aparecen en silla de ruedas. (CUARTOSCURO/HBO)
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Juana Barraza y Sara Aldrete, dos de las criminales más mediáticas de México, reaparecieron en sillas de ruedas en un video difundido por la diputada Rebeca Peralta, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Conocidas como “La Mataviejitas” y “La Narcosatánica” o “La Madrina”, ambas aparecen agradeciendo a la legisladora la entrega de insumos destinados a la población vulnerable del penal durante una jornada de apoyos en el Centro Femenil de Reinserción Social de Tepepan, en la alcaldía Xochimilco.

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¿Qué dijeron en el video?

En la grabación aparece la diputada Rebeca Peralta, quien narra la jornada de apoyos: “Me encuentro en el Centro de Reinserción de Tepepan. El día de hoy trajimos apoyos de productos de higiene personal, champú, papel higiénico, toallas sanitarias, pasta dental, crema. También trajimos sandalias que nos donaron. Por supuesto, trajimos sillas de ruedas, aparatos auditivos”.

Juana Barraza y Sara Aldrete aparecen en silla de ruedas en un video de la diputada Rebeca Peralta, difundido en redes sociales tras una jornada de apoyos en el penal de Tepepan. (TikTok)

Juana Barraza, identificada en el video con el rótulo “Juanita Barraza, PPL Tepepan”, aparece en silla de ruedas recibiendo una bolsa con productos de higiene y un par de pantuflas. En la grabación se le escucha decir: “Le doy las gracias a la diputada por los apoyos que nos dan siempre. Siempre hemos apoyado, nunca nos ha dejado. Siempre está al pendiente de nosotros”.

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Otra interna, identificada como Sara Aldrete, agradece de forma similar: “como siempre, licenciada, muchísimas gracias por todo y gracias por la silla. La voy a utilizar porque la necesito, de verdad. Gracias”. Después aparece comiendo junto a la legisladora mientras usa la silla de ruedas.

El video cierra con Peralta agradeciendo a las autoridades capitalinas: “nuevamente le agradezco al secretario Pablo Vázquez. Muy agradecida con nuestra jefa de gobierno y vamos a seguir trabajando en el tema de reinserción”.

Quiénes son “La Mataviejitas” y “La Narcosatánica”

Juana Barraza, La Mataviejitas
MEXICO, DF 25 ENERO 2006.- Fue presentada a Juana Barraza, alias "La Mataviejitas" que fue detenida por elementos de la Secretaria de Seguridad Publica, en la colonia Moctezuma primera sección en la delegación Venustiano Carranza. FOTO: Leonardo Casas/CUARTOSCURO.COM

Juana Barraza Samperio nació en Epazoyucan, Hidalgo, el 27 de diciembre de 1957. Antes de su captura competía en la lucha libre bajo el pseudónimo de “La Dama del Silencio”, aunque el documental La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas, estrenado por Netflix en 2023 y dirigido por María José Cuevas, cuestionó esa versión: excompañeras señalaron que en realidad era aficionada al deporte y usaba el personaje como una fantasía personal.

Entre finales de los años noventa y 2006, Barraza operaba en las alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Ingresaba a domicilios de mujeres adultas mayores que vivían solas simulando ser enfermera o trabajadora social, para después robarlas y estrangularlas con estetoscopios, medias o pañoletas. Durante años, las autoridades buscaron a un hombre disfrazado de mujer, debido a testimonios contradictorios y perfiles equivocados elaborados por investigadores.

Fue detenida el 25 de enero de 2006 en la colonia Moctezuma, tras cometer su último crimen contra Ana María de los Reyes Alfaro, una mujer de 89 años. En 2008, el entonces Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la sentenció a 759 años y 17 días de prisión por 16 homicidios y 12 robos calificados. Por sus complicaciones de salud, entre ellas insuficiencia renal, fue trasladada de Santa Martha Acatitla a la torre médica del penal de Tepepan.

En mayo de 2026, Barraza salió de manera temporal del penal de Santa Martha Acatitla para recibir atención médica en el Hospital General Belisario Domínguez, en la alcaldía Iztapalapa, tras ser diagnosticada con insuficiencia renal.

"La Narcosatánica" (HBO Max)
"La Narcosatánica" (HBO Max)

Por su parte, Sara Aldrete Villarreal se convirtió en una de las figuras más conocidas de la crónica criminal mexicana tras el colapso de una secta que operaba en la frontera norte del país. Su detención, el 6 de mayo de 1989 en la Ciudad de México, destapó una red de torturas, mutilaciones y asesinatos rituales vinculada al narcotráfico en Matamoros, Tamaulipas.

Aldrete fue señalada como la mano derecha de Adolfo de Jesús Constanzo, alias “El Padrino”, un santero y líder criminal cuya organización combinaba el tráfico de drogas con rituales de brujería. Los medios de la época la apodaron “La Narcosatánica” y “La Madrina”, sobrenombres que la acompañaron durante las siguientes tres décadas.

Un tribunal la sentenció originalmente a más de 60 años de prisión por homicidio calificado, asociación delictuosa y violación a las leyes de inhumación. Aldrete ha insistido en su inocencia y ha declarado en distintas ocasiones que fue víctima de secuestro y manipulación por parte de Constanzo, aunque la condena en su contra se mantuvo firme.

¿Qué dijeron los internautas?

La grabación difundida por la diputada Rebeca Peralta generó decenas de comentarios en TikTok. Algunos usuarios cuestionaron el proceso judicial que llevó a la condena de Barraza: “la señora Juanita Barraza fue un chivo expiatorio del gobierno inepto en esa época, cuando la detuvieron sin pruebas, solo suposiciones”.

Juana Barraza y Sara Aldrete. (Capturas de pantalla)
Juana Barraza y Sara Aldrete. (Capturas de pantalla)

Otros comentarios se centraron en el paso del tiempo desde la detención de ambas internas: “Juana Barraza, tanto tiempo ha pasado” y “saludos a Juanita Barraza, me acuerdo cuando la conocí, estaba entera. Pero cómo ha pasado tan rápido el tiempo, y también a Sarita me acuerdo cuando trabajaba en jurídico. Bendiciones”.

Hubo cuestionamientos directos sobre la naturaleza de la jornada de apoyos: “¿reinserción es regalar cosas?”, escribió un usuario. Otro respondió en defensa de la legisladora: “la diputada es la única que entra a los centros penitenciarios para verificar sus condiciones y, por ende, ayudar a las mujeres y hombres con más necesidad”.

Un comentario cuestionó la difusión pública del video: “diputada, hay un dicho en México que dice: lo que hace tu mano derecha que la izquierda no lo sepa, y documentar es una falta de respeto”. Otros usuarios se limitaron a agradecer la labor asistencial: “excelente labor, gracias por ayudar a estas mujeres, estar al pendiente de sus carencias”.

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