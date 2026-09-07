Sheinbaum llama a la coordinación con EEUU para proteger al lobo mexicano ante revisión de Trump

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este lunes 7 de septiembre en La Mañanera del Pueblo al planteamiento de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de retirar la protección al lobo gris mexicano, una especie que habita a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.
Sheinbaum explicó que se trata de una especie transfronteriza y que cuenta con protección en México. También señaló que existen protocolos internacionales para preservar a los animales en peligro de extinción, cuyo nivel de protección depende de factores como la situación de la especie y el número de ejemplares existentes.
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“Lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es la coordinación”, sostuvo la mandataria, al referirse a la necesidad de que ambos países trabajen de manera conjunta para la conservación del lobo gris mexicano.
Sheinbaum Pardo dijo que esperará para conocer cómo se desarrolla la situación y advirtió que la medida no debería concretarse. “Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.
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