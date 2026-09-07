México

Sheinbaum llama a la coordinación con EEUU para proteger al lobo mexicano ante revisión de Trump

La presidenta recordó que hay protocolos internacionales que establecen la protección de la especie tranfronteriza

Claudia Sheinbaum de pie tras un podio con el escudo de México y dos micrófonos ante un fondo con texto y adorno floral
Claudia Sheinbaum habla desde un podio oficial durante la Conferencia del Pueblo en Ciudad de México. (Presidencia )
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió este lunes 7 de septiembre en La Mañanera del Pueblo al planteamiento de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de retirar la protección al lobo gris mexicano, una especie que habita a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que se trata de una especie transfronteriza y que cuenta con protección en México. También señaló que existen protocolos internacionales para preservar a los animales en peligro de extinción, cuyo nivel de protección depende de factores como la situación de la especie y el número de ejemplares existentes.

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“Lo que tiene que hacerse entre Estados Unidos y México es la coordinación”, sostuvo la mandataria, al referirse a la necesidad de que ambos países trabajen de manera conjunta para la conservación del lobo gris mexicano.

Sheinbaum Pardo dijo que esperará para conocer cómo se desarrolla la situación y advirtió que la medida no debería concretarse. “Vamos a ver si esto llega a ocurrir porque no debería ser así, porque más allá de que están en los dos lados de la frontera, es una especie que tenemos que conservar”, afirmó.

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