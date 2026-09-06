México prehispánico también “está de moda”: Exposiciones del INAH en el extranjero abarrotaron salas con 3.8 millones de personas

Un hombre con vestimenta tradicional árabe y una mujer observan una máscara de piedra expuesta dentro de una vitrina de museo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las exposiciones internacionales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) alcanzaron una afluencia acumulada de 3.8 millones de personas, quienes pudieron acercarse al patrimonio arqueológico y cultural de México en museos de España, Francia y China.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México retomó este domingo las cifras como parte de la difusión de los resultados presentados en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con énfasis en las acciones emprendidas para proyectar la riqueza histórica del país fuera del territorio nacional.

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Aunque el balance había sido presentado originalmente el pasado 21 de agosto durante la conferencia matutina del Gobierno federal, la dependencia volvió a destacar el alcance de las seis exposiciones organizadas por el INAH, entre las que sobresalen muestras dedicadas a las mujeres indígenas, el universo mexica, la cosmovisión maya y la presencia simbólica del jaguar en Mesoamérica.

1.5 millones de personas visitaron “Mayas: ceiba y cosmos en China”; 1.2 millones, “Jaguar, tótem de Mesoamérica”; y 375 mil, “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”. Además, en Abu Dabi, pudieron observar cinco piezas prehispánicas, entre ellas, una cabeza colosal… pic.twitter.com/igN2x8tJhp — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) September 6, 2026

¿Cuáles fueron las exposiciones del INAH que llegaron al extranjero?

El recuento oficial permite dimensionar el interés que despertaron las piezas mexicanas en museos internacionales. La exposición con mayor número de asistentes fue “Mayas: ceiba y cosmos”, presentada en Beijing, Henan y Hebei, China, con una afluencia de 1.5 millones de visitantes.

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En segundo lugar se ubicó “Jaguar, tótem de Mesoamérica”, que recorrió las ciudades y provincias chinas de Henan, Liaoning y Chengdú. De acuerdo con las cifras del Gobierno de México, esta muestra fue visitada por 1.2 millones de personas.

El listado de las seis exposiciones y sus respectivos niveles de asistencia quedó conformado de la siguiente manera:

“La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” , presentada en España: 375 mil visitantes .

“Mexica. Regalos para los dioses del Templo Mayor” , exhibida en Francia: 200 mil visitantes .

“Mesoamérica antigua: naturaleza y arte” , instalada en Beijing, China: 200 mil visitantes .

“Jaguar, tótem de Mesoamérica” , presentada en Henan, Liaoning y Chengdú, China: 1.2 millones de visitantes .

“Mayas: ceiba y cosmos” , llevada a Beijing, Henan y Hebei, China: 1.5 millones de visitantes .

“Espacios Sagrados. Civilizaciones del México Antiguo”, montada en el Museo de Shanghái, China: 300 mil visitantes contabilizados desde su inauguración y hasta la presentación del balance.

La muestra 'Mayas: ceiba y cosmos' lidera la asistencia a las exposiciones del INAH en el extranjero con 1.5 millones de visitantes en China. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En conjunto, las exhibiciones mostraron distintas dimensiones de los pueblos originarios y de las civilizaciones que se desarrollaron en el actual territorio mexicano. Los contenidos abarcaron desde las representaciones femeninas en las comunidades indígenas hasta los vínculos entre naturaleza, espiritualidad, poder político y organización social en Mesoamérica.

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Museo de Shanghái reunió 804 piezas arqueológicas de México

Uno de los proyectos más ambiciosos fue “Espacios Sagrados. Civilizaciones del México Antiguo”, inaugurado el 8 de julio de 2026 en el Museo de Shanghái, uno de los recintos culturales más importantes de China.

La exposición reunió 804 piezas vinculadas con cuatro grandes culturas: olmeca, teotihuacana, maya y mexica. De ese total, 745 objetos procedieron de los acervos del INAH, mientras que el Museo de Antropología de Xalapa, en Veracruz, aportó 46 y el Museo Amparo, en Puebla, participó con otras 13 piezas.

Entre los objetos seleccionados se encuentra la escultura de Mictlantecuhtli, deidad mexica relacionada con el inframundo, descubierta en 1994 en la zona arqueológica del Templo Mayor, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

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También fue incluido el Señor de las Limas, una de las esculturas más reconocidas de la cultura olmeca, hallada durante la década de 1960 en el municipio de Jesús Carranza, Veracruz.

Otro de los conjuntos relevantes fue el ajuar funerario de K’inich Janaab’ Pakal, gobernante de Palenque cuyos restos fueron localizados en 1952 en el Templo de las Inscripciones, en Chiapas. La selección se completó con el llamado Ancestro Fundador, descubierto en 2014 dentro del túnel ubicado debajo del Templo de la Serpiente Emplumada, en Teotihuacan.

Segundo Informe destaca la proyección cultural de México

La difusión de estos resultados se enmarca en la presentación del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, mediante el cual las dependencias federales han realizado balances sobre las acciones desarrolladas durante los primeros dos años de la administración.

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En el rubro cultural, la Secretaría de Cultura destacó la presencia de México en recintos internacionales y la colaboración institucional necesaria para trasladar, conservar, estudiar y exhibir piezas arqueológicas fuera del país.

Las cifras fueron dadas a conocer inicialmente por el director general del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, durante la conferencia matutina del 21 de agosto, encabezada en esa ocasión por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Durante aquella presentación, Rodríguez Velázquez reconoció el trabajo del Instituto y la realización de una exposición capaz de recorrer distintos puntos del mundo. Por su parte, Vázquez Herrera explicó que las muestras tienen como propósito divulgar la riqueza del patrimonio cultural y arqueológico de México.

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Con la recuperación de estos datos en el contexto del informe presidencial, la Secretaría de Cultura colocó el alcance internacional de las exposiciones como uno de los resultados de la política cultural del Gobierno federal. La presencia acumulada de 3.8 millones de visitantes refleja, según el balance institucional, el interés que mantienen las culturas originarias de México entre públicos de Europa y Asia.