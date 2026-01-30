México

Centro Histórico iluminado: ruta romántica por el corazón de CDMX

Aquí una idea para aprovechar las calles nocturnas de la capital del país

Guardar
Aprovecha la ciudad de noche
Aprovecha la ciudad de noche durante este mes romántico (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La ciudad de México se está transformando al caer la tarde tras el avance de un programa de iluminación monumental en el Centro Histórico.

La iniciativa, anunciada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, abarca 57 kilómetros de 137 calles y siete plazas, así como la intervención de 15 edificios emblemáticos, lo que permite resaltar tanto la arquitectura como la historia del primer cuadro de la capital.

El enfoque principal radica en beneficiar a los peatones. La mandataria capitalina afirmó que la iluminación fue pensada para quienes caminan por el corazón de la ciudad. Ya hay algunos avances de esto y, para celebrar el mes del amor y la amistad, te damos una idea de ruta para que disfrutes de un paseo nocturno con tu persona favorita.

Un paseo por el Zócalo y las calles peatonales

La CDMX de noche es
La CDMX de noche es el escenario perfecto para el romance (Cuartoscuro)

El nuevo alumbrado convierte al Zócalo y las calles peatonales aledañas en el punto de partida ideal para una ruta vespertina. Las luces realzan la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y la vitalidad de la Plaza de la Constitución, donde las actividades culturales y la convivencia se multiplican.

La experiencia se extiende por las calles históricas, como Madero, que conecta el Zócalo con otros monumentos icónicos, favoreciendo un tránsito más seguro y agradable para quienes disfrutan de la ciudad al anochecer.

Ruta sugerida para descubrir el Centro Histórico iluminado

El Sanborns de los Azulejos
El Sanborns de los Azulejos es una para obligatoria (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Si quieres tener un recorrido romántico en el Centro Histórico iluminado, se recomienda iniciar en el exterior del Palacio de Bellas Artes, cuya fachada iluminada destaca entre los edificios circundantes.

Al avanzar por la peatonal Madero, se observan comercios, cafés y el bullicio característico de la zona. La ruta sigue hacia el Zócalo y la Catedral, donde la iluminación resalta los detalles arquitectónicos. Después, una cena en el histórico Palacio de los Azulejos, sede de Sanborns, ofrece una pausa para disfrutar de la gastronomía local.

El recorrido puede concluir en el mirador de la Torre Latinoamericana, desde donde se aprecia la panorámica nocturna de la capital y el resplandor renovado del Centro Histórico.

Consejos para una experiencia segura y memorable

Crédito: Cuartoscuro / Antonio Cruz
Crédito: Cuartoscuro / Antonio Cruz

La revitalización del alumbrado incrementa la percepción de seguridad, aunque se recomienda mantener precauciones básicas durante la visita nocturna.

Portar objetos personales de manera discreta, elegir calles principales y permanecer en grupo contribuye a una experiencia más tranquila. El nuevo sistema de iluminación facilita la circulación y permite aprovechar la oferta cultural y gastronómica con mayor confianza, consolidando al Centro Histórico como uno de los destinos más atractivos para parejas y visitantes que buscan vivir la ciudad bajo una nueva luz.

Temas Relacionados

CDMXCentro HistóricoSan Valentín 202614 de febreroLugaresQué hacerTurismomexico-noticias

Más Noticias

Payaso huye tras fuga de gas en plena fiesta infantil en Hermosillo: “Coyeye, coyeye”

Un descuido durante un festejo provocó un momento de riesgo que se volvió viral en las redes sociales

Payaso huye tras fuga de

Libros de Amazon México: qué leer antes de ir a dormir

Estos libros se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon México: qué

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan de Justicia’ para trabajadores agrícolas de San Quintín: estos serán los ejes de apoyo

Se busca transformar una de las regiones agrícolas más productivas del país

Gobierno de Sheinbaum presenta ‘Plan

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

El intérprete de regional mexicano ofreció su primer concierto del 2026 en Guanajuato

Ángela Aguilar y la violinista

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

El hijo de Joaquín El Chapo Guzmán se encuentra prófugo de la justicia y es buscado por las autoridades mexicanas y estadounidenses

ICE mantiene recompensa de 10
MÁS NOTICIAS

NARCO

ICE mantiene recompensa de 10

ICE mantiene recompensa de 10 mdd para capturar a Iván Archivaldo Guzmán, líder de Los Chapitos: “Debe ser considerado peligroso”

Palazuelos y su círculo de famosos que convivieron con narcos: desde El Mayo Zambada, Amado Carrillo hasta el líder del Cártel del Golfo

García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Enfrentamiento entre militares y sicarios del Cártel de Tepalcatepec deja tres muertos en Michoacán

Ryan Wedding habría sido traicionado por ‘Mayito Flaco’, según versión revelada por Anabel Hernández

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar y la violinista

Ángela Aguilar y la violinista de Nodal juntas en el Palenque de León tras rumores de romance | Video

“Me llamarían terrorista”: La Divaza revela porque no puede regresar a Venezuela tras la caída de Maduro

¿Por qué Andrea Nicolás, hijo de Paulina Rubio, quiere vivir con su papá Nicolás Vallejo? Esto se sabe

Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

Niña consigue boleto para ver a BTS en CDMX y desata críticas de ARMY por no ser fan de antaño

DEPORTES

Allan Saint-Maximin, jugador del América,

Allan Saint-Maximin, jugador del América, denuncia racismo en contra de sus hijos

Santiago Giménez lanza advertencia a los 47 equipos que quieran enfrentarse a México en el Mundial 2026

Checo Pérez reaparece en pista con Cadillac y cierra penúltimo en Barcelona

WWE Royal Rumble: conoce a los mexicanos que ganaron la batalla real para ir a WrestleMania

Kikin Fonseca explica por qué elegiría a la “Hormiga” González sobre Berterame rumbo al Mundial 2026