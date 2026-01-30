Centro Histórico iluminado: ruta romántica por el corazón de CDMX

Aprovecha la ciudad de noche durante este mes romántico (Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba)

La ciudad de México se está transformando al caer la tarde tras el avance de un programa de iluminación monumental en el Centro Histórico.

La iniciativa, anunciada por la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, abarca 57 kilómetros de 137 calles y siete plazas, así como la intervención de 15 edificios emblemáticos, lo que permite resaltar tanto la arquitectura como la historia del primer cuadro de la capital.

El enfoque principal radica en beneficiar a los peatones. La mandataria capitalina afirmó que la iluminación fue pensada para quienes caminan por el corazón de la ciudad. Ya hay algunos avances de esto y, para celebrar el mes del amor y la amistad, te damos una idea de ruta para que disfrutes de un paseo nocturno con tu persona favorita.

Un paseo por el Zócalo y las calles peatonales

La CDMX de noche es el escenario perfecto para el romance (Cuartoscuro)

El nuevo alumbrado convierte al Zócalo y las calles peatonales aledañas en el punto de partida ideal para una ruta vespertina. Las luces realzan la majestuosidad de la Catedral Metropolitana y la vitalidad de la Plaza de la Constitución, donde las actividades culturales y la convivencia se multiplican.

La experiencia se extiende por las calles históricas, como Madero, que conecta el Zócalo con otros monumentos icónicos, favoreciendo un tránsito más seguro y agradable para quienes disfrutan de la ciudad al anochecer.

Ruta sugerida para descubrir el Centro Histórico iluminado

El Sanborns de los Azulejos es una para obligatoria (AP Photo/Eduardo Verdugo)

Si quieres tener un recorrido romántico en el Centro Histórico iluminado, se recomienda iniciar en el exterior del Palacio de Bellas Artes, cuya fachada iluminada destaca entre los edificios circundantes.

Al avanzar por la peatonal Madero, se observan comercios, cafés y el bullicio característico de la zona. La ruta sigue hacia el Zócalo y la Catedral, donde la iluminación resalta los detalles arquitectónicos. Después, una cena en el histórico Palacio de los Azulejos, sede de Sanborns, ofrece una pausa para disfrutar de la gastronomía local.

El recorrido puede concluir en el mirador de la Torre Latinoamericana, desde donde se aprecia la panorámica nocturna de la capital y el resplandor renovado del Centro Histórico.

Consejos para una experiencia segura y memorable

Crédito: Cuartoscuro / Antonio Cruz

La revitalización del alumbrado incrementa la percepción de seguridad, aunque se recomienda mantener precauciones básicas durante la visita nocturna.

Portar objetos personales de manera discreta, elegir calles principales y permanecer en grupo contribuye a una experiencia más tranquila. El nuevo sistema de iluminación facilita la circulación y permite aprovechar la oferta cultural y gastronómica con mayor confianza, consolidando al Centro Histórico como uno de los destinos más atractivos para parejas y visitantes que buscan vivir la ciudad bajo una nueva luz.