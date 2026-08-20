Filtran chat de senadores de Morena donde Ricardo Sheffield y Reyes Carmona se pelean por la candidatura a la alcaldía de León

(CUARTOSCURO)

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Un chat filtrado del grupo de WhatsApp de senadores de Morena expuso el pleito abierto entre Ricardo Sheffield Padilla y Emmanuel Reyes Carmona por la candidatura a la presidencia municipal de León, Guanajuato, rumbo a las elecciones de 2027.

La conversación, difundida por el periodista Irving Pineda, revela los cruces directos entre ambos legisladores —con intervención del también senador Gerardo Fernández Noroña.

Así fue el pleito

El intercambio comenzó cuando Sheffield compartió en el grupo un tuit de Miguel Zacarias dirigido a Reyes Carmona: “¿Estás oyendo @EmmanuelReyesC? ‘Que se postulen donde fueron a pedirle el voto a la gente’, le dijo la dirigente de Morena Ariadna Montiel a Colosio Riojas, quien estudia postularse en Sonora cuando su carrera la ha hecho en Nuevo León”.

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(X/@IrvingPineda)

La analogía era clara: Sheffield usaba el señalamiento de Montiel a otro caso para apuntarle a su compañero de bancada. Reyes Carmona respondió defendiendo su derecho a aspirar a León: “Al ser de lista nacional, es, y soy senador de toda la República, incluyendo León”.

Sheffield subió el tono con ironía directa: “Pues de paso habías de ir a pelear una Alcaldía al Edomex, aprovechando que allí naciste” (sic). Otro integrante del grupo secundó el comentario: “También incluyendo el Edomex, claro!”.

Reyes Carmona no cedió. Respondió en el chat: “Mejor, Gobernador de Guanajuato”. Sheffield replicó de inmediato: “Échale ganas. Ya solo te falta 68% para alcanzarme. Y unas dos décadas más en la política”.

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Noroña intentó frenar el pleito y terminó cediendo

La discusión escaló hasta que el senador Noroña intervino para llamar al orden: “Compañeros, con franqueza y respeto les digo que me parece inmaduro e incorrecto la forma de abordar sus legítimas aspiraciones. Traemos una ofensiva brutal de la derecha, nada menos que desde el gobierno de Estados Unidos, y nosotros en vez de fortalecer la unidad, estamos viéndonos el ombligo. Me parece lamentable”.

(X/@IrvingPineda)

Sheffield no aceptó la reprimenda sin réplica. Le recordó a Noroña que él mismo, en ese mismo grupo y bajo las mismas circunstancias, había llevado al Senado a la viuda de Carlos Manzo por un tema relacionado con Reyes Carmona. “Eso no era verse el ombligo?”, le preguntó. Añadió: “No voy a dejar de replicar ningún tema que no me parezca”.

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Noroña respondió: “Yo creo que tienes razón. El que yo haya reclamado la visita de la señora Quiroz era verme el ombligo. ¿Cómo me atrevo a pedir seriedad en el manejo de sus legítimas aspiraciones? Sígale compañero Sheffield, aprenderé a hacer política de altura”.

Reyes Carmona cerró su participación con un mensaje que editó a las 15:07: “Yo no busqué el pleyto (sic). He recibido diversas calumnias y he guardado silencio ante muchas de ellas. También podría responder, con hechos y verdades, no con mentiras. Sin embargo, por el bien de nuestro movimiento y atendiendo a tus razonamientos, seguiré promoviendo la unidad”.

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Noroña respondió con una frase que resumió el tono del intercambio: “Te agradezco, Emmanuel, y te mando un abrazo. Ahora me pasó lo obvio: ‘el que pide paz pide más’”.

El origen del conflicto: acusaciones de financiamiento de La Luz del Mundo

Los senadores de Morena Ricardo Sheffield y Emmanuel Reyes mantienen una disputa por sus aspiraciones electorales. Crédito: Captura de Video

El chat filtrado es la continuación pública de un enfrentamiento que estalló este 11 de agosto durante la inauguración del Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA) en León. Ahí, Sheffield acusó a Reyes Carmona de financiar bardas, espectaculares y publicaciones en revistas con recursos de la organización religiosa La Luz del Mundo. “Trae ganas de gastar dinero, pero no es de él, es de La Luz del Mundo”, dijo Sheffield a medios de comunicación.

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Sheffield también cuestionó que su compañero cumpla con los requisitos legales para contender. Sostuvo que la legislación exige cinco años de residencia efectiva en el municipio, condición que, afirmó, Reyes no tiene. “No sé qué habrá fumado o qué se metió, pero para ser alcalde de León lo primero es que debes ser leonés”.

Reyes Carmona anuncia denuncias por difamación

Reyes Carmona rechazó todas las acusaciones. Aclaró que la Constitución Política del Estado de Guanajuato exige únicamente dos años de residencia efectiva —no cinco— y aseguró cumplir ese requisito tras establecer su domicilio en León. Sobre el financiamiento de La Luz del Mundo, respondió: “Pues es que yo no estoy haciendo ninguna campaña. No sé por qué él esté asegurando esto”, según irvingpineda.com.

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(Foto: Twitter/EmmanuelReyesC)

El senador anunció dos acciones legales contra Sheffield: una queja ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por calumnias y guerra sucia, y una demanda civil por daño moral. “Él me está calumniando y, definitivamente, yo voy a proceder al interior del órgano intrapartidista. Y la otra va a ser por la vía civil, por el daño a mi imagen, a mi figura, por las calumnias que está lanzando en mi contra”, advirtió Reyes, de acuerdo con La Crónica.

Sheffield, por su parte, también presentó una queja ante la misma Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, esta vez contra Reyes, por sus aspiraciones que calificó de “injustificadas”.

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La disputa entre ambos senadores ocurre mientras Morena define quién competirá por León, uno de los bastiones históricos del PAN en Guanajuato. El eventual candidato morenista se mediría contra Alan Márquez, del PAN, actual diputado federal y vicepresidente de la Cámara de Diputados.