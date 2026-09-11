México

Por instrucción de Sheinbaum, Octavio Romero hace público su millonario sueldo y propiedades

El titular del Infonavit mantenía como confidencial el documento que exhibe el costo de sus bienes y los ingresos que obtuvo durante 2025

La Mañanera, Claudia Sheinbaum, Infonavit, Octavio Romero Oropeza.
Por instrucción de Sheinbaum, titular del Infonavit revela millonario sueldo y terrenos costosos: esto dice su declaración patrimonial. (Crédito: Cuartoscuro)
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Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera al titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hacer pública su declaración patrimonial, la tarde de este 11 de septiembre el documento fue publicado y reveló el millonario sueldo que recibió durante 2025 como titular de la dependencia.

El documento también revela los múltiples terrenos y propiedades de los que es dueño el director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), además de varias cuentas bancarias, así como un crédito hipotecario.

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¿Por qué el titular del Infonavit mantenía “confidencial” su declaración patrimonial?

Sheinbaum señaló, durante la conferencia de prensa matutina, que el Infonavit mantenía como “confidencial” la declaración patrimonial por una disposición vigente en el reglamento del instituto, por lo que rechazó dicho criterio:

Ya le pedí que cambie esa norma, porque no está bien. Todos los servidores públicos tienen que hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, y Octavio, pues, no debe ser la excepción”.

Los cuestionamientos sobre el tema surgieron luego de que el Comité de Transparencia decidió reservar el documento del directivo bajo la siguiente justificación:

La persona declarante no aceptó hacer pública su información patrimonial”.

Anteponiendo la transparencia de funcionarios públicos, la presidenta adelantó que el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) haría pública su declaración para evitar especulaciones:

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“Entonces, van a cambiar esa norma y también le pedí, espero que ya esté publicada, no sé si ya esté publicada, que publique en la página del Infonavit su declaración patrimonial para que no haya ninguna duda también”.

Octavio Romero gana más que la presidenta

El documento que hasta hace unas horas se mantenía como “confidencial”, revela que el director del Infonavit reportó durante 2025 un salario mayor que la presidenta, ya que su ingreso por “sueldos, honorarios, gratificaciones, anticipos de pensión y otras percepciones” alcanza los 2 millones 261 mil 994 pesos.

Adicional a su sueldo, Octavio Romero reportó un ingreso de 212 mil 171 pesos bajo el rubro de “rentas, regalías, intereses y dividendos”. Sin especificar cuál es el motivo del ingreso, registró un millón 886 mil 667 pesos en el apartado de “otros”. En total, solo de enero a diciembre de 2025, su percepción fue de 4 millones 360 mil 832 pesos.

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