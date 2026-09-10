México

Alito Moreno arremete contra Morena y el INE: “Piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas”

En el Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza
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En el marco del banderazo de arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, pronunció uno de los discursos más duros del evento, con señalamientos directos tanto a Morena y al Gobierno federal como al propio Instituto Nacional Electoral (INE), al que acusó de mostrar debilidad frente al poder.

“Morena no respeta al INE y el Gobierno menos”

Moreno inició su intervención recordando que el PRI “participó en la construcción del sistema electoral” que permitió la alternancia democrática en México, y advirtió que no permanecerá callado ante intentos de “debilitarlo, capturarlo o ponerlo al servicio del poder”.

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Con ese antecedente, lanzó una de sus frases más contundentes de la mañana:

“Es claro que Morena no respeta al Instituto Nacional Electoral y el Gobierno menos”, afirmó, al señalar que ambos actores “piensan que pueden mangonear al árbitro electoral y torcer las reglas a su favor para ganar las elecciones”.

Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza
Durante el arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, Alejandro “Alito” Moreno afirma que el árbitro electoral permite que se tuerzan las reglas y pide a los consejeros corregir el rumbo y dar certeza

El caso del senador con 75 días de campaña

Como ejemplo de lo que calificó como inacción del INE, el dirigente priista mencionó el caso del senador en funciones Armando Ayala Robles, quien, según Moreno, “con absoluto descaro presumió que llevaba setenta y cinco días de campaña en Baja California”. “Eso es vergonzoso”, sentenció.

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El dirigente nacional también denunció un “doble rasero” en el trato de la autoridad hacia distintos actores políticos:

  • Para la oposición, dijo, existen “investigaciones, censuras, medidas cautelares, persecución política y linchamientos mediáticos”.
  • Para Morena y sus aspirantes, en cambio, “hay tolerancia, hay permiso, hay blindaje”.

Cuestionamientos directos al INE

Además de señalar a Morena y al Gobierno, Moreno dirigió críticas puntuales a decisiones recientes del propio instituto electoral. Entre ellas:

  • La falta de lineamientos oportunos para regular y fiscalizar los gastos de los procesos políticos internos de los partidos.
  • La eliminación de los mecanismos de “Compulsa”, que —según explicó— permitían detectar la posible participación de servidores públicos como observadores electorales.
  • El criterio de las llamadas “boletas planchadas”, es decir, boletas sin marcas evidentes de haber sido depositadas en una urna, que calificó como “una invitación al fraude electoral”.

Sobre este último punto, citó un dato de la reciente elección de ministros de la Suprema Corte: “este Instituto Nacional Electoral invalidó cerca de un millón de boletas electorales, un millón de votos”, señaló, para cuestionar los criterios utilizados por la autoridad.

Advertencia sobre el crimen organizado

Uno de los pasajes más fuertes del discurso fue el dedicado a la injerencia del crimen organizado en procesos electorales locales. Moreno recordó los casos de Sinaloa y Michoacán, donde, dijo, el propio Tribunal Electoral “acreditó la participación del crimen organizado en las elecciones locales y simplemente no pasó nada”.

“Las elecciones no las pueden ganar los cárteles de los crímenes organizado. Tiene que ganarse en las urnas y con el voto de las y los ciudadanos”, advirtió, al pedir al INE asumir “una responsabilidad activa y muy efectiva” frente a esta amenaza.

“Le están fallando a los ciudadanos”

El dirigente priista fue enfático al recordar cuál debería ser el papel del árbitro electoral: “dar certeza, legalidad, imparcialidad”. De lo contrario, advirtió, “las elecciones no sirven, son estética, son una ceremonia, son una vil fachada”.

“Le están fallando a las y los ciudadanos”, remató, antes de hacer un llamado a “corregir el rumbo”.

También advirtió sobre el riesgo de que la autoridad electoral pierda su independencia frente al poder: “si no se da a respetar, pierde toda credibilidad y confianza y se convierte en un brazo ejecutor y de extensión del propio Gobierno”.

El cierre más contundente

Moreno concluyó su intervención con un llamado directo a los consejeros del INE sobre cómo quieren ser recordados: “como los que defendieron la democracia [...] o quienes se doblaron ante el poder”.

Cerró con la frase más dura de todo su discurso: “No hay que tenerle miedo a este cínico gobierno corrupto de Morena, y eso es lo que vamos a trabajar aquí”.

Contexto

La intervención de Moreno se dio en la misma sesión extraordinaria del Consejo General del INE en la que se formalizó el inicio del proceso hacia la elección del 6 de junio de 2027, en la que se renovarán 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, 31 congresos locales y miles de cargos de elección popular, con una lista nominal de más de 100 millones de electores.

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