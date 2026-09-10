El INE arranca el proceso electoral 2026-2027 con la inédita presencia de la secretaria de Gobernación

La ceremonia se realiza este jueves 10 de septiembre en una sesión extraordinaria del Consejo General y es encabezada por Guadalupe Taddei, con la asistencia de Rosa Icela Rodríguez como enviada de Claudia Sheinbaum

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El Instituto Nacional Electoral (INE) dio este jueves 10 de septiembre el banderazo oficial de arranque al Proceso Electoral Federal 2026-2027, rumbo a la jornada del 6 de junio de 2027. El acto, encabezado por la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala, incluyó la presencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Según coberturas periodísticas del evento, se trató de la primera vez que una persona titular de la Segob acude a la ceremonia inaugural de un proceso electoral federal en el INE, lo que generó comentarios entre reporteros presentes sobre lo inusual de la asistencia.

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¿Por qué justificó Taddei la presencia de la secretaria de Gobernación?

La titular del órgano electoral señala ante reporteros que se invita a los tres poderes de la Unión al inicio de cada ruta comicial y que el Ejecutivo acude mediante la secretaria de Gobernación

Cuestionada directamente por reporteros sobre el motivo de la asistencia de Rodríguez, la consejera presidenta del INE respondió que la funcionaria acudió “en representación de la presidenta de la República”.

Taddei explicó que, de acuerdo con la práctica institucional, al inicio de todo proceso electoral se invita a los tres poderes de la Unión: la Presidencia de la República, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Señaló que en esta ocasión estuvieron presentes representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo, por lo que, dijo, no hay nada extraño en que la titular del Ejecutivo federal esté representada por la secretaria de Gobernación, cuya presencia calificó como bienvenida “al instituto y a cualquier institución”.

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La respuesta de Taddei se dio en el marco de la ronda de preguntas posterior a la ceremonia, luego de que integrantes de la prensa insistieran en conocer las razones detrás de la inclusión de Rodríguez en el evento.

Dirigentes de partidos también estuvieron presentes

La ceremonia, realizada en la sede central del INE mediante una sesión extraordinaria del Consejo General, también contó con la presencia de dirigentes de partidos políticos. De acuerdo con publicaciones difundidas en la red social X, en el pleno del Consejo General coincidieron:

Ariadna Montiel , presidenta nacional de Morena.

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

Ambos fueron ubicados, según esas mismas publicaciones, sentados uno frente al otro durante la sesión.

En su cuenta de X, Alejandro Moreno confirmó su asistencia al acto y señaló que, desde el PRI, “vamos a defender con todo la libertad de los ciudadanos para decidir el rumbo del país”. El dirigente priista agregó que su partido estará atento a “cada decisión” del proceso electoral para exigir que la ley se respete y anticipó que el PRI enfrentará la contienda con “organización, firmeza y carácter”.

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@alitomorenoc

Contexto: así arranca el proceso rumbo a 2027

Con el banderazo de este jueves, el INE puso en marcha la ruta institucional que culminará con la jornada electoral del primer domingo de junio de 2027, en la que se disputarán más de 19 mil cargos públicos, entre ellos la totalidad de la Cámara de Diputados.

Entre las fechas clave ya definidas para lo que resta de 2026 se encuentran:

10 de septiembre: inicio formal del proceso electoral y arranque de la observación electoral.

30 de septiembre: instalación de los 32 Consejos Locales del INE.

Octubre y noviembre: recepción de manifestaciones de intención para candidaturas independientes.

30 de noviembre: instalación de los 300 Consejos Distritales.

Durante su mensaje en la ceremonia, Taddei sostuvo que el organismo electoral “no organiza elecciones para sí mismo ni para los partidos políticos”, sino para la ciudadanía, y llamó a no dar por sentada la democracia ni convertir los comicios en un acto rutinario. Adelantó que, en los próximos meses, habrá debate y competencia entre actores políticos, pero remarcó que “ninguna diferencia política tiene que colocarse por encima de las instituciones”.

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Un hecho que no se veía desde hace casi 30 años

De acuerdo con una nota publicada por el medio Blanco y Negro, la presencia de Rodríguez en la ceremonia representa un hecho sorpresivo, ya que desde 1996 ningún titular de la Secretaría de Gobernación se había presentado a un evento de este tipo. De confirmarse con otras fuentes, se trataría de casi tres décadas sin que un funcionario de ese rango asistiera al arranque de un proceso electoral federal en el instituto.

Hasta el cierre de esta nota, este dato no ha sido replicado ni confirmado por otros medios que cubrieron el evento, por lo que se mantiene como una referencia a verificar en las próximas horas.

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