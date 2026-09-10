Lilly Téllez acusa a Inzunza y Adán Augusto de mantener el control del Senado con Morena: “Este grupo sigue operando” 

Lilly Téllez sostiene que Adán Augusto e Inzunza continúan operando políticamente dentro del Senado.

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La senadora del PAN, Lilly Téllez, cuestionó la permanencia de Enrique Inzunza y Adán Augusto López dentro de la operación política de Morena en el Senado, al considerar que tanto la salida del primero de la bancada como la renuncia del segundo a la coordinación del Grupo Parlamentario de Morena son, en los hechos, una simulación.

Las declaraciones de Téllez ocurrieron luego de la confrontación entre el senador morenista Luis Fernando Salazar y el periodista Enrique Acevedo, quien señaló haber recibido una amenaza después de difundir un reportaje relacionado con la senadora con licencia de Baja California, Julieta Ramírez.

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La legisladora panista sostuvo que el grupo político encabezado por Adán Augusto López continúa operando dentro del Senado y afirmó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador mantiene influencia mediante Alejandro Esquer, quien fuera su secretario particular.

Lilly Téllez acusó a Marina de Pilar Ávila de traición a la patria. | PAN

Lilly Téllez señala a Inzunza y Adán Augusto por seguir operando en el Senado

Durante sus declaraciones, Téllez afirmó que Alejandro Esquer continúa funcionando como operador político y que, según su señalamiento, recibe instrucciones directamente de López Obrador.

La senadora aseguró que Esquer mantiene comunicación con Adán Augusto López y Enrique Inzunza, por lo que consideró que los cambios anunciados en torno a ambos legisladores no representan una ruptura real con el grupo político.

En el caso de Adán Augusto López, Téllez cuestionó que su salida de la coordinación de Morena implique que haya dejado de ejercer influencia sobre la bancada.

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Lilly Téllez señala a Inzunza y Adán Augusto por mantener influencia en el Senado. REUTERS/Luis Cortes

Respecto a Inzunza, sostuvo que su separación formal tampoco significa que haya dejado de participar en las decisiones del grupo.

Téllez afirmó que este grupo conserva capacidad de operación dentro del Senado y señaló que incluso continúa impulsando posiciones en órganos legislativos.

La panista también relacionó esta estructura con la situación política de Julieta Ramírez, senadora con licencia de Baja California, y aseguró que existen intereses del grupo para favorecer su permanencia en determinados espacios políticos.

¿Por qué Lilly Téllez arremetió contra este grupo tras el caso de Enrique Acevedo?

El señalamiento de Téllez se produjo en medio de la controversia generada por los mensajes publicados por Luis Fernando Salazar contra Enrique Acevedo.

X.

El senador de Morena respondió en X a la información difundida en el noticiero de N+ sobre presuntos acuerdos de Julieta Ramírez con autoridades estadounidenses.

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En uno de sus mensajes, Salazar escribió al periodista que “vamos a ir tras de ti”, además de calificarlo de mentiroso y cuestionar la investigación.

Acevedo respondió que la expresión debía considerarse una amenaza, particularmente por tratarse de un mensaje emitido por un senador.

El periodista también afirmó que, después de las declaraciones de Salazar, algunas personas comenzaron a buscar información privada sobre él y su familia.

Posteriormente, Salazar justificó sus declaraciones al señalar que reaccionó en defensa de Julieta Ramírez y frente a lo que calificó como hostigamiento contra la legisladora.

Salazar justifica sus dichos contra Acevedo y asegura que defendió a Julieta Ramírez. Foto: x.com/@SalazarLuisFer

También sostuvo que las acusaciones falsas no deben confundirse con el ejercicio periodístico y planteó la posibilidad de emprender acciones legales por daño moral.

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En este contexto, Téllez exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) abrir una investigación contra Salazar por las declaraciones dirigidas a Acevedo y pidió al periodista extremar precauciones.

La senadora vinculó políticamente a Salazar con Adán Augusto López, Enrique Inzunza y Julieta Ramírez, aunque sus afirmaciones sobre supuestas relaciones con grupos criminales fueron planteadas por ella como acusaciones.

La senadora vinculó políticamente a Salazar con Adán Augusto López, Enrique Inzunza y Julieta Ramírez, aunque sus afirmaciones sobre supuestas relaciones con grupos criminales fueron planteadas por ella como acusaciones. REUTERS/Luis Cortes

Estos son los principales señalamientos de Lilly Téllez

simulación . Afirmó que la salida de Enrique Inzunza de la bancada de Morena es una

Cuestionó que Adán Augusto López haya dejado realmente de operar políticamente dentro del Senado.

Señaló a Alejandro Esquer como operador que, según su versión, mantiene comunicación con López Obrador, Adán Augusto e Inzunza.

Relacionó a Luis Fernando Salazar y Julieta Ramírez con el grupo político de Adán Augusto López.

Exigió a la FGR investigar las declaraciones de Salazar contra Enrique Acevedo.

Pidió al periodista aumentar sus precauciones después de la confrontación.

Morena se deslinda de las declaraciones de Luis Fernando Salazar

La postura de Téllez ocurrió mientras integrantes de Morena se deslindaron de las expresiones de Salazar contra Acevedo.

Higinio Martínez se deslinda de las amenazas de Salazar contra Enrique Acevedo.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Higinio Martínez, inicialmente consideró que las declaraciones del legislador formaban parte de su libertad de expresión, aunque posteriormente señaló que no compartía el amago y sostuvo que debía garantizarse la libertad de prensa y la integridad de los periodistas.

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Por su parte, el senador Emmanuel Reyes Carmona afirmó que las declaraciones de Salazar no representan la postura del resto de los legisladores de Morena y señaló que el senador deberá responder personalmente por sus dichos y actos.

La confrontación comenzó después de que N+ difundiera una investigación sobre Julieta Ramírez.

La senadora con licencia cuestionó públicamente el material y pidió que se mostrara el documento en el que se sustentaban los señalamientos sobre sus presuntos acuerdos con autoridades estadounidenses.

Julieta Ramírez cuestiona reportaje de Acevedo y exige pruebas sobre los señalamientos. Foto: Facebook / Julieta Ramírez

Téllez pide investigar a Salazar y cuestiona el poder de Adán Augusto

Desde la tribuna, Lilly Téllez insistió en que la amenaza contra Acevedo debe ser investigada por las autoridades y pidió directamente a la FGR iniciar una carpeta contra Luis Fernando Salazar.

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La panista sostuvo que el episodio no debe analizarse de manera aislada y volvió a señalar la estructura política que, según su versión, continúa funcionando alrededor de Adán Augusto López y Enrique Inzunza.

Téllez también aseguró que continuará denunciando estos hechos durante las sesiones del Senado y cuestionó que el fuero pueda utilizarse para encubrir conductas ilícitas.

Sus declaraciones se sumaron así a la discusión generada por el enfrentamiento entre Salazar y Acevedo, pero también colocaron nuevamente bajo cuestionamiento la situación de Adán Augusto López y Enrique Inzunza dentro de Morena.

Téllez acusa a Adán Augusto de seguir operando políticamente en el Senado.

Para Téllez, los cambios formales en la bancada no significan que ambos hayan dejado de tener influencia.

Su principal argumento es que el grupo político que identifica con ellos continúa operando y que Alejandro Esquer mantiene, según su señalamiento, un papel de enlace con López Obrador.

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Mientras tanto, la controversia permanece vinculada al caso de Enrique Acevedo y a las declaraciones de Luis Fernando Salazar, quien sostiene que actuó para defender a Julieta Ramírez y que sus cuestionamientos forman parte de un desacuerdo con la información difundida por el periodista.