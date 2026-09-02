Así fue como Adán Augusto López le dio la bienvenida a Enrique Inzunza tras su regreso al Senado

Enrique Inzunza regresa al Senado de la República arropado por Morena. (Captura de video/X-@letroblesrosa)

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Pese a que Enrique Inzunza Cázarez se declaró “senador independiente” y abandonó la bancada de Morena en el Senado de la República, su regreso al recinto legislativo ha sido respaldado por los morenistas, incluso, en el segundo día de sesiones el senador Adán Augusto López no dudó en buscarlo hasta su curul para saludarlo.

Aunque en semanas previas, la presión sobre el senador de Sinaloa incrementó por las acusaciones de Estados Unidos que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, sus excompañeros lo han arropado y no le niegan el saludo de manera pública.

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Adán Augusto e Inzunza se saludan en el Senado tras 124 días de ausencia

Este 2 de septiembre de 2026, el senador sinaloense se presentó a la primera sesión de la Cámara alta, por lo que a su ingreso al salón de los plenos no pasó desapercibido, tanto por los medios de comunicación como por los políticos con los que llegó en 2024.

Inzunza se encontraba en su escaño, conversando con Gerardo Fernández Noroña, atrás de ellos se puede ver a Adán Augusto caminar en dirección al sinaloense, por lo que éste se voltea y le extiende el saludo.

En encuentro entre Inzunza y Adán Augusto duró alrededor de un minuto. (Captura de video/X-@letroblesrosa)

El encuentro entre el senador sin partido y el excoordinador de Morena en el Senado duró alrededor de un minuto, y se asemeja al recibimiento que le dieron algunos morenistas durante la Sesión General, realizada el pasado 1 de septiembre.

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¿Qué dijo Enrique Inzunza en su primera sesión?

Abordado por medios de comunicación, el legislador que se ausentó por 124 días del Senado, detalló que no dejará su escaño, el cual se encuentra situado en la sección del Grupo Parlamentario de Morena, adelantó que votará con el guinda por “principios”, ya que pese al abandono de la bancada, sus “principios siguen siendo los mismos”.

“Mis principios están con el pensamiento liberal, con el pensamiento constitucional de bienestar que en este momento empuja el proyecto político de Morena. El que yo no esté dentro de la bancada parlamentaria de Morena no implica que yo abdique de los principios en los que creo”, reiteró el exmorenista.

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Haciendo uso del discurso de “soberanía”, Inzunza comentó que seguirá apoyando iniciativas que tengan el propósito de “reforzar la soberanía, de afianzar derechos de las y los mexicanos, de generar prosperidad compartida, de generar justicia, bienestar en México, contará con mi apoyo y sus reservas”.

Enrique Inzunza refrenda su voto con Morena tras salir de la bancada en el Senado de la República.

Ante los rumores sobre un presunto acuerdo con Morena para que las acusaciones en contra del senador le dejaran de pasar factura al partido, el sinaloense descartó que esto haya sido así y mencionó que “sus convicciones” son las que le llevaron a tomar la decisión de dejar “en papel” la bancada.

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PRI critica presencia del senador de Sinaloa en el Senado

Tras la ratificación de Cristina Planter como subsecretaria para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la senadora Paloma Sánchez repudió que Enrique Inzunza votara el dictamen.

La legisladora perteneciente a la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se quejó de que el nombre del senador de Sinaloa apareciera en el registro de votación, ya que hasta la fecha, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra él y 9 personas más, donde también se incluye al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

“Ya votó Enriquito Inzunza, ahí está. Y pueden creer que está votando el nombramiento de la Subsecretaria de Relaciones Exteriores de América del Norte. O sea, el acusado por Estados Unidos está votando por la que nos representa en Estados Unidos. No, bueno, con Morena no lo puedo creer, de veras, no lo puedo creer”,

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El día de ayer, la morenista fue una de las políticas de oposición que se lanzó contra el regreso del senador, a quien le dejó el siguiente mensaje en su curul: “Narcosenador”.

En su cuenta de X, Paloma Sánchez culpó a Morena de que Inzunza haya llegado al Senado de la República pese a los cargos por los que es señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, mismos que podrían costarle una condena de 40 años a cadena perpetua en prisión.

“Morena es culpable que un narcosenador tenga un escaño en el Senado. Izunza regresó como si nada cuando tendría que ser enjuiciado porque es uno de los responsables de la narcoguerra en Sinaloa”, escribió la legisladora del tricolor.

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