MC denuncia a Mario Delgado ante el INE por usar la Beca Rita Cetina para promover a Sheinbaum

La grabación difundida por el titular de la SEP lo coloca en tendencia en X, donde usuarios señalan propaganda personalizada y recuerdan que el apoyo proviene del erario, no del bolsillo presidencial

Guardar

Movimiento Ciudadano (MC) presentó una denuncia formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Mario Delgado, secretario de Educación Pública, a quien acusa de violentar la Constitución al atribuir personalmente a la presidenta Claudia Sheinbaum el origen de los recursos de la Beca Universal Rita Cetina.

El escrito, presentado ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del INE, señala como responsable a Delgado Carrillo “y quien o quienes resulten responsables” por presunto uso indebido de recursos públicos, vulneración a los principios de imparcialidad y neutralidad, además de difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada en beneficio de la titular del Ejecutivo federal.

PUBLICIDAD

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informa que el dispersado es escalonado por la inicial del primer apellido, se entrega a alumnos incorporados en marzo de 2026 y llega mediante tarjeta del Banco del Bienestar

El origen de la controversia

La polémica estalló luego de que Delgado difundiera un video durante un acto de entrega de la beca, dirigida a estudiantes de primaria de escuelas públicas. En el material, el funcionario afirmó:

“Hoy les tenemos una excelente noticia a todas las familias mexicanas: por primera vez, niñas y niños de primaria reciben la beca Rita Cetina, son 2 mil 500 pesos para útiles y uniformes escolares, que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum les manda para que sigan construyendo sus sueños”.

PUBLICIDAD

La frase encendió las alarmas entre analistas, periodistas y legisladores de oposición, quienes recordaron que los recursos de los programas sociales provienen del Presupuesto de Egresos de la Federación, financiado con impuestos de la ciudadanía, y no del patrimonio personal de la presidenta.

Lo que dice la representación de MC

El anuncio de la denuncia fue dado a conocer por Juan Zavala Gutiérrez, vicecoordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, quien calificó las declaraciones del secretario como “una mentira y un engaño”.

PUBLICIDAD

“Las becas las damos todas y todos los mexicanos, no la presidenta. Es la peor versión del patrimonialismo mexicano”, escribió Zavala en sus redes sociales, donde también exigió a la autoridad electoral “intervenir de inmediato”.

El escrito fue promovido ante el Consejo General del INE por representantes acreditados de MC, entre ellos Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, Juan Miguel Castro Rendón y Juan Manuel Ramírez Velasco, consejero, representante propietario y suplente del partido naranja, respectivamente.

PUBLICIDAD

La difusión de un mensaje en un acto de entrega de apoyos reavivó la discusión sobre la imparcialidad en la comunicación pública y el margen de sanción administrativa del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral

El PAN también denunció

MC no es el único partido que llevó el caso ante la autoridad electoral. Legisladores del PAN también presentaron una queja por el mismo motivo. El coordinador panista en el Senado, Ricardo Anaya, fue tajante al señalar que Delgado incurrió en una falta grave:

“Violó la ley, no hay ninguna duda. Es más, violó la Constitución. En la propia Constitución está establecido que no se puede hacer promoción personalizada”, declaró el legislador ante medios.

PUBLICIDAD

¿Qué dice el artículo 134?

El centro del debate jurídico es el artículo 134 constitucional, que prohíbe expresamente que la propaganda de cualquier orden de gobierno se utilice para la promoción personalizada de servidores públicos, y establece que la información pública debe difundirse con criterios de imparcialidad, equidad y objetividad, sin influir en las preferencias electorales.

Especialistas consultados por distintos medios coinciden en que, si bien las declaraciones de Delgado no configuran un delito electoral —al no existir condicionamiento del voto a cambio del apoyo—, sí podrían representar una infracción administrativa susceptible de sanción por parte del INE o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), instancias que podrían ordenar bajar el video y prohibir la repetición de ese tipo de mensajes.

PUBLICIDAD

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral debe resolver en los próximos días si admite la queja y activa un expediente que podría derivar en medidas como retirar el material y frenar mensajes similares

La respuesta desde Morena

Hasta el momento, ni la SEP ni la Presidencia de la República han emitido una postura oficial sobre la controversia. En la Cámara de Diputados, la bancada de Morena rechazó las acusaciones de la oposición y sostuvo que la publicación de Delgado únicamente informaba sobre una política pública impulsada por el gobierno federal, sin intención de promoción personal.

El caso se suma a una serie de denuncias recientes presentadas por distintos partidos ante el INE en el contexto previo al proceso electoral de 2027, entre ellas las interpuestas por MC contra Andy López Beltrán por presuntos actos anticipados de campaña en Tabasco.

PUBLICIDAD

La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE deberá determinar en los próximos días si admite la denuncia y da inicio a un procedimiento sancionador contra el secretario de Educación Pública.