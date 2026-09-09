México

Senadora Julieta Ramírez se burla de documento de su presunto acuerdo de colaboración con EEUU: “Lo hicieron en Paint”

La senadora con licencia se lanzó contra Televisa con un video acompañado de una canción de Molotov

Julieta Ramírez ha minimizado la revelación de su supuesto acuerdo con el gobierno de EEUU. (Instagram: Julieta Ramírez)
Julieta Ramírez ha minimizado la revelación de su supuesto acuerdo con el gobierno de EEUU. (Instagram: Julieta Ramírez)
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Julieta Ramírez, senadora con licencia de Morena por Baja California, se burló en redes sociales del documento que mostraría el presunto acuerdo de colaboración que habría firmado con Estados Unidos, mismo que calificó de falso y aseguró: “Lo hicieron en Paint”.

Una investigación difundida el lunes por el noticiero estelar de Televisa señaló que Ramírez habría firmado un acuerdo de colaboración preliminar con la oficina del condado de San Diego, del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ese tipo de documento permite a un testigo o persona investigada entregar información sobre un delito a cambio de que su declaración no sea usada directamente en su contra en un juicio.

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El texto señala: “La determinación de si recibiré o no algún beneficio quedará entera y exclusivamente a criterio de la fiscalía federal, previa entrega de mi información”.

(Captura de pantalla)
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En respuesta, la morenista retó a que se exhibiera el papel completo. “Exijo a [el medio], apelando a su ‘ética periodística’, que presenten el documento supuestamente firmado por una servidora para convertirme en ‘testigo’. Spoiler: no lo tienen porque no existe”, subrayó.

En otra publicación, la legisladora aparecía con un reloj de arena mientras el texto en pantalla decía: “Aquí esperando a que Televisa muestre el dichoso documento que dizque firmé”.

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La senadora se lanza contra Televisa

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Luego de que el medio Nmás transmitiera este martes una nueva cápsula del caso, donde se ventiló parte del documento que incluye el nombre de la senadora con licencia por Baja California, Julieta Ramírez, el del subprocurador o la subfiscal federal que lleva el caso en Washington D. C. y el de un testigo colaborador de agencias federales de EEUU, la senadora no tardó en reaccionar.

Publicó en su cuenta de X una captura del supuesto proffer agreement con la fiscalía federal estadounidense: “El gran documento... Ni a ChatGPT llegan”, escribió.

Posteriormente, Julieta Ramírez también compartió un video con la canción Que no te haga bobo Jacobo, de la banda Molotov, sobre el fragmento que dice: “Hay un periodista que altera noticias / en un noticiero que está en Televisa / que no te haga bobo Jacobo”. Acompañó el clip con la frase “Si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa”.

(Captura de pantalla)
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Morena respalda a la senadora y descarta los señalamientos

La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel, salió en defensa de la senadora Julieta Ramírez y calificó como falsos los señalamientos en su contra. “Los señalamientos que se hacen son falsos, ella ya salió a desmentir... Yo le creo a Julieta, es una joven muy responsable, ahora está participando para la coordinación estatal”, sostuvo Montiel en conferencia de prensa.

La dirigente recordó que, cuando ella misma era secretaria de Bienestar, ya reflexionaba sobre el perfil de la legisladora. “En algún momento, cuando todavía yo era secretaria de Bienestar, me hacía la reflexión de su juventud versus la experiencia que se requiere; y la verdad, tengo la mejor opinión de ella”, señaló Montiel.

La dirigente atribuyó las acusaciones a una campaña negra en contra de la legisladora, sin precisar el origen. “Estos ataques suceden por parte, seguramente, de la derecha, de la oposición, porque es una destacada militante allá en Baja California”, señaló.

Julieta Ramírez rechaza las acusaciones que la vinculan como testigo protegido de Estados Unidos. (X/@JulietaRamirezP)
Julieta Ramírez rechaza las acusaciones que la vinculan como testigo protegido de Estados Unidos. (X/@JulietaRamirezP)

Morena, a través de su dirigencia, extendió también una postura de respaldo institucional: “Desde aquí nuestra solidaridad y respeto y respaldo a nuestra compañera senadora Julieta Ramírez”.

En respuesta al respaldo partidista, Ramírez agradeció públicamente el apoyo de la dirigente nacional. “Gracias por su respaldo, dirigenta. No defraudaré su confianza ni la del pueblo de Baja California”, escribió en su cuenta de X.

El coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, también salió en defensa de Ramírez y calificó de “farsa” los presuntos acuerdos entre la senadora con licencia y autoridades estadounidenses. “Yo les puedo confirmar que hablé con ella, yo le creo. Es una mujer íntegra”, afirmó.

Mier vinculó los señalamientos contra Ramírez con otros casos que involucran a legisladores de su bancada, entre ellos Adán Augusto López Hernández y Enrique Inzunza Cázarez, a quienes atribuyó una campaña orquestada para desestabilizar al movimiento previo a las elecciones intermedias de 2027.

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