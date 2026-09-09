México

Resultados de la Lotería Nacional, Sorteo Mayor 4027: premio mayor y números ganadores de este martes 8 de septiembre

El plazo de 60 días naturales para reclamar el premio comenzará a contar a partir del día siguiente a la publicación de los resultados

Lotería Nacional.
Lotería Nacional.
Guardar

El Sorteo Mayor 4026 de la Lotería Nacional de México, uno de los juegos semanales con mayor popularidad, fue celebrado este martes en punto de las 20:00 horas (hora del centro de México) en vivo desde el Teatro Lotería Nacional en la Ciudad de México y entregó un premio principal de 21 millones de pesos, distribuidos en tres series.

En esta ocasión, la edición del billete de la lotería del sorteo de este martes 1 de septiembre de 2026, recuerda la defensa del Castillo de Chapultepec, ocurrida el 13 de septiembre de 1847, cuando integrantes del Colegio Militar enfrentaron al Ejército de Estados Unidos durante la intervención norteamericana.

PUBLICIDAD

La pieza reconoce a los cadetes conocidos como los Niños Héroes, así como al teniente coronel Felipe Santiago Xicoténcatl y al teniente Juan de la Barrera, quienes participaron en uno de los episodios más recordados de la historia de México.

Números ganadores y reintegros del Sorteo Mayor 4027 de la Lotería Nacional del martes 8 de septiembre

Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
Comprueba los resultados ganadores de este Sorteo Mayor 4012. (VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)
  • Premio mayor de 21 millones de pesos: 46587
  • Premio mayor de 2 millones 550 mil pesos: 35978
  • Premio mayor de 900 mil pesos: 56674
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 32313
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 57829
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 33660
  • Premio mayor de 240 mil pesos: 40080
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 58480
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 53913
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 24221
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 52690
  • Premio mayor de 120 mil pesos: 06692

Reintegros: 4,8 y 7.

¿La estructura del Sorteo Mayor?

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada Podcast generado con IA - (Cuartoscuro)

El Sorteo Mayor utiliza 60,000 números (billetes) numerados del 00000 al 60000, divididos en 3 series. Cada boleto se fracciona en 20 cachitos, lo que significa que hay un total de 180,000 cachitos en juego (60,000 números x 3 series).

Un cachito es 1/20 de un boleto. Puedes comprar uno o más cachitos, o un boleto completo (20 cachitos). El premio que obtengas depende de la cantidad de cachitos o series que hayas comprado.

PUBLICIDAD

El costo por jugar el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional es:

  • Cachito: $30 MXN.
  • Serie (20 cachitos): $600 MXN.
  • Tres series (boleto completo): $1,800 MXN.

El premio principal es de 21 millones de pesos en total, distribuidos en las 3 series. Si compras una serie completa, puedes ganar hasta 7 mil pesos, y con un cachito, hasta 350 mil pesos (1/20 del premio mayor por serie).

¿Cómo puedes cobrar un premio de la Lotería Nacional de México?

Resultados de la Lotería Nacional. (Lotería Nacional)
Resultados de la Lotería Nacional.

Los premios deben reclamarse dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo. Si no se reclaman, el dinero se destina a la Tesorería de la Federación para la asistencia pública.

Los premios menores de hasta 10 mil pesos pueden cambiarse en expendios oficiales o puntos de venta autorizados.

Premios mayores: En las oficinas de la Lotería Nacional, ubicadas en Plaza de la República No. 117, Col. Tabacalera, Cuauhtémoc, Ciudad de México, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas.

  • Requisitos: Presentar el boleto o cachito ganador y una identificación oficial.
  • Impuestos: Los premios están sujetos a descuentos fiscales conforme a la legislación mexicana.

Temas Relacionados

Sorteo MayorLotería NacionalLoterías de Méxicomexico-noticiasmexico-loteriasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado

La asociación celebró la norma aprobada en la entidad, aunque señaló que sin financiamiento suficiente las acciones previstas podrían quedarse cortas frente a un problema que exige coordinación institucional especializada

Reinserta reconoce a Jalisco la nueva ley contra el reclutamiento de menores por el crimen organizado

Quién es Diego Ruzzarín, el youtuber marxista que cobró 864 mil pesos al gobierno de Veracruz

La presentación se llevó a cabo en el Festival del Mar, donde también estuvo el influencer Farid Dieck

Quién es Diego Ruzzarín, el youtuber marxista que cobró 864 mil pesos al gobierno de Veracruz

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

El mexicano ingresó por Isco para controlar el juego y celebró el triunfo 3-2 sobre el Lille tras 21 años de ausencia en la competencia

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre? Líneas 3 y 7 del STC presentan retrasos en fdiferentes estaciones

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre? Líneas 3 y 7 del STC presentan retrasos en fdiferentes estaciones

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Tras dos décadas de distanciamiento tras el divorcio de sus padres, la actriz sanó la relación con su padre y reestructuró su entorno familiar

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 8 de septiembre: La Fiscalía General de la República localizó un túnel con acceso a dos tomas clandestinas de combustible durante un cateo en Nuevo León

Quién es Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, integrante del Cártel de Sinaloa que salió de prisión en EEUU

Aseguran más de 70 kilos de cocaína ocultos en el doble fondo de un camión de tunas en la Aduana de Tijuana

De la guerra entre CJNG y el Cártel de Sinaloa a la caza de agentes: Tecate vive su escalada de violencia más intensa en 2026

Golpe a las finanzas de Los Mezcales en Colima: caen dos de sus operadores logísticos y administradores de recursos

ENTRETENIMIENTO

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Quién es el padre de Gala Montes: la historia detrás de su ausencia en la vida de la actriz

Gala Montes habla sobre su abrupta salida de La Casa de los Famosos, revelan que agredió a personal del staff

Cuántos millones de pesos habría perdido Gala Montes por abandonar repentinamente La Casa de los Famosos México 2026

Las señales de alerta que dio Gala Montes antes de entrar al reality de la Casa de los Famosos

Los memes y burlas que desató el fugaz paso de Gala Montes por La Casa de los Famosos 2026

DEPORTES

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

Álvaro Fidalgo dedica emotivo mensaje al Club América y la afición mexicana tras la remontada del Real Betis en Champions

Tigres aceleraría negociaciones por Memote Martínez previo al cierre de mercado de fichajes de la Liga MX

Scarlett Camberos narra cómo se enteró de su nominación al Balón de Oro: “Sigo en Shock”

Las rutas más rápidas de transporte público para llegar al Cruz Azul vs América y no pagar estacionamiento

Hormiga González se compara con Messi tras firmar doblete con el Olympiacos: “Mi trabajo es meterla”