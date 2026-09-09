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Movimiento Ciudadano irá solo para elecciones de 2027: buscará disputar la CDMX en 2030

El funcionario afirmó que la capital del país se mantiene en un estado de “desprecio total” debido a los malos gobernantes

Salomón Chertorivski (Crédito: Cuartoscuro)
Salomón Chertorivski (Crédito: Cuartoscuro)
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Salomón Chertorivski, presidente del Consejo Consultivo Pensando en México de Movimiento Ciudadano dio a conocer que la bancada naranja participará solo durante las elecciones de 2027, dejando de lado la posibilidad de alguna alianza política.

“Desde Movimiento Ciudadano les decimos con toda claridad: nosotros solos, sin vejigas para nadar, vamos a ganar nuestro espacio en el 2027 para empezar a demostrar que la ciudad puede ser diferente”, aseguró. Siguiendo este tema, agregó que el movimiento se encuentra preparado para llegar al frente de la Ciudad de México en 2030.

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Estas declaraciones se dan en un contexto, donde el funcionario afirmó que la capital del país se mantiene en un estado de “desprecio total” debido a que no funciona desde hace dos años.

“Esta ciudad lleva ya tres décadas en donde no se ha invertido lo suficiente, no se ha planeado a largo plazo y no se han hecho los programas de largo aliento que una ciudad como la nuestra necesita”, señaló mientras se quejaba de los “malos gobernantes” que se han ido por el camino de la corrupción, la superficialidad y el cortoplacismo.

“Prefieren pintar de morado o simplemente darle una resanadita a una línea del metro que realmente pensar en las soluciones de largo plazo”, manifestó Chertorivski.

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Movimiento Ciudadano le cierra la puerta al PRI

Ivonne Ortega, diputada de MC, aseguró que no tienen contemplado colaborar con el PRI rumbo a 2027. Esta decisión perfila dos rutas distintas dentro de la oposición: la del bloque electoral que impulsa Alejandro Moreno y la del partido naranja con una estrategia propia basada en una alianza con la ciudadanía.

La disputa no se limita a las gubernaturas, ya que el dirigente priista ha planteado que una eventual coalición también busque una mayoría en la Cámara de Diputados para modificar el equilibrio político en el Congreso y fortalecer las tareas de control y fiscalización del gasto público.

Ivonne Ortega criticó a Alejandro Moreno por priorizar, dijo, la conservación de su posición al frente del tricolor.
Ivonne Ortega criticó a Alejandro Moreno por priorizar, dijo, la conservación de su posición al frente del tricolor.

Por ello, Ortega descartó que su bancada se incorpore a una alianza opositora encabezada por el tricolor, y sostuvo que la ruta del partido ya está definida y que no contempla coaliciones con otras fuerzas.

“Nosotros no trabajamos para el cuidado de la posición de una persona o de dos”, afirmó la funcionaria.

Estrategia rumbo a las elecciones 2027

La postura de la bancada emecista en San Lázaro responde a los llamados que Moreno ha lanzado para reunir a distintas fuerzas políticas contra Morena en los próximos comicios. Ortega manifestó que el principal pacto de su movimiento será con los ciudadanos y mantendrá una estrategia propia.

Ese posicionamiento ya había sido anticipado por el coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda, quien también rechazó la posibilidad de integrar una coalición con el PRI, cuestionando su capacidad para convocar a otras fuerzas políticas.

La negativa de MC responde de forma directa a la discusión de fondo en la oposición: si conviene competir en bloque o por separado en las elecciones de 2027. En ese punto, el partido naranja sostiene que no modificará su decisión y que buscará respaldo directo de la sociedad.

PRI busca un bloque para 2027 y 2030

Alejandro Moreno ha insistido en la necesidad de concentrar el voto opositor para 2027 y 2030. Su planteamiento contempla una alianza entre PRI, PAN, MC y otras fuerzas para evitar que los partidos compitan por separado y dividan los votos en entidades donde Morena buscará mantener o ampliar su presencia.

Entre los estados que mencionó como posibles escenarios de competencia están Michoacán, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Colima y Sonora. En el primer caso, incluso mencionó a Grecia Quiroz y al alcalde de Morelia, de extracción panista, como posibles perfiles para una eventual candidatura opositora.

El dirigente también ha extendido esa lógica a la arena legislativa, su apuesta es que una coalición opositora no se limite a las gubernaturas y también sirva para disputar la mayoría en la Cámara de Diputados.

La discusión ha girado alrededor de un argumento central del PRI: que una oposición fragmentada facilitaría el avance de Morena. Desde esa misma línea, el coordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, ha cuestionado la negativa de MC y ha advertido que esa postura podría terminar por beneficiar al partido gobernante.

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