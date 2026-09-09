SAT 2026: cuánto pagas de multa si no presentaste tu declaración anual y hasta cuándo tienes plazo

Quien debe ese trámite fiscal desde abril arriesga sanciones que superan los 50 mil pesos y podría enfrentar consecuencias penales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Las personas físicas que no presentaron su declaración anual ante el SAT antes del 30 de abril de 2026 ya deben una multa de entre 2,050 y 50,710 pesos por cada obligación pendiente, según el Código Fiscal de la Federación.

El monto exacto depende de si el SAT ya envió un requerimiento o si el contribuyente sigue sin responder. A partir del 1 de mayo, además, corren recargos mensuales de 2.07% sobre lo que se debe.

PUBLICIDAD

Los recargos mensuales por atraso son de 2.07%, según la Ley de Ingresos 2026.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Quien aún no regulariza su situación puede hacerlo ahora mismo desde el portal sat.gob.mx, aunque cuanto más tiempo pase, más crece la deuda.

Cuánto cobra el SAT según cada caso

La multa más baja aplica a quien simplemente no presentó su declaración: entre 2,050 y 25,360 pesos por cada obligación no cumplida.

Si el SAT ya envió una notificación formal pidiendo que se presente y el contribuyente no responde, la sanción sube a un rango de 2,050 a 50,710 pesos.

El pago del adeudo puede fraccionarse hasta en seis parcialidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existe un tercer escenario, menos común: quien no usa los medios electrónicos que exige la ley, o ignora los plazos fijados en un requerimiento, enfrenta una multa de 20,790 a 41,590 pesos.

PUBLICIDAD

Estas cifras están fijadas en el artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, actualizado en noviembre de 2025.

Los recargos crecen mes con mes

Además de la multa, el dinero que se debe genera recargos automáticos. La Ley de Ingresos de la Federación 2026 fija ese interés en 2.07% mensual, calculado sobre el monto ya actualizado por inflación, no sobre la cifra original.

El artículo 82 del Código Fiscal de la Federación regula las sanciones por incumplimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto significa que entre más tiempo pase sin regularizar la declaración, mayor será el total a pagar. El cálculo corre desde el 1 de mayo de 2026, día siguiente al vencimiento del plazo, y no tiene fecha límite de acumulación.

PUBLICIDAD

Existe una forma de evitar la multa

El Código Fiscal permite algo llamado espontaneidad: si el contribuyente presenta su declaración atrasada por decisión propia, antes de que el SAT lo descubra o le mande un requerimiento, no se le cobra la multa.

El cálculo de recargos corre desde el 1 de mayo de 2026, sin fecha límite de acumulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso sí, aunque se evite la multa, los recargos y la actualización por inflación se pagan de todas formas si hay un monto pendiente. La única forma de librarse de ese pago extra es presentar la declaración antes de que la autoridad note la falta.

Cuándo el atraso se convierte en delito meritorio de cárcel

Existe un límite a partir del cual dejar de pagar impuestos ya no es solo una multa administrativa, sino un delito. El Código Fiscal establece que si una persona omite el pago de contribuciones mediante engaños y el monto supera 1 millón 932 mil 330 pesos, puede enfrentar de tres meses a dos años de cárcel.

PUBLICIDAD

Los recargos y la actualización por inflación se cobran aunque se aplique la espontaneidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la cantidad no pagada supera los 2 millones 898 mil 490 pesos, la pena sube hasta cinco años. Por encima de esa cifra, la sanción llega hasta nueve años de prisión.

La ley aclara que si la persona paga voluntariamente antes de que la autoridad descubra el problema, no se presenta ninguna denuncia penal.

El SAT ofrece un descuento en multas y recargos

Quien tiene deudas acumuladas de 2024 o de años anteriores puede pedir un descuento de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución. El beneficio forma parte del Programa de Regularización Fiscal 2026, activo desde enero.

El descuento aplica a personas físicas y empresas cuyos ingresos en 2024 no superaron los 300 millones de pesos.

Los contribuyentes pueden agendar una cita en las oficinas del SAT para recibir asesoría personalizada sobre su situación fiscal. (Youtube/SAT)

Quienes ya tienen una deuda determinada por el SAT deben pedir el beneficio antes del 31 de octubre de 2026. Quienes prefieren corregir su situación por su cuenta tienen hasta el 31 de diciembre de 2026.

PUBLICIDAD

El pago puede hacerse de una sola vez o en hasta seis partes, con la condición de terminar de pagar antes del 30 de noviembre de 2026. El trámite se hace en Mi Portal, el portal del SAT, usando el RFC y la contraseña del contribuyente.