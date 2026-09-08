“Todavía le podrían bajar un poquito”: lo que dijo Sheinbaum sobre gastos de la nueva Suprema Corte

La mandataria expone, con datos que atribuye al máximo tribunal, una comparación entre la integración previa y la surgida de la elección judicial, con recortes en aguinaldo, prima vacacional y apoyos operativos

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La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este martes los recortes en el apoyo tecnológico y de equipo que reciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tras la reforma judicial, al presentar en su conferencia matutina una tabla comparativa de sueldos y prestaciones antes y después del cambio de régimen. Fue al hablar del apoyo para teléfonos celulares —que antes cubría un equipo por cada ministro— cuando la mandataria comentó: “Todavía le podían bajar un poquito ahí”, y añadió como ejemplo personal: “yo pago mi teléfono celular”.

La mandataria expone, con datos que atribuye al máximo tribunal, una comparación entre la integración previa y la surgida de la elección judicial, con recortes en aguinaldo, prima vacacional y apoyos operativos

El sueldo bajó casi 100 mil pesos mensuales

De acuerdo con los datos presentados por la presidenta, el salario bruto mensual de un ministro pasó de $297,403.77 pesos antes de la reforma a $186,485.75 pesos en la actualidad, una reducción de más de 110 mil pesos mensuales antes de impuestos.

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Otras prestaciones también se ajustaron a la baja:

Aguinaldo : de $584,596 a $376,961

Prima vacacional: de $95,474.68 a $62,162

Prestaciones que desaparecieron por completo

Sheinbaum detalló que varios beneficios que antes recibían los ministros ya no existen bajo el nuevo esquema:

Gastos de alimentación en restaurantes , que antes representaban $58,470.75 mensuales

Pago por riesgo , de $639,917 anuales, liquidado cada junio

Apoyo para medicamentos de ministro y cónyuge, antes $237,441.02 al año

Apoyo de lentes , de $3,100 anuales

Estímulo por antigüedad , de $1,000 anuales

Fondo de separación individualizado, que permitía acumular hasta $20 millones de pesos al concluir los 15 años en el cargo

La presidenta subrayó que, en contraste, algunos apoyos institucionales sí se mantienen, como el pago de gasolina para vehículos oficiales, aunque ahora limitado únicamente a unidades oficiales, y no ya de uso personal como antes.

El evento conmemorativo “Un año de justicia real y verdadera. Una nueva forma de entender y hacer justicia” marca el cierre de labores del primer año desde que los actuales integrantes de la Suprema Corte asumieron sus funciones bajo el esquema de elección por voto popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Suben algunos pagos por defunción y gastos funerarios

No todos los ajustes fueron a la baja. Según la tabla presentada, el pago de gastos funerarios aumentó de $30,000 a $35,000, aunque el pago por defunción general bajó de $1,189,615.08 a $745,944, equivalente ahora a cuatro meses de sueldo básico.

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De igual forma, el seguro de vida institucional se redujo de una suma asegurada de $12 millones de pesos a $7,459,440, equivalente a 40 meses de sueldo básico.

El apoyo tecnológico también se ajustó

Sheinbaum detalló que antes de la reforma, cada ministro contaba con equipo de cómputo, una computadora portátil y varios teléfonos celulares —un equipo por integrante—, un beneficio que consideró excesivo. Al comentarlo, la presidenta usó su propio caso como referencia, señalando que ella misma cubre el costo de su teléfono celular, en un intento por contrastar los privilegios que antes tenía la Corte con la austeridad que promueve su gobierno.

El contexto: respuesta a críticas sobre la reforma judicial

La presentación de cifras se dio luego de que, un día antes, el ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, asegurara que la Corte está “abatiendo un rezago heredado”, incluso en asuntos que llevaban más de una década pendientes de resolución. Aguilar sostuvo que estos resultados “empiezan a darle la razón a la reforma judicial” frente a quienes advertían que el Poder Judicial se debilitaría tras el cambio de modelo.

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El ministro también afirmó que no volverán los privilegios que antes tenían los integrantes de la Corte, aunque se respetarán íntegramente los derechos de los trabajadores del Poder Judicial, en lo que definió como la lógica central de la reforma: “quitar privilegios de arriba, quitar derechos de abajo”.

Vehículos blindados y escoltas se mantienen

Pese a los recortes generalizados, el esquema de seguridad para los ministros no sufrió cambios sustanciales: se mantienen dos vehículos blindados tipo suburban por integrante, así como la posibilidad de contar con escoltas del Servicio de Protección Federal (SSPC), cuyos integrantes reciben una compensación adicional cuando el propio ministro lo solicita.

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En contraste, el área de atención institucional a los ministros —que antes cubría reservaciones en restaurantes, trámites de licencias, visas y otras gestiones personales— ahora se limita exclusivamente a apoyos para actividades institucionales.

Con estas cifras, el gobierno federal buscó reforzar el argumento de que la reforma al Poder Judicial cumplió su objetivo de reducir privilegios en la cúpula del sistema de justicia, en un contexto donde la propia presidenta reconoció que, incluso con los ajustes ya realizados, el salario de los ministros todavía tendría margen para bajar más.