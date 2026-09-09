Los Ardillos usan a pobladores de Chilpancingo como “barricada humana” tras agredir a militares: Defensa detuvo a dos

Dos presuntos integrantes de Los Ardillos fueron detenidos con armas largas, municiones y motocicletas en Coacoyulillo. (X/@ElObservadorNL)

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Personal del Ejército Mexicano repelió una agresión armada, detuvo a dos presuntos integrantes de la organización criminal Los Ardillos y aseguró armamento durante patrullajes realizados en comunidades del municipio de Chilpancingo, Guerrero, como parte de la denominada Operación Xaltianguis.

Sin embargo, el operativo también derivó en una confrontación con habitantes de la comunidad de Coacoyulillo, donde un grupo de pobladores atacó a los elementos militares con palos y piedras, lo que obligó a reforzar la zona con integrantes de la Guardia Nacional.

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Los hechos ocurren en una región marcada por la disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos por el control de actividades ilícitas y, además, apenas unos días después del asesinato del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez, quien antes de su muerte difundió un video con acusaciones sobre presuntos vínculos entre mandos de seguridad y funcionarios de Guerrero con integrantes de Los Tlacos.

Las acusaciones realizadas por Bustos no han sido acreditadas judicialmente y las autoridades no han informado que exista una resolución que confirme los señalamientos hechos por el agente antes de ser asesinado.

De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo se desarrolló el martes en las comunidades de Tlahuizapa y Coacoyulillo, ubicadas en el municipio de Chilpancingo.

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Militares fueron atacados a balazos durante patrullajes de la Operación Xaltianguis en comunidades de Chilpancingo. (Foto: Cuartoscuro)

Ejército repele ataque y captura a dos presuntos integrantes de Los Ardillos

Personal militar realizaba patrullajes de vigilancia en ambas localidades cuando fue atacado con disparos de arma de fuego por presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Los elementos del Ejército repelieron la agresión en defensa propia y, de acuerdo con el reporte oficial, no se registraron personas fallecidas ni heridas durante el enfrentamiento.

Posteriormente, en la comunidad de Coacoyulillo fueron detenidos dos civiles señalados por las autoridades como presuntos integrantes de Los Ardillos.

Durante la acción, los militares aseguraron dos armas largas, cargadores, municiones y dos motocicletas, objetos que fueron puestos a disposición de las autoridades junto con los detenidos.

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La Defensa informó que tanto las personas capturadas como el material asegurado fueron entregados a la Fiscalía General de la República en Chilpancingo, donde se determinará su situación jurídica.

La zona donde se realizó el operativo es escenario de una disputa entre Los Ardillos y Los Tlacos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El operativo forma parte de la Operación Xaltianguis, desplegada en una zona donde Los Ardillos mantienen presencia y una disputa territorial con Los Tlacos, dos de las organizaciones criminales que han protagonizado episodios de violencia en distintas regiones de Guerrero.

Pobladores confrontan a militares con palos y piedras

La situación se complicó durante la intervención en Coacoyulillo.

De acuerdo con el comunicado oficial, un grupo de pobladores confrontó al personal militar utilizando palos y piedras, por lo que los elementos tuvieron que aplicar los niveles de uso de la fuerza correspondientes conforme a la legislación vigente.

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Ante el riesgo de que la situación escalara, el área fue reforzada con integrantes de la Guardia Nacional.

Las autoridades no detallaron cuántos habitantes participaron en la confrontación ni precisaron si hubo personas detenidas como consecuencia de la agresión contra los militares.

Eduardo Bustos Pérez, soldado de la Guardia Nacional, aparece sentado en un interior con paredes rústicas. Describe su comisión en Ocotitlán, Guerrero, y funciones en investigaciones de crimen organizado. Relata una estructura de corrupción entre superiores de la Guardia Nacional, la Fiscalía y grupos criminales como Los Tlaco y Los Ardillos, detallando operaciones y pagos ilícitos en efectivo. Video: Redes sociales

El episodio ocurre en un contexto especialmente delicado para las fuerzas federales desplegadas en Guerrero, después del asesinato de Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional cuyos restos fueron localizados junto con los de otras tres personas en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

El asesinato del agente que acusó presuntos nexos con Los Tlacos

Antes de ser asesinado, Bustos apareció en un video difundido en redes sociales en el que realizó una serie de acusaciones contra presuntos mandos militares y funcionarios de la Fiscalía de Guerrero.

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El agente aseguró que había sido enviado a comunidades como Xaltianguis, Ocotitlán y Colorado para realizar labores de investigación relacionadas con Los Ardillos y acusó que información obtenida durante esas actividades supuestamente era entregada al grupo rival, Los Tlacos.

También señaló a personas identificadas como “el cabo Medina”, “El Montoro” y otros presuntos funcionarios o mandos, además de realizar acusaciones sobre supuestos pagos y una red de corrupción.

Entre sus señalamientos también mencionó a Jacinto González Varona, presidente estatal de Morena en Guerrero y diputado local con licencia, a quien acusó de tener vínculos con Los Tlacos.

El operativo ocurre días después del asesinato del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez en Guerrero. Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Sin embargo, las acusaciones hechas por Bustos constituyen señalamientos personales difundidos antes de su asesinato y no se ha informado públicamente de pruebas judiciales que las hayan confirmado.

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Tras el hallazgo de los cuerpos, la Defensa informó que Bustos se encontraba en sus días de descanso en Guerrero, entidad de la que era originario, cuando fue asesinado.

Las autoridades desplegaron posteriormente 284 elementos de seguridad, dos aeronaves y 36 vehículos, además de anunciar que el operativo sería reforzado con personal que permanecerá de manera permanente en la región.

Sobre los señalamientos realizados por el agente, la Secretaría de la Defensa únicamente informó que las fuerzas federales han obtenido resultados contra organizaciones criminales “sin distinción alguna”, entre ellas Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos.

El ataque contra militares en Chilpancingo y la captura de los dos presuntos integrantes de Los Ardillos vuelven así a colocar bajo los reflectores una región donde la disputa criminal continúa generando violencia, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre el asesinato del agente de la Guardia Nacional y las graves acusaciones que difundió antes de morir.

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