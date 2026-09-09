De abogada y docente a candidata del PVEM: ¿Quién era Amy Navarrete, política asesinada en Oaxaca?

La Fiscalía investiga un ataque directo, pero aún no establece públicamente el móvil.

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Amy Navarrete Arriola, abogada, empresaria y figura política de Matías Romero, fue asesinada a balazos la noche del martes durante una celebración patronal en Paso Guayabo, comunidad de la región del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca. En el ataque también murieron dos hombres.

La información preliminar difundida por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) describe una agresión directa contra las víctimas. Sin embargo, hasta la mañana de este miércoles, las autoridades no habían identificado públicamente el móvil del triple homicidio ni anunciado la detención de alguna persona relacionada con el ataque.

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Foto: @FISCALIA_GobOax

La trayectoria partidista de Navarrete fue más cambiante de lo que sugieren algunos de los primeros perfiles publicados después de su muerte. Los registros periodísticos y partidistas consultados la sitúan como candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en 2021, coordinadora política del Partido del Trabajo (PT) en 2023 y candidata promovida por Nueva Alianza Oaxaca en 2024. La versión de que se preparaba para competir en 2027 por el Partido Acción Nacional (PAN) permanecía como información extraoficial.

¿Quién era Amy Navarrete?

Amy Navarrete Arriola era originaria de Matías Romero, municipio localizado en la región del Istmo de Tehuantepec. Medios locales y nacionales la describieron como abogada de profesión, maestra en Derecho, empresaria, académica y madre de familia.

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Su actividad pública se concentró principalmente en su municipio natal. Mediante sus redes sociales difundía visitas a comunidades, celebraciones tradicionales y actividades sociales. Esta presencia territorial le permitió construir una imagen política relacionada con la cercanía con las familias de la zona y la promoción de la identidad de Matías Romero.

Una publicación de Agenda Mediática, difundida en agosto de 2023, también le atribuyó experiencia en el servicio público y trabajo comunitario relacionado con la defensa de los derechos de las mujeres y la atención de grupos vulnerables.

Amy Navarrete fue asesinada a balazos este 8 de septiembre. (Captura de pantalla)

La carrera política de Amy Navarrete pasó por distintos partidos

La primera candidatura municipal documentada de Amy Navarrete corresponde al proceso electoral local de 2020-2021. De acuerdo con La Jornada, contendió por la presidencia municipal de Matías Romero bajo las siglas del PVEM.

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Navarrete perdió aquella elección frente a Obdulia García López, quien fue postulada por la coalición integrada por Morena y el Partido del Trabajo.

Dos años después se conoció su acercamiento al PT. En agosto de 2023, una publicación local informó que el partido la designó coordinadora para la defensa de la llamada Cuarta Transformación en Matías Romero.

Durante ese acto fue presentada como una profesionista y líder social interesada en el desarrollo del municipio. También se destacó su participación en acciones relacionadas con las mujeres, las familias y los grupos considerados vulnerables.

Para las elecciones de 2024 aparece un nuevo cambio partidista. Una pieza de propaganda difundida por la cuenta de Nueva Alianza Oaxaca promovió a Amy Navarrete como candidata a la presidencia municipal de Matías Romero mediante el lema “Matías Romero será turquesa”.

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Este registro contradice la afirmación difundida en algunas de las primeras notas sobre el asesinato, según las cuales su contienda municipal más reciente habría sido nuevamente bajo las siglas del PVEM.

En septiembre de 2026, distintos medios nacionales y locales señalaron que Navarrete buscaba competir otra vez por la alcaldía y que se había acercado al PAN. La información fue presentada como una versión extraoficial o como una aspiración política, no como una candidatura registrada.

El proceso electoral local 2026-2027 apenas había iniciado formalmente el lunes 7 de septiembre, un día antes del asesinato. Por esta razón, todavía no existía un registro de candidaturas que permitiera confirmar que Amy Navarrete representaría al PAN en las elecciones de 2027.

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¿Cómo ocurrió el asesinato de Amy Navarrete?

El ataque ocurrió durante las festividades en honor a la Virgen de la Natividad y la celebración tradicional conocida como Lavado de Ollas, realizada en la comunidad de Paso Guayabo.

Las versiones publicadas difieren sobre la cantidad de agresores. Algunos reportes señalaron que dos sujetos armados llegaron a bordo de una camioneta, mientras que la información preliminar atribuida a la Fiscalía de Oaxaca menciona que un individuo habría realizado las detonaciones directamente contra las víctimas.

Testimonios recuperados por medios locales señalan que el atacante habría buscado a la excandidata entre los asistentes antes de abrir fuego. La agresión provocó pánico entre las personas que participaban en la fiesta patronal.

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La Fiscalía confirmó que tres personas perdieron la vida en el lugar:

Una mujer identificada con las iniciales A. N. A. , correspondientes a Amy Navarrete Arriola.

Un hombre identificado oficialmente con las iniciales F. M. M.

Otro hombre que inicialmente permanecía en calidad de desconocido.

Algunos medios identificaron a uno de los hombres como el fotógrafo que acompañaba a la excandidata. Sin embargo, circularon nombres diferentes sobre las víctimas, por lo que sus identidades no deben darse por confirmadas mientras no exista una actualización oficial.

Un equipo multidisciplinario de la Vicefiscalía Regional del Istmo acudió al lugar para acordonar y procesar la escena, realizar el levantamiento de los cuerpos y recabar los indicios necesarios.

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal y otras instituciones del Gabinete de Seguridad desplegaron un operativo en Paso Guayabo y sus alrededores. Al cierre de los reportes revisados no se había informado sobre personas detenidas.

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¿Qué se sabe de los motivos del asesinato?

Hasta el momento, el móvil del asesinato de Amy Navarrete no ha sido establecido públicamente. La Fiscalía de Oaxaca tampoco ha informado cuál es la principal línea de investigación.

El hecho de que los disparos se hayan realizado directamente contra Navarrete y las personas que estaban junto a ella permite hablar de una agresión dirigida. No obstante, esta característica no demuestra por sí misma si el crimen tuvo una causa política, personal, económica o relacionada con alguna otra actividad.

El momento en que ocurrió el homicidio abrió la posibilidad de una línea político-electoral. El ataque se registró un día después del inicio formal del proceso electoral de Oaxaca y Navarrete era mencionada como posible aspirante a la presidencia municipal de Matías Romero.

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Esta coincidencia temporal es relevante, pero no basta para clasificar el asesinato como un caso de violencia político-electoral. Para sostener esa hipótesis se necesitarían indicios sobre amenazas previas, disputas por la candidatura, intervención de actores políticos o una intención dirigida a impedir su participación en las elecciones.

Tampoco está confirmado que la reunión en Paso Guayabo tuviera fines partidistas. Las fuentes coinciden en que se desarrollaba una festividad comunitaria y algunos reportes identificaron a Amy Navarrete como una de las madrinas de la celebración.

El asesinato de su exesposo Enrique Pacheco Martínez

Otra versión surgida tras el ataque busca una posible relación con el asesinato de Enrique Pacheco Martínez, magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca y exesposo de Amy Navarrete.

Pacheco Martínez fue asesinado a balazos el 13 de septiembre de 2021 cuando se disponía a abordar su vehículo frente a su domicilio, ubicado en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca.

En abril de 2025, un tribunal condenó a David Ubaldo M. L. a 35 años de prisión por su responsabilidad material en el homicidio calificado del magistrado. También le impuso el pago de más de tres millones de pesos por concepto de reparación del daño.

Aunque ambos asesinatos fueron cometidos con armas de fuego y las víctimas estuvieron relacionadas sentimentalmente, ninguna fuente oficial consultada ha establecido un vínculo entre los dos casos. La posibilidad de una conexión debe considerarse solamente una hipótesis mientras la Fiscalía de Oaxaca no presente evidencia que la respalde.

Lo confirmado y lo que falta por esclarecer

Hasta ahora, las autoridades y las fuentes periodísticas permiten establecer los siguientes elementos:

Confirmado: Amy Navarrete y dos hombres murieron durante un ataque armado en Paso Guayabo.

Confirmado: la agresión ocurrió durante una celebración patronal en honor a la Virgen de la Natividad.

Confirmado: los disparos fueron realizados directamente contra las víctimas, según el reporte preliminar de la Fiscalía.

Confirmado: Navarrete compitió por la alcaldía de Matías Romero en 2021 y mantuvo actividad política posterior con diferentes partidos.

No confirmado: que ya fuera candidata formal del PAN para las elecciones de 2027.

No confirmado: que el homicidio obedeciera a motivos políticos o electorales.

No confirmado: que exista una relación con el asesinato de Enrique Pacheco Martínez.

La investigación deberá determinar quién ejecutó y quién ordenó el ataque, además de reconstruir la ruta utilizada para escapar. También tendrá que establecer si Amy Navarrete había recibido amenazas y precisar si los dos hombres asesinados eran objetivos de la agresión o murieron por encontrarse junto a ella.

Hasta que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca presente avances, cualquier afirmación sobre los autores intelectuales o los motivos del asesinato debe considerarse una versión no comprobada.