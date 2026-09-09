Lord Garrafones rompe el silencio y explica por qué llenó dos garrafones de refresco en Costco | Video

(TikTok / @Danieldelgado6598)

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Una escena registrada dentro de una sucursal de Costco en Aguascalientes se convirtió en uno de los temas que generaron mayor conversación en redes sociales durante los últimos días. En las imágenes, una familia aparece utilizando la zona de bebidas de la tienda para llenar un par de garrafones con refresco, situación que rápidamente provocó críticas y dio origen al apodo de “Lord Garrafones”.

La grabación mostraba a varias personas alrededor de un carrito de supermercado, mientras dos recipientes de gran capacidad eran utilizados para almacenar Coca-Cola. El contenido generó cuestionamientos sobre las condiciones del servicio de refill y sobre si los clientes estaban aprovechando el sistema de una manera distinta a la prevista.

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Sin embargo, después de que el video alcanzara una amplia difusión, uno de los involucrados decidió salir públicamente para explicar lo sucedido y ofrecer una versión diferente a la que circuló inicialmente.

¿Qué mostraba el video de “Lord Garrafones”?

Daniel Delgado afirmó que su familia recibió ataques y burlas después de la viralización de las imágenes y anunció que buscará a la persona que realizó la grabación.

En las imágenes que circularon en redes sociales se aprecia a dos personas junto a la máquina dispensadora de bebidas. Una de ellas sostiene un vaso proporcionado por Costco, mientras cerca del carrito se observan dos garrafones de aproximadamente 20 litros, aparentemente llenos con refresco.

En el lugar también estaban tres menores y una mujer. La persona que realizó la grabación cuestionó la escena y calificó de “increíble” lo que estaba observando.

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Otro de los elementos que llamó la atención fue la presencia de trabajadores de la tienda. De acuerdo con el material difundido, algunos empleados se acercaron al carrito, aunque aparentemente no intervinieron para impedir que continuara el proceso.

La situación alimentó la percepción en redes sociales de que la familia estaba utilizando los recipientes para obtener una cantidad de refresco superior a la permitida.

Costco explicó el motivo de la compra

La polémica posteriormente tuvo otro elemento cuando el creador de contenido Jorge Alba acudió a la misma sucursal para conocer la versión de los responsables del establecimiento.

Según la explicación atribuida al gerente, la familia había realizado una compra considerable de 100 hot dogs, productos que incluyen una bebida con refill. La cantidad de alimentos adquiridos habría provocado que buscaran una manera práctica de trasladar las bebidas.

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El responsable de la tienda señaló que este tipo de dinámica ya había ocurrido anteriormente y que no era la primera ocasión en la que se utilizaban recipientes de mayor capacidad para transportar el refresco.

“Lord Garrafones” cuenta su versión

El protagonista del video viral contó su versión de los hechos y denunció que la grabación habría sido difundida con la intención de perjudicar a su familia.

El pasado 7 de septiembre, Daniel Delgado publicó un video con el objetivo de explicar lo sucedido. El hombre señaló que antes de realizar la compra consultaron con la sucursal sobre la manera adecuada de trasladar las bebidas.

Según su relato, fueron trabajadores de Costco quienes les plantearon utilizar recipientes de mayor tamaño: “nos sugirieron que nos lleváramos una hielera y dos garrafones”.

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También aseguró que les recomendaron realizar el pedido durante la mañana para recogerlo posteriormente por la tarde.

Delgado rechazó que la familia hubiera colocado directamente los garrafones en la máquina dispensadora. Explicó que el procedimiento se habría realizado utilizando los vasos entregados por Costco y que los empleados llevaban un control de las bebidas que se proporcionaban.

Asimismo, sostuvo que no retiraron la totalidad de los refrescos que correspondían a su compra y defendió que, en caso de haberlo hecho, no habría existido una irregularidad porque las bebidas formaban parte de los productos adquiridos.

“No nos llevamos todo lo que compramos, pero aun si hubiéramos querido, estábamos en todo nuestro derecho, ya que habíamos pagado ese producto que nos estábamos llevando”, afirmó.

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El hombre también negó que algún empleado hubiera intentado detenerlos. Por el contrario, aseguró que el trabajador visible en el video únicamente se aproximó para comprobar que todo estuviera realizándose correctamente.

Denuncia afectaciones por la viralización

Más allá de la discusión sobre los garrafones, Delgado aseguró que la difusión de las imágenes tuvo consecuencias para su familia.

El hombre consideró que la grabación presentó solamente una parte de lo ocurrido y cuestionó la intención con la que habría sido difundida.

“Ha sido filmado de una forma maliciosa, con mala intención para difamar a una familia que no estaba haciendo nada malo ni incorrecto”, declaró.

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De acuerdo con su versión, después de que el video comenzó a circular recibieron insultos, ataques y burlas en redes sociales.

Delgado también reconoció que Jorge Alba acudiera a la sucursal para investigar el caso y conocer directamente la explicación de Costco.

Finalmente, adelantó que buscarán emprender acciones legales contra quien realizó y difundió la grabación original, además de solicitar ayuda para identificar a esa persona.

“Decirte que estuvo muy mal lo que hiciste y que estamos tomando acciones legales al respecto. Acciones que nos corresponden como ciudadanos”, declaró.

De esta manera, la historia que comenzó con unas imágenes de dos garrafones junto a una máquina de refrescos terminó convirtiéndose en una polémica viral que ahora tiene una nueva versión por parte del hombre señalado como “Lord Garrafones”.

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