Así inició la historia de amor entre la actriz mexicana Loreto Peralta y el cantante argentino Paco Amoroso

Las fotos del cumpleaños de Paco Amoroso con Loreto Peralta en una paradisíaca playa (Instagram)

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Loreto Peralta confirmó su relación sentimental con el cantante argentino Paco Amoroso y contó, por primera vez ante los medios, los detalles de cómo surgió el vínculo entre ambos. La actriz, de 22 años, habló con Televisa durante una visita a Monterrey y se mostró feliz de compartir la anécdota que marcó el inicio de su historia.

“De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada”, dijo Peralta, sin ocultar su entusiasmo. La confirmación llega después de semanas de especulaciones que surgieron a partir de apariciones públicas conjuntas.

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Cómo se conocieron Peralta y Amoroso

Ca7riel, Paco Amoroso y Loreto Peralta disfrutan una comida mientras esta se encuentra muy cercana a él y los llama Beto "la parejita" video original de Beto funk Logic fuente: TikTok @catopaco.tv

¿Cómo comenzó la relación entre Loreto Peralta y Paco Amoroso? Según el relato de la propia actriz, todo se originó hace aproximadamente dos años, durante un concierto del músico argentino en México. En medio del show, Amoroso perdió el equilibrio y cayó desde el escenario justo frente a ella, que se encontraba entre el público.

“Cuando él dio un concierto en México hace como dos años, se cayó del escenario. Dio un paso ahí mal y yo estaba ahí”, recordó Peralta. “Entonces, cayó a mis pies”, agregó entre risas, resumiendo así el episodio que dio origen a su historia.

La actriz explicó que ya era admiradora de la música del argentino antes de conocerlo en persona. “Yo soy muy melómana, soy muy amante de la música y la verdad es que él tiene un talento que yo admiro mucho”, señaló.

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Peralta agregó que valora especialmente compartir su vida con alguien cuyo trabajo respeta: “Es muy lindo tener una pareja a la que admiras. Y veo cómo trabaja y genuinamente sí, estoy muy feliz”. A raíz del vínculo, la actriz ha podido acercarse a Ulises Guerriero, el nombre real detrás del personaje artístico de Amoroso, desde una perspectiva distinta a la de simple fan.

La relación se hizo pública a finales de 2025

Ya se les había visto juntos en eventos fuera del país. (TikTok @hamaracb)

El romance comenzó a llamar la atención públicamente a finales de 2025, cuando Peralta y Amoroso fueron vistos juntos en la Ciudad de México. Desde entonces, sus apariciones conjuntas se hicieron cada vez más frecuentes, especialmente en los conciertos del músico.

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Durante una presentación en Buenos Aires, ambos protagonizaron un momento romántico sobre el escenario al darse un beso frente al público. Más adelante, circularon fotografías de la pareja disfrutando juntos de la playa, mientras Amoroso también hizo referencias públicas a Peralta que alimentaron las especulaciones previas a la confirmación.

Peralta aseguró que disfruta acompañar a Amoroso en su carrera. “Ah, yo la paso bomba, obvio, es una época de mi vida donde me toca pasarla bomba”, afirmó sobre las presentaciones a las que asiste como parte del público cercano al músico.

La trayectoria musical de Paco Amoroso

Ca7riel y Paco Amoroso deslumbran con el inicio de Free Spirits en Buenos Aires (Crédito: DF Entertainment/irishsuarez)

Paco Amoroso nació como Ulises Guerriero el 17 de agosto de 1993 en Buenos Aires. Desde los seis años tocó el violín y más tarde se formó como baterista. En esa etapa conoció a Catriel Guerreiro, conocido como Ca7riel, con quien formó la banda de rock Astor y las Flores de Marte, de estilo progresivo, funk y reggae, que se mantuvo activa durante siete años.

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En 2018, Guerriero y Ca7riel dejaron el rock para apostar por el trap y formaron el dúo Ca7riel y Paco Amoroso. Los sencillos “Piola” y “A mí no” les dieron notoriedad en la escena argentina, seguidos en 2019 por “Jala Jala”, “Ouke”, “Ola Mina XD”, “Mi Sombra” y “Cono Hielo”. Ese mismo año, el dúo cerró con un show en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires y Amoroso colaboró con el productor Bizarrap en la BZRP Music Sessions #3.

En 2020 lanzó en solitario los sencillos “Las Vegas Strip” y “Mi Deseo”, que superaron el millón de reproducciones. Un año después publicó su primer álbum de estudio como solista, Saeta, con colaboraciones de Adrián Dárgelos, de Babasónicos, entre otros artistas.

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El dúo con Ca7riel retomó actividad en 2024 con el álbum Baño María, presentado en el Movistar Arena de Buenos Aires tras una gira que incluyó más de 30 shows en 14 países entre América Latina y Europa. Ese año también se presentaron en los Tiny Desk Concerts, con más de 31 millones de visualizaciones en menos de seis meses.

En marzo de 2025 lanzaron el EP Papota. Y en los Latin Grammy 2025, el dúo fue el gran ganador de la noche, con cinco premios. Su carrera incluye además siete Premios Gardel y un Grammy. Este año, Ca7riel y Paco Amoroso presentaron el álbum Free Spirits, con colaboraciones de Fred again.., Sting, Jack Black y Anderson .Paak, entre otros.

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La carrera actoral de Loreto Peralta

La cinta se convirtió en la película mexicana más taquillera de la historia, con una recaudación cercana a los 100 millones de dólares. Ese papel le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro y fuera de México. (Foto Richard Shotwell/Invision/AP)

Loreto Peralta nació el 9 de junio de 2004 en Miami, Estados Unidos, y fue criada en Ciudad de México. Es hija de Juan Carlos Peralta y Greta Jacobson. Su carrera comenzó en 2012, cuando el actor y productor Eugenio Derbez la eligió, tras una convocatoria pública, para interpretar a Maggie en No se aceptan devoluciones, con apenas ocho años.

La cinta se convirtió en la película mexicana más taquillera de la historia, con una recaudación cercana a los 100 millones de dólares. Ese papel le abrió las puertas a nuevas oportunidades dentro y fuera de México.

Peralta prestó su voz para las producciones animadas El profeta (2014) y Guardianes de Oz (2015). En 2018 volvió a la pantalla grande como Elle en La sirenita, de Netflix. Un año después se sumó al elenco de La casa de las flores, con el personaje de Rosita, y protagonizó la película Todas las pecas del mundo.

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Entre 2021 y 2022 participó en la serie Guerra de vecinos, aunque no continuó en la segunda temporada por otros compromisos laborales. En 2025 se incorporó a la serie Serpientes y escaleras, con el personaje de Juana Muriel.

Actualmente, Peralta vive una nueva etapa personal: se independizó y vive sola en Los Ángeles, donde cursa estudios en la USC School of Cinematic Arts, mientras continúa con su carrera actoral.