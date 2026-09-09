Del Real Madrid al América: David Alaba sería opción para reforzar la defensa de las Águilas

(REUTERS/Kacper Pempel) (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Tras la salida de Sebastián Cáceres al Celta de Vigo, el Club América busca reforzar su defensa con una última incorporación antes del cierre del mercado de fichajes, programado para el próximo viernes 11 de septiembre. Bajo ese contexto, David Alaba habría aparecido como uno de los nombres que la directiva azulcrema estaría analizando.

El defensor austriaco de 34 años cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo y recientemente concluyó su etapa con el Real Madrid. Actualmente se encuentra sin equipo, por lo que tiene la posibilidad de negociar su llegada a cualquier club como agente libre.

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La versión sobre un posible interés del conjunto mexicano fue difundida por Matteo Moretto, periodista especializado en el mercado de fichajes, quien señaló en su cuenta de X que las Águilas estarían valorando la incorporación del futbolista.

(Captura de pantalla)

Hasta el momento, no existe confirmación sobre un acuerdo ni se han dado a conocer negociaciones oficiales entre Alaba y el América, por lo que su llegada al club permanece únicamente como una posibilidad.

David Alaba: defensa con experiencia en la élite europea

(REUTERS/Isabel Infantes)

David Alaba es un futbolista austriaco de 34 años que puede desempeñarse como defensa central, lateral izquierdo y mediocampista, una versatilidad que marcó buena parte de su trayectoria en el futbol europeo. Su formación comenzó en el Austria Viena, pero fue en el Bayern Múnich donde se consolidó y construyó gran parte de su palmarés.

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Después de una década con el conjunto alemán, Alaba llegó al Real Madrid en 2021 como agente libre. Durante sus cinco temporadas como madridista disputó 131 partidos y conquistó 11 títulos, entre ellos dos Champions League. El club español confirmó el final de su etapa al término de la temporada 2025-26.

A nivel internacional, el defensa es uno de los referentes de Austria, selección con la que debutó desde los 17 años y de la que ha sido capitán. Actualmente, tras finalizar su vínculo con el Real Madrid, Alaba se encuentra sin club y puede negociar su incorporación con otro equipo.

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¿Quiénes son los refuerzos del América?

Las Águilas ya incorporaron a Edwin Cerrillo, Óscar Perea, Miguel Ángel Borja y Carlos Álvarez durante este mercado. Además, está encaminada la llegada de Iván Tona.

Sin embargo, la directiva azulcrema todavía busca fortalecer algunas posiciones y la defensa central aparece como una de las prioridades.

La posible llegada de Alaba representaría un movimiento de gran impacto para el América, aunque por ahora su incorporación se mantiene únicamente como una posibilidad que el club está evaluando.