México

México prevé un crecimiento económico del 2% en 2027: blinda programas sociales y aumenta presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad

La SHCP informó que se busca fortalecer la generación de empleos y el bienestar de las familias mexicanas

Paquete Económico 2027
Presentación del Paquete Económico 2027. (Presidencia)
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El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora dio a conocer que se prevé un crecimiento del 2% para el siguiente año, en el marco de la presentación del Paquete Económico 2027.

Durante la mañanera del pueblo de este 9 de septiembre se dieron a conocer los puntos clave de este documento, el cual tiene como prioridad invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.

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“Nuestra meta de crecimiento económico de más de 2%, tenemos un rango de 1.5% a 2.5%. Como hemos mencionado también en el ejercicio anterior, dada la dificultad de proveer estimadores puntuales, hemos establecido rangos de crecimiento, los cuales han sido muy útiles para la programación y para la comunicación hacia analistas e inversionistas”, declaró el líder de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El objetivo de llegar a una estimación superior al 2% es fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas.

Puntos clave del Paquete Económico 2027

El funcionario informó que este paquete protege el bienestar de las y los mexicanos, impulsa el desarrollo y mantiene una trayectoria de finanzas públicas sanas por medio de cinco pilares fundamentales:

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  • Crecimiento
    • Meta de crecimiento económico de más del 2%.
    • La meta busca fortalecer la generación de empleo y el bienestar de las familias mexicanas.
  • Prioridades protegidas
    • Programas del Bienestar.
    • Proyectos prioritarios.
    • Inversión pública.
    • Garantiza participaciones a entidades federativas.
    • Pago de la deuda.
  • Fortalecimiento de ingresos
    • Medidas para combatir las factureras y la evasión fiscal.
    • Más eficiencia en la recaudación sin crear ni aumentar impuestos.
  • Gasto más eficiente
    • Se avanza con la austeridad republicana.
  • Disciplina fiscal
    • Reducción paulatina y responsable del déficit.
  • Mensaje central
    • Manejo responsable y justo de las finanzas públicas.

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