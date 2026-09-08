México

Agosto registra reducción histórica del 53% en homicidios dolosos: es el mes más pacífico en México desde 2015

Las cifras muestran que de 86.9 homicidios diarios en promedio, se disminuyó 40.8 en este último mes

Asesinato comerciantes de oro
En una vía que comunica a Cartagena con Turbaco, la Policía Nacional encontró dos cuerpos de comerciantes de oro (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) informó que una disminución en la incidencia delictiva con cifras que cierran al 31 de agosto de 2026 de las 32 entidades deferativas del paí,s en el marco del segundo informe de Gobierno.

La tendencia de homicidios dolosos de forma mensual en estos dos años de la administración mostró una disminución del 53% de entre diciembre de 2024, en el que se registraron 86.9 homicidios diarios en promedio. Mientras que en el mes que acaba de concluir cerró con 40.8 asesinatos en promedio diarios, siendo este agosto de 2026 el mes más bajo de todos los meses analizado, detalló la funcionaria.

PUBLICIDAD

Promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional (agosto de cada año): durante agosto de este 2026 reportó un promedio de 40.8%, siendo el más bajo desde 2015.

Tasa de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes: desde 2024 hasta 2026 se registró una disminución del 49%.

Imagen REPZ5F4VJNDCPADD57SFOD6DOY

Siete estados concentraron el 49.3% de homicidios

Homicidio doloso por entidad federativa: siete estados concentraron el 49.3% (5 mil 715) del total de casos de homicidio doloso: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Edomex, Guerrero y Morelos. 30 regiones disminuyeron su promedio diario comparado con el 2025.

Promedio diario de delitos de alto impacto por mes a nivel nacional de septiembre de 2024 a agosto de 2026: una reducción de 39% del promedio diario respecto a octubre de 2024.

PUBLICIDAD

Promedio diario de delitos de robo de vehículo con violencia a nivel nacional de septiembre de 2024 a agosto de 2026: una baja de 54% del promedio diario respecto a octubre de 2024.

Asimismo se declaró que del 1 de octubre 2024 al 31 de agosto de 2026 se han decomisado 34 mil 353 armas de fuego y más de 534 toneladas de droga, incluidas más de 2 toneladas de fentanilo y 9 millones de pastillas.

Además, cerca de 67 mil 200 personas detenidas por delitos de alto impacto.

En la comparación de los meses de agosto, el promedio fue de 96.5 homicidios diarios en 2020; 91.1 en 2021; 84.4 en 2022; 80.8 en 2023; 79.7 en 2024; 60.1 en 2025 y 40.8 en 2026.

La distribución del homicidio doloso por entidad federativa de enero a agosto de 2026, señalando que 7 entidades federativas concentran el 49.3 por ciento (lo que equivale a 5 mil 715 casos) del total de los casos a nivel nacional, con Guanajuato a la cabeza con un 8.5 por ciento de las víctimas.

En cuanto al panorama geográfico de la violencia, las entidades con mayor incidencia porcentual después de Guanajuato son Baja California con 8.4, Chihuahua con 8.0 y Sinaloa con 7.5, mientras que el promedio nacional se sitúa en 362.06 casos por entidad.

Además,el promedio diario de delitos de alto impacto por mes a nivel nacional entre septiembre de 2024 y agosto de 2026, registra una disminución del 39 por ciento en el promedio diario respecto a octubre de 2024, al pasar de un pico inicial de 636.6 delitos a cerrar en 391.0 delitos diarios en agosto de 2026.

“Estos resultados reflejan el impacto de la coordinación permanente del gabinete de seguridad con los gobiernos también locales. Además de la reducción en los homicidios dolosos, la estrategia nacional de seguridad pública también ha dado resultados en el conjunto de los delitos de alto impacto”, declaró Figueroa.

Temas Relacionados

mexico-noticiasClaudia Sheinbaumcifrashomicidiosincidencia delictivaNarco en MéxicoNarcotráfico en México

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 8 de septiembre

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 8 de septiembre de 2026: se registra sismo de magnitud 4.1 en Matías Romero, Oaxaca

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

En Saltillo estarán los 16 mejores arqueros de cada modalidad, quienes además de pelear por el título buscarán sumar puntos para los rankings mundial y olímpico

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

El comentario reavivó una vieja polémica dentro del reality luego de una intensa puja por la protección semanal

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

José Manuel “N” quedó a disposición del Ministerio Público en Chapala, donde las autoridades determinarán su situación jurídica. Vecinos de la colonia Circuito del Mecánico también lo señalan por ataques previos contra otros animales y conductas violentas en la vía pública

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

De gestionar nombramientos hasta ascensos en aduanas: destapan modus operandi de los hermanos Farías Laguna en red de huachicol fiscal

De gestionar nombramientos hasta ascensos en aduanas: destapan modus operandi de los hermanos Farías Laguna en red de huachicol fiscal

Hombre con credencial de la Guardia Nacional es arrestado por provocar la muerte de un perro en El Salto, Jalisco

“Los Rusos” amenazan a Omar García Harfuch con cartulinas en Guerrero tras captura de “El Amarillo”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo

ENTRETENIMIENTO

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Yahir le reclama a Ese Pérez por comprar la inmunidad y recuerda su crítica a Mariana Ochoa: “Lo que tanto criticabas”

Rosa María Noguerón explica qué buscaba la producción de LCDLFM 4 con el ingreso de Gala Montes

Mia Khalifa muestra interés por Kenia Os: ex actriz de cine para adultos le manda mensaje a la cantante mexicana

El festival “Échale Flores a México” llega con talleres, música tradicional y chiles en nogada, a menos de 2 horas de CDMX

Esposa e hija de Einar Méndez, entrenador de Martha Debayle, se despiden con doloroso mensaje tras su muerte: “Era mi todo”

DEPORTES

Liga Mx: partidos de la jornada 8 que se transmitirán por televisión abierta

Liga Mx: partidos de la jornada 8 que se transmitirán por televisión abierta

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: quiénes son los mexicanos que competirán en Saltillo, fechas y todo lo que debes saber

Scarlett Camberos se convierte en la primera mexicana nominada al Balón de Oro 2026

Iván Tona, cada vez más cerca del América: Guillermo Almada tendría el mediocampista que pidió

Muere Roberto “Monito” Rodríguez: ¿quién fue la leyenda del América y cómo marcó al club?