Quién es Julieta Ramírez, la senadora de Morena señalada por presuntamente negociar con EEUU ser testigo colaborador

Foto: Facebook / Julieta Ramírez

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Julieta Ramírez Padilla, senadora con licencia de Morena por Baja California, fue señalada por presuntamente estar negociando con Estados Unidos para convertirse en testigo colaborador. En meses pasados también se reportó que no contaba con visa, al igual que la gobernadora Marina del Pilar Ávila.

De acuerdo con documentos revelados por N+, la senadora firmó un acuerdo de colaboración preliminar con la oficina del condado de San Diego, en el que habría aceptado participar en una reunión de ofrecimiento de pruebas con la fiscalía federal y agentes para determinar si puede proporcionar información.

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Además, en el texto se señala que algún posible beneficio para la senadora será determinado por la fiscalía federal “previa entrega de mi información”.

La senadora tampoco tendría visa para ingresar a EEUU por una investigación en su contra

Julieta Ramírez fue denunciada por el PAN por actos anticipados de campaña. (Foto: Tomada de X/@JulietaRamirezP)

A este reporte se suma el realizado en julio pasado por el periodista Luis Chaparro para Pie de Nota, quien aseguró que Ramírez Padilla cuenta con una investigación abierta en los Estados Unidos que favoreció el retiro de su visa.

Sin embargo, detalló que pese a no contar con el documento migratorio, puede ingresar a territorio estadounidense por el acuerdo de colaboración que estaría negociando con las autoridades de ese país.

“Ya tiene una investigación abierta en Estados Unidos, no tiene visa y es de las que sabemos hoy por hoy, confirmado ya también por un medio internacional del tamaño del New York Times, que está colaborando con Estados Unidos para poder seguir cruzando a pesar de que no tiene su documento”, aseguró Chaparro.

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Tras la difusión de su presunta colaboración con EEUU, la senadora de Morena respondió en sus redes sociales asegurando que se trata de un “mitote nuevo”.

(Captura de pantalla)

La carrera política de Julieta Ramírez

Julieta Ramírez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Baja California.

Cuenta con estudios en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como diplomados en idiomas, Políticas Públicas y Defensa Internacional de los Derechos Humanos.

Su trayectoria política comenzó en el año 2016, luego de trabajar en la Secretaría de Desarrollo Social en Mexicali, Baja California, y de desempeñarse como presidenta de la Comisión Juvenil de Todos Somos Mexicali A.C., y como organizadora de debate entre candidatos a la alcaldía de Mexicali.

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En 2018 se desempeñó como coordinadora de Proyectos Estratégicos en el gobierno de Mexicali, así como integrante de mujeres Morena en la misma ciudad y del colectivo en pro del plebiscito de transporte público.

La aspirante al gobierno de Baja California, Julieta Ramírez, en un evento de precampaña. Crédito: X/ @JulietaRamirezP

En el año 2019 se desempeñó como asesora en la Cámara de Diputados y coordinadora de campaña juvenil, para luego ser locutora de Radiorama 104.9. Además, fue secretaria particular de la entonces presidenta municipal de Mexicali, Marina del Pilar.

También ocupó el cargo de diputada federal por el II Distrito electoral de Baja California en el 2021, y más tarde como consejera suplente del Poder Legislativo ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

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Actualmente se encuentra de licencia como senadora por Baja California desde el mes de junio pasado, luego de que la solicitó para competir por la coordinación de Morena rumbo a la candidatura por la gubernatura de la entidad en 2027.

Ramírez asumió la vocería en el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República el 29 de abril de este año. Cuando mantenía su cargo como senadora fue denunciada por el PAN y el PRI por actos de campaña anticipados.

La Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó en julio pasado que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) debe investigar a la senadora por promoción personalizada y posibles actos anticipados de campaña, esto luego de que Ramírez Padilla impugnó la sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California.

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