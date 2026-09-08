¿De qué murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas?

Jesús "Chucho" Gallegos, fundador de TVyNovelas, murió este lunes 7 de septiembre a los 84 años. (Redes sociales)

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Jesús “Chucho” Gallegos, fundador de TVyNovelas, murió este lunes 7 de septiembre a los 84 años en el Hospital La Raza de la Ciudad de México, luego de una infección bacteriana que le provocó hemorragias internas durante las últimas semanas.

El periodista había sido dado de alta en agosto tras un primer episodio de salud, pero este lunes por la tarde presentó una nueva complicación que derivó en su ingreso de urgencia a terapia intensiva, donde falleció alrededor de las 19:00 horas.

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Hemorragias y fallas en riñón, hígado y pulmón

El periodista mexicano de espectáculos Chucho Gallegos viste un suéter verde sobre una camisa de cuello. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una fuente cercana señaló que una intervención previa por dos hernias y dos úlceras habría provocado el internamiento inicial de Gallegos a principios de agosto. El periodista regresó a su domicilio para continuar con la recuperación, aunque su estado de salud se mantuvo delicado en las semanas posteriores. En agosto también circularon solicitudes públicas de donadores de sangre para el periodista..

El conductor Gustavo Adolfo Infante, de De Primera Mano, también adelantó semanas antes la gravedad del cuadro del periodista a partir de una conversación con Paty, esposa de Gallegos. Ella describió así la condición de su esposo: “Es que faltan muchas cosas, Gustavo; falta riñón, un hígado y pulmón”.

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Infante confirmó en su canal de YouTube que Gallegos estuvo hospitalizado en Star Médica Lomas Verdes por hemorragias internas y que fue la propia esposa del periodista quien le detalló el cuadro clínico: “Ya está en su casa, ya encontraron la bacteria que tiene. Chucho Gallegos tenía una semana con hemorragias internas, perdió mucha sangre, está muy débil”.

El conductor también descartó en ese momento la versión de un supuesto cáncer que circuló en algunos medios. “Chuchito Gallegos está delicado pero está vivo, gracias a Dios. Algo muy importante, no tiene cáncer”, sostuvo Infante entonces.

La bacteria derivó en una recaída que lo llevó de nuevo a terapia intensiva

La causa de muerte habría sido por una bacteria que le causó complicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el alta de agosto, Gallegos continuó su recuperación en casa, aunque sin superar del todo el cuadro infeccioso. La tarde de este 7 de septiembre comenzó a circular información sobre un nuevo internamiento del periodista, en estado grave y de nuevo en terapia intensiva por hemorragias.

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Fue el periodista Gil Barrera quien reportó en X que el también director de espectáculos de Diario Basta! se encontraba internado en el Hospital La Raza. En su mensaje pidió oraciones por “el querido Chicuelo”, antes de confirmar horas después el fallecimiento con la publicación “Descansa en paz, querido Chucho Gallegos”.

Según fuentes cercanas al caso, la muerte de Gallegos habría ocurrido a consecuencia de la misma infección bacteriana. Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por sus familiares ni respaldada por un certificado médico público.

Colegas y figuras del espectáculo lamentaron su muerte

(X)

FB Chucho Gallegos

Gustavo Adolfo Infante confirmó la noticia a través de su cuenta de X y se refirió a Gallegos como su maestro. “Estoy en posibilidades de confirmarles que alrededor de las 7pm de este lunes 7 de septiembre falleció el gran periodista Chucho Gallegos, fundador de la revista TVyNovelas y maestro mío. El ‘Chicuelo’ falleció a los 84 años de edad. Hasta siempre amigo”, escribió.

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La periodista Ana María Alvarado también le dedicó un mensaje en X: “Fallece a los 84 años Jesús ‘Chucho’ Gallegos, fundador de TVyNovelas y creador de los Premios a la televisión. Empezó en El Sol de México. Entrevistó a María Félix, Juan Gabriel, Julio Iglesias. Se apaga una de las memorias más largas del entretenimiento. QEPD”.

FB Chucho Gallegos

Roberto Palazuelos escribió: “Lamento mucho la muerte de el periodista Chucho Gallegos un gran hombre y buen amigo”. Sergio Mayer, por su parte, publicó: “Con mucha tristeza me entero del lamentable deceso de un gran hombre, quien fuera un eslabón importante en la historia del medio del espectáculo. Descanse en paz mi querido amigo CHUCHO GALLEGOS. Nos dejas un legado importante, gracias siempre por tu apoyo y consejos. Te llevo en el corazón”.

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Cuentas de programas como Hoy, Cuéntamelo Ya!, De Primera Mano y Sale el Sol también lamentaron su muerte en redes sociales.

De la Escuela Normal a jefe de redacción con tres empleos simultáneos

FB Chucho Gallegos

Jesús Gallegos Rosales nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México. Pasó sus primeros años en la colonia Obrera y luego se mudó a Pantitlán, después de que su padre regresara de trabajar como bracero en Estados Unidos. Antes de dedicarse al periodismo, estudió tres años para maestro en la Escuela Normal Superior de Maestros.

Inició su carrera en 1962 en el semanario ¡Hoy! y en medios vespertinos como Atisbos y ABC. En 1965 llegó a El Sol de México, donde se incorporó a la fuente de espectáculos. Para 1968 combinaba tres empleos: colaboraba en ese diario, en Tele-Guía y era jefe de redacción de Hoy Domingo, publicación donde coincidió con Jacobo Zabludovsky, quien lo bautizó como “el reportero de lo insólito”.

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Su trayectoria incluyó espacios en radio, en La Hora Domecq, Radio Trece, Radio Fórmula y Radio Centro, además de una columna en el periódico Reforma en 2006. En julio de 2026, el Gobierno de Veracruz le entregó la distinción “Jorge Saldaña” por sus 64 años de trayectoria editorial.

FB Chucho Gallegos

En 1979 fundó TVyNovelas, revista que dirigió durante 26 años y que debutó con un millón de ejemplares impresos. La portada de su lanzamiento tuvo como protagonistas a Verónica Castro y Rogelio Guerra, protagonistas de la telenovela Los ricos también lloran.

Bajo su liderazgo, la publicación alcanzó presencia internacional en Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile y Argentina, y se crearon los Premios TVyNovelas, cuya primera edición se realizó en 1983 y que con el tiempo se convirtieron en una de las ceremonias más reconocidas de la televisión mexicana.

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Dejó la dirección de TVyNovelas en el año 2000 y hasta su muerte se mantuvo como director de espectáculos en Diario Basta!.

Chucho Gallegos confirmó durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en el programa El minuto que cambió mi destino, que fue padre de cinco hijos: cuatro nacidos de su primer matrimonio y uno de su segunda relación.