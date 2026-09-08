Senderistas paseaban en el bosque y encontraron un cadáver en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Edomex

Senderistas alertaron a las autoridades de restos óseos encontrados durante su paseo rumbo a los senderos que van a la montala Iztaccíhuatl y el volcán Popocatépetl Foto: SSP Edomex

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Un reporte ciudadano derivó en la localización de restos óseos en el municipio de Amecameca, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Ministerio Público acudieron al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, para ealizar las diligencias y determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del hallazgo.

Los restos fueron encontrados en las inmediaciones del paraje conocido como Arco Blanco, a unos 100 metros de la carretera federal Paso de Cortés-Puebla y a cerca de 1.5 kilómetros de Paso de Cortés. La zona presentaba condiciones de difícil acceso, por lo que el traslado se realizó bajo resguardo policial.

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El aviso original se produjo después de una caminata realizada el 28 de agosto. Una persona informó que había visto huesos que aparentaban ser humanos entre la vegetación, aunque no pudo precisar las coordenadas exactas del sitio.

Ante esa limitación, el caminante entregó referencias del lugar y fotografías. Con esos datos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó dos grupos de búsqueda en veredas y áreas señaladas del parque.

Los restos fueron encontrados en las inmediaciones del paraje conocido como Arco Blanco, a unos 100 metros de la carretera federal Paso de Cortés-Puebla Foto: SSP Edomex

La búsqueda se concentró en veredas cercanas a Paso de Cortés

Los trabajos estuvieron a cargo de elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste Valle de México, adscritos a la SSEM. Los uniformados recorrieron la zona durante varias horas hasta ubicar diversos huesos entre la flora.

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El hallazgo ocurrió en una franja cercana a la carretera federal y dentro de una de las rutas de tránsito frecuente para senderistas y excursionistas en la región de Paso de Cortés. La localización permitió acotar el punto referido de forma inicial por el denunciante.

Una vez que confirmaron la presencia de los restos, los policías notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y resguardaron el área. El acordonamiento buscó preservar el sitio para las diligencias ministeriales y periciales.

Debido a las complicaciones del terreno, los agentes realizaron el levantamiento de los restos por indicación de la autoridad ministerial. Después los trasladaron a las instalaciones de la fiscalía en Amecameca.

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Una mandíbula con dentadura completa y un hueso largo yacen sobre una tela de tejido rústico en un entorno de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los restos quedaron bajo análisis para definir su origen e identidad

La respuesta a la pregunta central del caso fue inmediata: los restos quedaron a disposición del Ministerio Público, que fue la autoridad encargada de establecer su naturaleza, confirmar si correspondían a una persona y avanzar en la identificación.

Las diligencias también quedaron orientadas a esclarecer las circunstancias relacionadas con el hallazgo. Hasta ese momento no se informó cuántos huesos fueron recuperados ni si en el sitio se encontraron otros indicios.

El parque donde ocurrió la localización se ubica en el municipio de Amecameca, en una zona de montaña que suele requerir operativos especializados cuando se registran extravíos, rescates o búsquedas. Por esa razón intervinieron elementos entrenados para desplazarse en terreno agreste.

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El despliegue se activó a partir de una alerta canalizada por el Centro de Control, Comando y Comunicación de Amecameca. Esa notificación permitió movilizar a las células de búsqueda hacia los puntos descritos por el ciudadano.

Un guía local encabeza a cuatro senderistas equipados con mochilas por un camino de tierra entre pastizales durante el amanecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso se abrió tras una alerta emitida varios días después de la caminata

Entre la caminata del 28 de agosto y la fecha del comunicado oficial transcurrieron varios días, lapso en el que la información disponible siguió dependiendo de las referencias y las imágenes aportadas por quien reportó el hallazgo. La falta de coordenadas exactas obligó a peinar distintas rutas antes de ubicar el punto.

Los elementos de seguridad localizaron los huesos dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una de las áreas naturales protegidas con mayor afluencia de visitantes en el centro del país. El punto preciso quedó descrito por las autoridades como una zona próxima al paraje Arco Blanco.

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Tras el levantamiento, el material óseo fue llevado a la sede de la fiscalía mexiquense en Amecameca, donde quedó sujeto a revisión ministerial. Esa etapa era la necesaria para establecer tanto el origen de los restos como cualquier línea de investigación derivada.

Un grupo de senderistas recorre un sendero montañoso en una cresta de hierba verde, con grandes picos rocosos dominando el paisaje de fondo bajo un cielo parcialmente nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso permaneció en fase inicial y dependía de peritajes para confirmar la naturaleza de los huesos. Las autoridades no informaron en ese momento resultados forenses, identidades probables ni posibles causas vinculadas con la presencia de los restos en el lugar.

El hallazgo ocurrió en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Amecameca, cerca del paraje Arco Blanco.

Los restos fueron localizados a 100 metros de la carretera Paso de Cortés-Puebla y a 1.5 kilómetros de Paso de Cortés.

El Ministerio Público quedó a cargo de determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del caso.

Ana Amelí no regresó a casa tras un paseo senderista

Crédito: Jovani Pérez | Infobae México

Ana Amelí García desapareció el 12 de julio de 2025 cuando subía el Pico del Águila, en las montañas del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. En su búsqueda han participado drones y helicópteros sin embargo no la hallaron.

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Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, ha encabezado diversas manifestaciones pacíficas e la que solicita que las autoridades no dejen de buscarla. que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino.

En un breve pronunciamiento, la madre de la joven suplicó a la población que, en caso de que alguien sepa qué le pasó a Ana Amelí “por favor, que nos diga, que nos ayude, que no calle, es momento de tener sensibilidad, todos como sociedad”.

Vanessa Gamez, the mother of Ana Ameli Garcia, a 19-year-old woman who went missing on July 12 while hiking in the Ajusco natural area near Mexico City, uses a megaphone during a demonstration outside the National Palace demanding justice for her daughter and for others who have disappeared across the country, in Mexico City, Mexico, August 3, 2025. REUTERS/Henry Romero

De acuerdo con testimonios, la joven subió sola, sin guía, a las montañas del Ajusco entre las 15:00 y las 17:00 hora local (21:00 y 23:00 GMT) de aquel día y según su madre, el último contacto con Ana Amelí fue a las 14:30 horas (20:30 GMT).

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Vanessa Gámez dijo que en México “no puede haber más desaparecidos” y abogó porque las personas que viven cerca del lugar donde desapareció su hija ayuden con sus declaraciones a encontrarla.