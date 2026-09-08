La Granja VIP 2026: Julio Camejo se convierte en el primer capataz

Julio Camejo, primer capataz de la segunda temporada. (La Granja VIP 2026)

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Julio Camejo se convirtió en el primer Capataz de La Granja VIP 2026, tras vencer en la prueba inaugural a Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero. El actor obtuvo inmunidad, la lujosa suite del capataz y el poder de elegir compañero.

La dinámica consistió en recolectar y armar una torre con 15 cantaritos, respetando reglas específicas de la producción: las boquillas debían quedar hacia arriba y la estructura tenía que seguir un orden de 5, 4, 3, 2 y 1 piezas por nivel. Los cuatro finalistas —Julio Camejo, Mónica Escobedo, Kunno e Ivonne Montero— compitieron contrarreloj.

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Camejo fue el primero en completar la torre correctamente y tocó la campana, lo que lo coronó como líder de la semana en esta segunda temporada del reality de TV Azteca.

Al recibir el reconocimiento, el actor explicó que su estilo de liderazgo se basaría en el ejemplo y recordó sus inicios laborales como referencia para justificar su compromiso con el grupo. “Trataré de dar el mayor de mis esfuerzos; si ellos ponen el 100%, yo pondré el 150%”, sentenció Camejo ante sus compañeros.

Los demás participantes respaldaron a Camejo tras conocerse el resultado y destacaron su empatía, su alegría y su capacidad de integración con el grupo.

Así es la lujosa habitación del Capataz

(TV Azteca)

El título de Capataz no solo otorgó reconocimiento simbólico dentro del reality. Camejo aseguró su permanencia durante una semana más gracias a la inmunidad, que lo protegió de cualquier decisión que pusiera en riesgo su estancia en la competencia.

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La suite del capataz cuenta con una cama tamaño king size, baño propio, bocadillos, bebidas, comida exquisita, una estancia tipo sala para descansar y jacuzzi.

Como parte de los beneficios del cargo, el Capataz puede dormir en la suite acompañado de otro participante. El elegido de Camejo fue Kunno, luego de que el actor explicara que recibió cariño de todos sus compañeros, pero que fue especialmente bien recibido por él.

Además de la inmunidad y la suite, el cargo de Capataz otorga la posibilidad de supervisar las actividades de la granja, tener influencia en la organización de tareas y participar en decisiones.

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¿Quiénes son los peones de la semana?

Cronograma de actividades de La Granja VIP 2026. (X: @lagranjavipmx)

Los peones de la semana —Pascal Nadaud, Kevyn Contreras “El Bicolor”, Fernando Lozada y Daniela Alexis “La Bebeshita”— quedaron excluidos de la competencia por el liderazgo.

Los propios peones se sinceraron con el nuevo Capataz sobre las dificultades de su estancia en las instalaciones. Confesaron que lo más difícil es no poder comer lo mismo que el resto de los participantes, además de padecer el frío intenso, el agua helada y las carencias por la falta de un baño adecuado dentro de la granja.

María Karunna, la primera nominada de la temporada

(Instagram VLA)

La victoria de Camejo llegó apenas un día después del estreno de La Granja VIP Segunda Temporada, el domingo 6 de septiembre. Esa misma noche, María Karunna, integrante del grupo Caló, se convirtió en la primera nominada de la competencia.

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La nominación se definió mediante una dinámica de cadena que inició Manelyk González, luego de convertirse en la participante más votada por el público durante la gala inaugural. Como beneficio, Manelyk quedó fuera de peligro y nominó primero a Carlos Trejo.

La cadena avanzó entre distintos habitantes hasta llegar a Ivonne Montero, quien tuvo que elegir entre nominar a María Karunna o a Kenny Avilés. La actriz decidió salvar a Avilés.

El calendario semanal que rige la competencia

El programa estableció un calendario fijo de actividades que determina el rumbo semanal del reality.

Lunes: Prueba del Capataz

Martes: El Duelo, donde el capataz elige a un peón y a un granjero para enfrentarse en una prueba cuyo perdedor queda automáticamente nominado.

Miércoles: La Asamblea, con nominaciones públicas.

Jueves: La Salvación, una prueba entre los nominados para salir de la placa. El ganador obtiene el poder de La Traición.

Viernes: se ejerce el poder de La Traición, que permite sustituir a un nominado por otro participante que no estaba en riesgo.

Domingo: Gala de Eliminación a las 20:00 horas, donde el público decide mediante votación quién abandona la competencia.