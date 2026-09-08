Ese Pérez compra la inmunidad en La Casa de los Famosos México 2026 tras ofrecer 40% del presupuesto semanal

Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)

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Ese Pérez se adjudicó la inmunidad de la séptima semana en La Casa de los Famosos México 2026 tras ofertar el 40% del presupuesto semanal en la Sala de los Acuerdos, y superó a Masad Altamimi, Brianda Deyanara, Yahir y Ernesto Laguardia en una subasta que dejó a la mitad de los participantes sin ofertar nada.

La dinámica regresó este lunes al reality con una variante inédita: por primera vez en el reality, el liderazgo no incluyó inmunidad automática. Brianda Deyanara, ganadora de la prueba del líder tuvo que competir por el beneficio en la subasta, aunque no lo consiguió.

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La subasta arrancó en 20% y escaló hasta el 40% del presupuesto semanal

(LCDLF/Captura de pantalla)

El proceso comenzó con Brianda como primera convocada a la sala tras ganar el liderazgo. Ella eligió a Masad Altamimi como segundo participante, mientras que la tómbola determinó a Yahir como tercer nombre. El público, a través de votación, sumó a Ese Pérez a la puja, y los cuatro presentes eligieron a Ernesto Laguardia como quinto integrante de la sala.

La subasta arrancó con una oferta mínima del 20% del presupuesto semanal. Ese Pérez levantó la mano de inmediato. Brianda respondió con 25%, pero Ese Pérez subió a 30%. Masad ofertó 35%, y la puja se cerró cuando Ese Pérez apostó el 40% del dinero destinado a la semana, monto que nadie superó.

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Ernesto Laguardia y Yahir optaron por no ofertar en ningún momento del proceso, lo que los dejó sin la protección de esta semana.

Ese Pérez y Gala Montes quedaron protegidos de la nominación

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

Con la victoria en la subasta, Ese Pérez se sumó a Gala Montes como los únicos dos habitantes con inmunidad garantizada para la próxima ronda de nominaciones.

Montes ingresó a la competencia apenas en la séptima semana y, de acuerdo con las reglas anunciadas por la conductora Odalys Ramírez, esta semana no podrá nominar ni ser nominada, aunque sí participará en el resto de las actividades del reality.

Esto significa que a partir de la octava semana Montes ya podrá estar en riesgo de salida.

Brianda ganó la prueba del líder y dormirá en la suite con Masad

(Captura de pantalla)

Para la prueba del líder, la ronda final se definió entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara, quienes ya se habían enfrentado en la final de la semana anterior. La dinámica consistió en mantener el equilibrio sobre una plataforma movible y colocar seis balones sobre unas bases sin que se cayeran.

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Brianda resultó ganadora y con ello obtuvo el derecho de dormir nuevamente en la suite. Estará acompañada de Masad luego de volverlo a elegir, aunque admitió ante las cámaras que pensó que ese nombre que dio era para la prueba de la subasta y no para que fuera su acompañante.