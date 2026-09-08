México

Ese Pérez compra la inmunidad en La Casa de los Famosos México 2026 tras ofrecer 40% del presupuesto semanal

Brianda Deyanara ganó la prueba del líder pero no obtuvo inmunidad automática y tuvo que ir a pelearla en la Sala de los Acuerdos

Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)
Ese Pérez no podrá ser nominado esta semana. (LCDLF)
Guardar

Ese Pérez se adjudicó la inmunidad de la séptima semana en La Casa de los Famosos México 2026 tras ofertar el 40% del presupuesto semanal en la Sala de los Acuerdos, y superó a Masad Altamimi, Brianda Deyanara, Yahir y Ernesto Laguardia en una subasta que dejó a la mitad de los participantes sin ofertar nada.

La dinámica regresó este lunes al reality con una variante inédita: por primera vez en el reality, el liderazgo no incluyó inmunidad automática. Brianda Deyanara, ganadora de la prueba del líder tuvo que competir por el beneficio en la subasta, aunque no lo consiguió.

PUBLICIDAD

La subasta arrancó en 20% y escaló hasta el 40% del presupuesto semanal

(LCDLF/Captura de pantalla)
(LCDLF/Captura de pantalla)

El proceso comenzó con Brianda como primera convocada a la sala tras ganar el liderazgo. Ella eligió a Masad Altamimi como segundo participante, mientras que la tómbola determinó a Yahir como tercer nombre. El público, a través de votación, sumó a Ese Pérez a la puja, y los cuatro presentes eligieron a Ernesto Laguardia como quinto integrante de la sala.

La subasta arrancó con una oferta mínima del 20% del presupuesto semanal. Ese Pérez levantó la mano de inmediato. Brianda respondió con 25%, pero Ese Pérez subió a 30%. Masad ofertó 35%, y la puja se cerró cuando Ese Pérez apostó el 40% del dinero destinado a la semana, monto que nadie superó.

PUBLICIDAD

Ernesto Laguardia y Yahir optaron por no ofertar en ningún momento del proceso, lo que los dejó sin la protección de esta semana.

Ese Pérez y Gala Montes quedaron protegidos de la nominación

Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)
Gala Montes entra a la Casa de los Famosos México 2026 (Captura)

Con la victoria en la subasta, Ese Pérez se sumó a Gala Montes como los únicos dos habitantes con inmunidad garantizada para la próxima ronda de nominaciones.

Montes ingresó a la competencia apenas en la séptima semana y, de acuerdo con las reglas anunciadas por la conductora Odalys Ramírez, esta semana no podrá nominar ni ser nominada, aunque sí participará en el resto de las actividades del reality.

Esto significa que a partir de la octava semana Montes ya podrá estar en riesgo de salida.

Brianda ganó la prueba del líder y dormirá en la suite con Masad

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Para la prueba del líder, la ronda final se definió entre Masad Altamimi y Brianda Deyanara, quienes ya se habían enfrentado en la final de la semana anterior. La dinámica consistió en mantener el equilibrio sobre una plataforma movible y colocar seis balones sobre unas bases sin que se cayeran.

Brianda resultó ganadora y con ello obtuvo el derecho de dormir nuevamente en la suite. Estará acompañada de Masad luego de volverlo a elegir, aunque admitió ante las cámaras que pensó que ese nombre que dio era para la prueba de la subasta y no para que fuera su acompañante.

Temas Relacionados

Ese PérezBrianda DeyanaraLa Casa de los Famosos México 2026LCDLFmexico-noticiasmexico-entretenimientoÚltima hora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

La agrupación asegura que no indaga sobre la identidad de quienes los contratan

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

Desde La Granja VIP, Kunno ventila secreto de Brianda Deyanara para ganar La Casa de los Famosos México

Kunno y Brianda Deyanara tienen una fuerte amistad desde hace varios años; el participante de La Granja VIP ventiló a su amiga en el 24/7

Desde La Granja VIP, Kunno ventila secreto de Brianda Deyanara para ganar La Casa de los Famosos México

Explotan más de 10 alcantarillas en Tlajomulco, Jalisco: acumulación de gas metano sería la causa

Vecinos desalojaron viviendas y autoridades revisaron las calles hasta asegurar la zona, no se reportaron lesionados a pesar de la magnitud del accidente

Explotan más de 10 alcantarillas en Tlajomulco, Jalisco: acumulación de gas metano sería la causa

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de septiembre: bloquean cruce en Eje Central y Av. Juárez

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 7 de septiembre: bloquean cruce en Eje Central y Av. Juárez

Alito Moreno exige la renuncia de Evelyn Salgado por la violencia en Guerrero tras el caso de Eduardo Bustos

El presidente del PRI cuestiona a la gobernadora por la estrategia de seguridad en el estado

Alito Moreno exige la renuncia de Evelyn Salgado por la violencia en Guerrero tras el caso de Eduardo Bustos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de septiembre: detienen a joven con 15 dosis de aparente cocaína en Gustavo A. Madero

Capturan a cuatro policías por presuntamente entregar a jóvenes a un grupo criminal en Quintana Roo

México y EEUU lanzan la operación "Águila Blanca" con la mira puesta en narcodrones

Decomisan metanfetamina líquida escondida en bidones de fertilizante en Baja California: hay un detenido

Ronald Johnson celebra el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

¿De qué murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas?

¿De qué murió Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas?

Banda El Recodo reacciona a dichos de Emma Coronel tras revelar que habrían cantado en el bautizo de sus hijas con “El Chapo” Guzmán

Desde La Granja VIP, Kunno ventila secreto de Brianda Deyanara para ganar La Casa de los Famosos México

Conciertos gratis del 15 de septiembre en CDMX y Edomex: Intocable, Santa Fe Klan y Lila Downs

Muere Chucho Gallegos, fundador de TVyNovelas y periodista de espectáculos

DEPORTES

Desmienten expulsión de influencer que insultó a jugadoras de Cruz Azul: video lo muestra festejando gol al minuto 89 en Estadio Banorte

Desmienten expulsión de influencer que insultó a jugadoras de Cruz Azul: video lo muestra festejando gol al minuto 89 en Estadio Banorte

Definida la fecha para presentar a Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana junto a su cuerpo técnico

Julio César Chávez Jr. expuesto más allá de la sombra de su padre, la historia que “hará entender al Junior”

Julián Quiñones se perfila como uno de los nominados al Balón de Oro 2026, según reportes desde Francia

Real Madrid vs Inter de Milán: cuándo y dónde ver el encuentro de la Fecha 1 en la UEFA Champions League desde México