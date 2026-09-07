Sheinbaum responde a Trump por publicación de mapa: “México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero”

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La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó este lunes, a través de su cuenta oficial en X, a la imagen que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Truth Social. “En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la mandataria, en un mensaje que enmarcó dentro de las celebraciones de septiembre por la Independencia de México.

@Claudiashein

La frase se suma a una serie de pronunciamientos similares que Sheinbaum ha repetido desde el inicio de la administración Trump, en los que ha insistido en que “México no es colonia de nadie, no es protectorado de nadie” frente a distintas presiones y señalamientos de Washington. Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido al mensaje de la mandataria mexicana.

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El mapa que originó la respuesta

La publicación en Truth Social muestra a Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, con franjas rojas y blancas y un campo azul, sin mensaje adicional ni contexto

El domingo por la noche, Trump había compartido en Truth Social un mapa de Norteamérica en el que México, Canadá, Groenlandia, Islandia y varias islas del Caribe, incluida Cuba, aparecen cubiertos con los colores y el diseño de la bandera estadounidense. La publicación no incluyó texto ni explicación alguna. En la imagen, el territorio que abarca desde México hasta Canadá está cubierto por franjas rojas y blancas, mientras que en la zona de Canadá y Alaska aparece un campo azul con más estrellas que las que tiene la bandera real de Estados Unidos. Tanto el Golfo de México como el golfo de California aparecen rotulados como “Gulf of America”.

Una relación marcada por roces constantes

La respuesta de Sheinbaum se suma a casi dos años de tensiones entre ambos gobiernos, que iniciaron desde el primer día del segundo mandato de Trump:

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Enero de 2025: horas después de tomar posesión, Trump anunció aranceles del 25% a México. Tras una llamada telefónica, Sheinbaum logró pausar la medida por 30 días a cambio de desplegar 10 mil elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte y reforzar el combate al tráfico de fentanilo.

ARCHIVO - El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles en la Casa Blanca, en Washington, el 2 de abril de 2025. (AP Foto/Mark Schiefelbein/Archivo)

Enero de 2025: en paralelo, Trump firmó la orden para renombrar el Golfo de México como “Gulf of America”, lo que llevó a Sheinbaum a exhibir mapas históricos de 1607 y bromear con llamar a EE.UU. “América Mexicana”.

A lo largo de 2025: Trump insistió repetidamente en que los cárteles “gobiernan” México y planteó la posibilidad de realizar operaciones militares unilaterales en territorio mexicano para combatirlos, algo que Sheinbaum ha rechazado de forma constante por considerarlo una violación a la soberanía nacional.

Claudia Sheinbaum rechazó las declaraciones de Donald Trump sobre el supuesto control de los cárteles en México. Defendió a su gabinete de seguridad, presentó cifras de reducción en homicidios y pidió a Estados Unidos frenar el tráfico de armas. Insistió en la responsabilidad compartida y en la defensa de la soberanía nacional.

Noviembre de 2025 : ante las amenazas de ataques terrestres contra objetivos de cárteles en suelo mexicano, Sheinbaum fue categórica: “no va a pasar” .

Abril-mayo de 2026 : la Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, CIA en operativos antidrogas en Chihuahua. Sheinbaum respondió que sería la Fiscalía mexicana la que determinaría si procedían las solicitudes de extradición. : la Fiscalía de Nueva York acusó al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya , y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa, en medio de revelaciones sobre la presencia de agentes de laen operativos antidrogas en Chihuahua. Sheinbaum respondió que sería la Fiscalía mexicana la que determinaría si procedían las solicitudes de extradición.

Mayo de 2026 : tras la filtración de un pedido de extradición por parte del Departamento de Justicia de EE.UU., Sheinbaum declaró: “No somos protectorado ni colonia de Estados Unidos... nos entendemos como iguales” .

Agosto de 2026: Trump firmó el decreto para renombrar el lago Ontario como “Lake America”, medida rechazada también por Canadá.

Un panel de información de Apple Maps identifica el lago Ontario bajo el nombre de "Lake America" en su servicio web. (Apple Maps)

4 de septiembre de 2026 : Trump afirmó que México no tiene nada que ofrecer a EE.UU. salvo “tamales picantes y tomates” .

6-7 de septiembre de 2026: publicó el mapa de Nuevo México como “New America” y, un día después, el mapa de Norteamérica con México cubierto por la bandera estadounidense, que motivó la más reciente respuesta de Sheinbaum.

En una publicación de este domingo 6 de septiembre, el exmandatario difunde un mapa con el rótulo modificado y pide al titular de Interior revisar la viabilidad del ajuste en el sistema federal, sin efecto legal vigente

Pese a los roces, Sheinbaum ha mantenido una estrategia que sus propios analistas describen como de “cabeza fría”: entre febrero de 2025 y enero de 2026, su gobierno envió a Estados Unidos a 92 narcotraficantes mexicanos como parte de la cooperación bilateral en seguridad.

El contexto: “tamales picantes y tomates”

En declaraciones citadas por medios internacionales, el mandatario estadounidense reduce la aportación mexicana a “tamales picantes y tomates”, aunque dice que mantendrá los intercambios y que su trato con Claudia Sheinbaum es cordial

Estas publicaciones llegan apenas tres días después de que Trump generara controversia al asegurar, el viernes 4 de septiembre, que México no tiene nada que ofrecer a Estados Unidos “más que tamales picantes y tomates”. La declaración surgió en el Despacho Oval, al responder sobre su amenaza de cortar comercio con países que mantienen superávit frente a EE.UU.: “Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México... básicamente no tienen nada que nosotros necesitemos”, dijo, aunque aclaró que no planea romper la relación comercial porque se lleva “muy bien” con Sheinbaum.

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La mandataria había respondido a esas declaraciones el sábado en un acto en Monterrey, donde señaló que su gobierno busca una relación con Washington basada en “cooperación siempre, subordinación nunca”.