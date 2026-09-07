México

Testamento en México: UNAM explica cuánto cuesta en CDMX y cómo tramitarlo

La universidad señala que este documento da certeza sobre quién recibe el patrimonio y en qué proporción

Una familia sentada frente a una mesa con una maqueta de casa rota, joyas y un auto, mientras un hombre en traje retira billetes.
En la CDMX, el Colegio de Notarios informa que el trámite de testamento cuesta 3 mil 800 pesos durante septiembre y octubre de 2026 e incluye IVA y el aviso de otorgamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Hacer un testamento en México permite decidir cómo se reparten los bienes después de la muerte y evita que la ley defina por defecto a los herederos, un escenario que puede alargar trámites, elevar gastos y abrir disputas familiares. En septiembre de 2026, además, la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento” llega a su edición 24 con costos preferenciales y facilidades en las 32 entidades.

Según UNAM Global, el Código Civil Federal define este documento como un acto personalísimo, revocable y libre por el que una persona capaz dispone de sus bienes y derechos, y declara o cumple deberes para después de su muerte. La última reforma citada de ese ordenamiento fue publicada el 14 de noviembre de 2025.

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En la CDMX, el Colegio de Notarios de la Ciudad de México informó que durante septiembre y octubre de 2026 el trámite cuesta 3 mil 800 pesos, monto que incluye IVA y el aviso de otorgamiento de testamento. Algunas notarías de la capital también ofrecen atención los fines de semana de septiembre.

Hombre mayor de traje firma documento "Last Will and Testament" en escritorio de madera. Mujer de gafas y traje sonríe. Hombre joven observa. Estantería con libros.
La UNAM Global señaló que el Código Civil Federal define el testamento como un acto personalísimo, revocable y libre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Miguel Ángel Beltrán, explicó a la publicación que la principal ventaja es que la persona decide a quién deja sus bienes y en qué proporción. Si no existe testamento, esa decisión pasa a la ley, que llama a heredar a los parientes más cercanos, como cónyuge, hijos y otros familiares según el caso.

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“La gran ventaja de hacer el testamento es que yo decido a quién le quiero dejar mis cosas y cómo las quiero repartir. Si una persona no hace testamento, entonces es la ley la que decide esto”, explicó Beltrán.

Sin testamento, la sucesión intestamentaria exige probar parentesco y puede complicarse

El Código Civil colombiano regula el destino de la herencia para personas solteras y sin hijos, estableciendo un estricto orden sucesoral - crédito Visuales IA
El albacea administra y protege la herencia, elabora inventario y atiende obligaciones, pero no decide de forma discrecional el reparto de los bienes. - crédito Visuales IA

Cuando una persona muere sin haber otorgado testamento se abre una sucesión legítima o intestamentaria. En ese procedimiento, la legislación aplicable determina quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción.

En términos generales, pueden ser llamados a la sucesión descendientes, el cónyuge, la concubina o el concubinario, ascendientes y otros parientes, de acuerdo con cada caso y con la legislación civil de la entidad federativa correspondiente. El problema, dijo el académico, es que este camino suele implicar más trámites, más tiempo y más gastos, sobre todo cuando hay controversias o dificultades para acreditar el vínculo familiar.

Beltrán puso como ejemplo el caso de una persona casada con hijos. Si no dejó definido quiénes son los herederos, familiares como padres o hermanos del difunto podrían pensar que tienen derecho a reclamar parte de la herencia, aunque no necesariamente sea así.

Primer plano de una mano arrugada tomando un documento marcado como "TESTAMENTO" sobre una mesa de madera. Hay unas gafas y una lámpara de latón.
Miguel Ángel Beltrán, profesor de la UNAM, explicó que el testamento permite incluir o excluir herederos y fijar proporciones distintas en la herencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las cargas centrales del procedimiento es acreditar plenamente el parentesco, o entroncamiento, con el autor de la sucesión. “Hay que acreditar plenamente el parentesco o lo que se conoce como entroncamiento con el autor de la sucesión”, dijo el también notario. Añadió que si existe un error en un acta de nacimiento o un nombre no coincide exactamente, el proceso se vuelve más complicado.

Después se designa un albacea, encargado de administrar y proteger la herencia, elaborar el inventario, atender obligaciones y procurar que se cumpla el testamento o, si no existe, lo que marque la legislación civil. El especialista subrayó que el albacea no es una autoridad con poder discrecional sobre los bienes.

“El albacea no es la autoridad, él no reparte el queso, reparte las rebanadas, afirmó Miguel Ángel Beltrán. También explicó que esa figura tiene acceso a los bienes del difunto para hacer inventario, identificar deudas, pagarlas en su caso y repartir lo que quede entre los herederos.

Las deudas del fallecido se pagan con la herencia, no con el patrimonio personal del heredero

Juez con toga preside tribunal de madera con bandera y escudo de México. Abogados y familiares asisten a un juicio de sucesión intestamentaria.
Sin testamento, la sucesión intestamentaria exige acreditar parentesco y puede alargar trámites, tiempo y gastos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una de las dudas más frecuentes sobre las herencias es si quien recibe bienes también queda obligado a cubrir las deudas del fallecido con su propio patrimonio. La respuesta que dio Beltrán es no: las obligaciones de la sucesión se cubren con los bienes que integran la herencia. Si los bienes alcanzan para liquidar adeudos y aún sobra una parte, ese remanente se reparte entre los herederos.

El Código Civil Federal establece en su artículo 1284 que el heredero responde de las cargas de la herencia hasta donde alcance la cuantía de los bienes que hereda. Eso significa, en términos generales, que las deudas del fallecido no obligan al heredero a pagarlas de manera ilimitada con su patrimonio personal.

Según UNAM Global, algunos créditos incluyen seguros que cubren el adeudo en caso de fallecimiento. Esa cobertura depende de las condiciones específicas de cada contrato.

El trámite puede resolverse en dos visitas a la notaría y el testamento se puede cambiar

La desheredación debe quedar expresamente consignada en el testamento y estar sustentada en una causal prevista por la normativa- VisualesIA
El Código Civil Federal establece que las deudas del fallecido se pagan con los bienes de la herencia y el heredero responde solo hasta donde alcance lo heredado. - VisualesIA

La idea de que otorgar un testamento siempre es un proceso complicado no coincide con la experiencia profesional que describió el especialista. De acuerdo con Beltrán, el procedimiento regularmente comienza con una entrevista con el notario para que la persona exprese su voluntad.

“Primero vas a la notaría y sostienes una entrevista con el notario, que suele tardar de 30 minutos a una hora, comentó. Después, a los dos o tres días o en una semana como máximo, la persona regresa para leer y firmar el documento redactado por el notario, una diligencia que tarda de 40 minutos a una hora.

Una vez otorgado, el notario realiza los avisos correspondientes ante las autoridades competentes. Esos registros permiten verificar, cuando la persona fallece, si existen disposiciones testamentarias y cuál fue el último testamento otorgado.

Un joven sentado a una mesa llora mientras lee una carta frente al retrato enmarcado de un hombre mayor con un lazo negro.
El testamento es un procedimiento sencillo y que, por cualquier circunstancia, puede ser modificado siempre que se haga por la ley. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testamento también puede modificarse o sustituirse porque es un acto revocable y libre. Si la persona cambia de opinión sobre sus herederos, legatarios o la distribución de su patrimonio, puede otorgar uno nuevo siempre que cumpla con las formalidades de la legislación aplicable.

Entre las modalidades mencionadas en la información difundida está el testamento público abierto, que se otorga ante notario. En ese esquema, la persona manifiesta su voluntad, el notario redacta el instrumento conforme a la ley, se da lectura al documento y, una vez expresada la conformidad del testador, se firma.

Las modalidades y formalidades no son idénticas en todo el país, porque dependen de la legislación civil de cada entidad federativa. También existen disposiciones especiales para mexicanos en el extranjero, quienes pueden otorgar testamento conforme a las normas aplicables, incluidos determinados actos ante autoridades consulares mexicanas o bajo las formalidades reconocidas en el país donde se encuentren.

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