Cómo usar café para cubrir las canas de manera natural

Una mujer sostiene un recipiente de cerámica con enjuague de café para la aplicación de un tratamiento capilar natural en un espacio de bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El café puede atenuar visualmente las canas porque contiene pigmentos oscuros, en especial melanoidinas. Estas sustancias se forman durante el tostado del grano y pueden depositarse sobre la superficie de la fibra capilar, dejando un tono café temporal.

No actúa como un tinte de oxidación ni cambia la melanina natural del cabello. Su efecto es más parecido a una tinción superficial: se nota más en cabello castaño o negro, y suele ser limitado en canas muy blancas, gruesas o resistentes.

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La fijación es baja porque los pigmentos del café no penetran ni se enlazan de forma duradera con la estructura del pelo. Por eso el color se desvanece con el shampoo y requiere aplicaciones repetidas.

Una revisión científica sobre usos cosméticos del café identifica pruebas preliminares de formulaciones capilares, pero advierte que todavía hacen falta estudios más amplios sobre eficacia y seguridad.

Una mujer sostiene un cuenco con un tratamiento de café para el cuidado capilar en un baño luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo se puede usar café para cubrir las canas de manera natural

El café puede oscurecer de forma temporal algunas canas, sobre todo si tu cabello es castaño oscuro o negro.

No repigmenta el pelo ni ofrece una cobertura uniforme como un tinte; el efecto suele ser sutil y se pierde con las lavadas. La evidencia disponible es limitada y proviene de pruebas pequeñas.

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Enjuague de café

Prepara 2 tazas de café negro muy cargado, sin azúcar, leche ni aceites. Déjalo enfriar por completo. Lava tu cabello con shampoo y retira el exceso de agua con una toalla. Aplica el café frío sobre las zonas con canas, procurando saturarlas. Ponte una gorra de baño o envuelve el cabello con una toalla vieja. Déjalo actuar entre 20 y 40 minutos. Enjuaga sólo con agua fría o tibia. Evita shampoo ese día. Repite una o dos veces por semana si buscas intensificar el tono.

También puedes mezclar café soluble con un poco de acondicionador blanco hasta hacer una pasta, aplicarla 20 minutos y enjuagar. Haz primero una prueba en un mechón oculto: el resultado varía según el color, la porosidad y el tipo de cana.

Una infografía de Infobae explica los efectos temporales del café para disimular las canas y detalla el procedimiento para su aplicación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precauciones

El café puede manchar toallas, ropa, piel clara y la regadera.

Puede resecar el cabello si se usa con mucha frecuencia; usa acondicionador después de retirarlo.

Suspende el uso si provoca comezón, ardor o irritación. Una prueba en la piel 24 horas antes ayuda a detectar sensibilidad.

Si buscas una alternativa vegetal con mayor duración, la henna suele cubrir mejor, aunque también requiere prueba de alergia y puede alterar el resultado de tintes posteriores. La Academia Americana de Dermatología señala que los colorantes naturales tienden a deslavarse antes que los sintéticos.

Opciones para cubrir o atenuar visualmente

Henna pura: es la alternativa natural con mayor capacidad de cubrir canas. Deja tonos cobrizos, rojizos o caoba, según la base del cabello. Se desvanece y requiere retoques. Verifica que sea henna pura y no “henna negra”: ésta puede contener sustancias que provocan reacciones alérgicas.

Henna con índigo: se usa en dos pasos o en mezclas comerciales para lograr marrones más oscuros. El resultado depende de la proporción, el tono inicial y la porosidad del pelo. Haz una prueba en un mechón antes de aplicarla en toda la cabeza.

Té negro o salvia: se usan como enjuagues para oscurecer de manera leve y pasajera. No hay pruebas sólidas de que reduzcan la cantidad de canas ni repigmenten el cabello; su posible efecto es cosmético y superficial.