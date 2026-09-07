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Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP

El reconocido luchador mexicano Mario González participa actualmente en Lucha Libre AAA Worldwide y WWE

Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP
Quién es Pimpinela Escarlata, leyenda de la lucha libre y participante sorpresa de La Granja VIP
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Este domingo 6 de septiembre inició oficialmente la segunda temporada de La Granja VIP, y la primer gran sorpresa de la noche fue la confirmación de Pimpinela Escarlata como participante del reality de TV Azteca.

Pimpinela Escarlata es el nombre del luchador mexicano Mario González Lozano, una leyenda del cuadrilátero mexicano y que actualmente participa en Lucha Libre AAA Worldwide y WWE.

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Quién es Pimpinela Escarlata, primer luchador exótico en WWE

Mario González Lozano, conocido como Pimpinela Escarlata, se convierte en agosto de 2025 en el primer luchador exótico mexicano en pisar un cuadrilátero de WWE, durante Triplemanía XXXIII en la Arena Ciudad de México. El debut llega tras casi cuatro décadas de trayectoria en la lucha libre mexicana.

La empresa confirmó al mexicano como nuevo integrante tras actualizar su plantilla de superestrellas. (Ilustración: Jesús Aviles)
La empresa confirmó al mexicano como nuevo integrante tras actualizar su plantilla de superestrellas. (Ilustración: Jesús Aviles)

González nace el 18 de abril de 1969 en Torreón, Coahuila. A los 16 años es expulsado de su casa por su rebeldía y su identidad de género, y se traslada a Ciudad Juárez, donde trabaja en la construcción antes de encontrar en la lucha libre un espacio de expresión.

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El debut en 1988 bajo los nombres de Pantera Rosa y Fly Boy

González debuta como luchador profesional el 15 de junio de 1988. En sus primeros años trabaja bajo los nombres de Pantera Rosa y, brevemente, Fly Boy, antes de consolidar el personaje que lo definiría en el pancracio mexicano.

Su paso inicial ocurre en la Empresa Mexicana de Lucha Libre, hoy CMLL, donde su carrera no despega debido a la visión conservadora de la empresa frente a su personaje de exótico.

(Especial)
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Pimpinela Escarlata nace inspirada en una novela de Emma Orczy

El nombre Pimpinela Escarlata toma como referencia la novela La Pimpinela Escarlata, de la escritora húngara Emma Orczy. Con maquillaje, vestuario femenino y movimientos afeminados sobre el ring, el personaje rompe con los estereotipos del exótico como figura cómica.

González ha relatado que desde los 13 años ya se identificaba como travesti. En la escuela primaria enfrentó insultos por su orientación sexual, episodios que marcaron su carácter combativo.

AAA lo recibe en 1994 y consolida su carrera junto a Cassandro

En 1994, Pimpinela Escarlata llega a Lucha Libre AAA Worldwide, empresa fundada por Antonio Peña, donde encuentra el espacio para desarrollar su personaje sin las restricciones que enfrentó en el CMLL. Ahí alterna con otros exóticos de la época como May Flowers, Cassandro y Polvo de Estrellas.

Pimpinela Escarlata trató de besar a Otis durante el encuentro.
Pimpinela Escarlata trató de besar a Otis durante el encuentro.

Bajo la producción creativa de Peña, los luchadores exóticos dejan de ser vistos únicamente como comparsa y ganan respeto como atletas dentro de la empresa.

Cuatro títulos respaldan su paso por AAA

Entre sus logros en AAA figura el Campeonato Reina de Reinas, título que gana como el primer hombre en la historia de la empresa en obtenerlo. También conquista el Campeonato Mundial en Parejas Mixto junto a Faby Apache.

Su palmarés incluye además el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto en 1996 y el Campeonato Nacional de Peso Medio en 2001. Se corona también en la Copa Antonio Peña en dos ocasiones, en 2016 y en 2021.

(Especial)
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Triplemanía XXXIII marca su primer contacto con WWE

El debut en WWE ocurre durante la lucha por la Copa Bardahl en Triplemanía XXXIII, un combate de 14 luchadores por el trofeo, disputado en la Arena Ciudad de México. El evento representa el primer contacto directo del luchador con la empresa estadounidense tras 40 años de carrera.

Me faltaba pisar un escenario de estos”, dijo González al medio ruta25.com.mx sobre la magnitud de compartir cartelera con producción de WWE.

El personaje abre camino para luchadores LGBT en México

Con más de cuatro décadas en los cuadriláteros, Pimpinela Escarlata es reconocido como uno de los luchadores exóticos más importantes en la historia de la lucha libre mexicana. Su carrera es señalada como referente para la representación LGBT dentro del deporte espectáculo en México y el mundo.

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