Beca Benito Juárez: fechas exactas de septiembre en que abre el registro para nuevos beneficiarios

Estudiantes mexicanos de secundaria y preparatoria sonríen al recibir sus tarjetas bancarias o efectivo del programa Beca Benito Juárez en una escuela. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Beca Universal Benito Juárez de Educación Media Superior es un apoyo económico del Gobierno de México para estudiantes inscritos en preparatoria, bachillerato o carreras técnicas de escuelas públicas.

Su objetivo es ayudar a que las y los alumnos continúen y concluyan sus estudios, al reducir obstáculos económicos que pueden provocar abandono escolar.

PUBLICIDAD

El apoyo es de 1, 900 pesos bimestrales, entregados de forma directa y sin intermediarios durante el ciclo escolar. Para ser beneficiario se debe estar inscrito en una institución pública de educación media superior y no recibir otra beca federal incompatible.

El registro es gratuito y se realiza mediante la plataforma oficial de las Becas para el Bienestar Benito Juárez. Las convocatorias, fechas de incorporación y documentos requeridos pueden variar por periodo y es precisamente este mes de septiembre cuando abrirá un nuevo periodo de registro para los estudiantes que acaban de ingresar a la preparatoria.

En este sentido, de acuerdo con la información disponible el nuevo periodo de registros está previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026. Revisa los avisos de la Coordinación Nacional de Becas, ya que las fechas pueden modificarse.

PUBLICIDAD

La Beca Benito Juárez abrirá un registro en septiembre (X@avisosbienestar)

Cómo registrarte para la Beca Benito Juárez

Documentos:

CURP certificada del estudiante.

Cuenta activa de Llave MX .

Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel.

Comprobante de domicilio reciente, de preferencia con antigüedad menor a tres meses.

Número de celular activo y correo electrónico vigente.

Si la persona estudiante es menor de edad, CURP e identificación oficial de madre, padre o tutor.

También debes verificar que estás inscrito en una escuela pública de educación media superior y que no recibes otro apoyo federal incompatible.

Crea o ingresa a tu cuenta en Llave MX En el periodo de registro, entra al portal oficial de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez Selecciona la opción de registro para Educación Media Superior e inicia sesión con Llave MX. Captura los datos personales del estudiante: CURP, domicilio, teléfono y correo electrónico. Escribe la CCT de la escuela e indica turno, grado y periodo escolar. Sube los documentos que solicite la plataforma, en archivos legibles. Revisa que nombre, CURP, grado y datos del plantel coincidan con la información registrada por la escuela. Envía la solicitud y descarga o toma captura del acuse de registro y su folio. Consulta posteriormente el avance de la solicitud en el Buscador de Estatus

El folio es indispensable para dar seguimiento. Si el sistema marca inconsistencias, conviene acudir con el enlace de becas de tu plantel para confirmar que tu matrícula está reportada correctamente.

Una infografía de Infobae detalla los requisitos y pasos para tramitar la Beca Benito Juárez de Educación Media Superior en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo crear tu cuenta Llave MX

Es importante recodar que para poder realizar el trámite es vital contar con la Llave MX la cual es una cuenta digital gratuita del Gobierno de México que sirve para identificarte y acceder a trámites y programas en línea, como registros para becas.

Si bien antes la llave MX tenía que ser del padre o tutor ahora debe ser del alumno solicitante.

Para sacar tu llave MX necesitas tener a la mano:

CURP.

Código postal y datos de tu domicilio.

Número de celular activo.

Correo electrónico vigente, recomendable aunque puede ser opcional según el trámite.

Sigue estos pasos:

Entra a Llave MX Selecciona la opción “Crear cuenta”. Escribe tu CURP y completa la verificación de seguridad “No soy un robot”. Revisa los datos personales que muestra el sistema y agrega tu código postal, colonia, estado y alcaldía o municipio. Registra un número de celular. También puedes agregar tu correo electrónico. Crea una contraseña de al menos ocho caracteres, con una mayúscula, una minúscula y un número. Lee y acepta el Aviso de Privacidad, completa el captcha y selecciona “Finalizar”.

Un hombre presenta información sobre el registro de la Beca Benito Juárez. Una gráfica digital detrás de él muestra que el registro en línea para la educación media superior se realiza del 21 al 30 de septiembre de 2026, ofreciendo un apoyo bimestral de $1,900. También se observan requisitos para la beca. El contenido es un segmento informativo que explica el proceso de solicitud.

Guarda tu contraseña y procura conservar acceso al celular o correo registrados, porque recibirás avisos y podrás recuperar la cuenta por esos medios. Si tienes problemas durante el proceso, puedes pedir orientación en el 079, Centro de Atención para el Bienestar.

PUBLICIDAD