México

A 2 años de la tarifa fija de gasolina: Los trucos en la bomba para que el tanque te dure más

Solicitar la cantidad exacta, monitorear condiciones y aprovechar herramientas digitales ayuda a gestionar mejor el gasto diario en traslados

Los trucos para aprovechar al máximo la carga de gasolina (REUTERS/Raquel Cunha)
Los trucos para aprovechar al máximo la carga de gasolina (REUTERS/Raquel Cunha)
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Al momento de llenar el tanque, ahorrar gasolina en México depende tanto de la forma de manejar como de la manera en que se carga combustible. Revisar el consumo del coche, evitar frenazos bruscos, reducir el uso del aire acondicionado y comparar precios entre estaciones ayuda a bajar el gasto.

En ese escenario, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió recomendaciones para optimizar el gasto y evitar irregularidades al cargar. También se aconsejó dar seguimiento a los precios actualizados de las gasolinas en la Ciudad de México y en el resto del país, junto con la Comisión Nacional de Energía (CNE).

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El precio de la gasolina y del diésel cambia por distintos factores nacionales e internacionales. Entre ellos están la cotización del petróleo, el tipo de cambio frente al dólar, el margen de utilidad de las marcas gasolineras, los costos logísticos y los subsidios.

¿Cuál es el costo de la gasolina en México?

Un hombre de espaldas, con gorra negra y chaqueta de mezclilla, fotografía con su móvil el visor digital de una bomba de gasolina con logo Profeco, sosteniendo un recibo. Vehículos de fondo.
La Profeco recomienda cargar gasolina por litros y no por monto (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Ciudad de México, la gasolina magna registra un promedio de $23.794 por litro. En el caso del diésel, el promedio se ubica en $26.974 por litro. La gasolina premium, por su parte, se vende en un promedio de $28.838 por litro.

¿Cuál es la manera correcta de cargar gasolina?

La Profeco recomienda cargar gasolina por litros y no por monto. Esa práctica permite tener un mayor control sobre la cantidad que entra al tanque y reduce el riesgo de inconsistencias en el despacho del combustible.

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Cuando una persona pide una cantidad por litros, es más probable que reciba la cantidad exacta por la que paga. Si la compra se hace por pesos, la cantidad final depende del precio vigente y de los cálculos de las bombas despachadoras, lo que puede derivar en redondeos o variaciones.

De acuerdo con la procuraduría, cargar por litros ofrece varias ventajas:

  • permite una medición más precisa de la cantidad despachada;
  • ayuda a monitorear mejor cuánto combustible utiliza el vehículo;
  • facilita llenar el tanque sin depender de variaciones en el precio;
  • ayuda a planear el gasto según la cantidad necesaria.

La dependencia también aconseja cargar en cantidades cerradas y en múltiplos de 20 litros. Con ello, busca reducir las posibilidades de alteraciones en las máquinas despachadoras.

¿Por qué influye la hora al cargar combustible?

La dependencia también aconseja cargar en cantidades cerradas y en múltiplos de 20 litros ( REUTERS/Raquel Cunha)
La dependencia también aconseja cargar en cantidades cerradas y en múltiplos de 20 litros ( REUTERS/Raquel Cunha)

La hora del día también puede afectar el aprovechamiento del combustible. La recomendación es acudir por la mañana o por la tarde, cuando las condiciones climáticas disminuyen el riesgo de evaporación y su efecto en la capa de ozono.

Bajo esa lógica, también se sugiere evitar cargar a pleno sol. El combustible puede expandirse con el calor del mediodía, de modo que el medidor registra volumen, aunque la densidad del líquido sea menor y haya más vapor.

Otro consejo consiste en no apretar el gatillo al máximo al momento de cargar. Hacerlo a velocidad media o lenta genera menos turbulencia y menos espuma dentro del tanque, lo que evita que el seguro de corte de la pistola se active antes de tiempo.

La Profeco también desaconseja el “manguerazo” final después del clic automático de la bomba. Según esa explicación, dejar pasar los últimos chorros no llena realmente el tanque, ya que parte de ese excedente regresa a la máquina por el sistema de recuperación de vapores de la estación.

Cómo ubicar gasolineras con precios más bajos

La procuraduría recordó a los automovilistas que existe la aplicación para celular “Litro x Litro”. Esa herramienta permite localizar gasolineras con precios más bajos en un radio de 19 kilómetros en todo el país.

A través de esa aplicación, las personas también pueden consultar costos de gasolina y presentar reportes si detectan irregularidades en el servicio. Esa opción se suma al monitoreo diario de tarifas, una práctica útil para comparar precios y elegir la estación más conveniente.

La diferencia está en cuánto cuesta cada litro, cuánto combustible entra realmente al tanque y cómo se aprovecha después en cada trayecto (EFE/Mario Guzmán)
La diferencia está en cuánto cuesta cada litro, cuánto combustible entra realmente al tanque y cómo se aprovecha después en cada trayecto (EFE/Mario Guzmán)

Además de buscar el mejor precio, hay medidas básicas para optimizar el consumo de combustible en el uso diario del vehículo. Entre las recomendaciones se encuentran:

  • apagar el motor cuando el vehículo no está en movimiento;
  • mantener una velocidad constante;
  • frenar con anticipación;
  • revisar que las llantas tengan la presión adecuada;
  • dar mantenimiento regular;
  • cargar en temperaturas bajas;
  • no bajar de medio tanque;
  • evitar cargas innecesarias u objetos pesados;
  • reducir el uso del aire acondicionado.

Manejar de forma eficiente, revisar precios y cargar por litros forman parte de una misma lógica de ahorro. La diferencia está en cuánto cuesta cada litro, cuánto combustible entra realmente al tanque y cómo se aprovecha después en cada trayecto.

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