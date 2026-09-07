El Fobaproa “nunca se va a terminar de pagar”: Claudia Sheinbaum anuncia Mañanera especial para explicar el origen de la deuda

Crédito: Jovani Pérez/Infobae México

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes que dedicará una conferencia matutina especial a explicar el origen, la evolución y el costo actual del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), mecanismo creado en 1990 y utilizado durante la crisis financiera de 1994-1995.

Durante la Mañanera, la mandataria afirmó que un estudio reciente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó que la deuda derivada del rescate bancario difícilmente podrá liquidarse bajo el esquema vigente, debido a que los recursos destinados anualmente se concentran en cubrir intereses y no el capital.

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“En realidad, pues nunca va a acabar de pagarse, porque nunca se paga el capital, solamente se paga una parte de los intereses y además otra parte se financia con deuda”, señaló Sheinbaum, quien adelantó que el secretario de Hacienda y la subsecretaria correspondiente acudirán a Palacio Nacional para exponer detalladamente el análisis.

Mañanera especial en torno al Fobaproa

La presidenta explicó que la participación de los funcionarios de Hacienda estará relacionada con la presentación del Paquete Económico y con modificaciones a distintas leyes. Además de abordar estas iniciativas, el Gobierno federal preparará una exposición específica sobre el Fobaproa, cuyas obligaciones son administradas actualmente por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

Según lo adelantado por la mandataria, la presentación permitirá explicar:

Cómo se diseñó originalmente el Fobaproa .

De qué manera fue utilizado durante la crisis bancaria de 1994-1995.

Cómo se transformaron sus obligaciones con la creación del IPAB .

Cuánto se destina al pago de intereses.

Por qué el capital no disminuye en la proporción esperada.

Qué parte de las obligaciones se refinancia mediante nueva deuda.

Por qué el plazo estimado alrededor de 2050 podría resultar insuficiente.

Sheinbaum sostuvo que inicialmente se calculaba que las obligaciones podrían terminar de pagarse aproximadamente en 2050. Sin embargo, advirtió que el nuevo análisis de Hacienda muestra que, con las condiciones actuales, difícilmente podrá cumplirse esa previsión.

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“Ya lo vamos a explicar, que venga el secretario de Hacienda, la subsecretaria del ramo, para poder explicar claramente cómo cheekó el Fobaproa y cómo es una deuda, pues prácticamente impagable para las y los mexicanos”, expresó.

La afirmación de que la deuda es “impagable” corresponde a la valoración política y financiera presentada por la mandataria. El estudio completo, sus proyecciones y la metodología empleada serán expuestos posteriormente por las autoridades hacendarias.

¿Qué fue el Fobaproa y por qué se convirtió en deuda pública?

El Fobaproa fue establecido en 1990, durante el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, antes del proceso de reprivatización bancaria. Su propósito original era funcionar como un mecanismo para atender problemas financieros extraordinarios y proteger los depósitos de los ahorradores ante una eventual insolvencia de las instituciones bancarias.

Un análisis de la Cámara de Diputados explica que fue concebido como un seguro de depósitos y operó como un fideicomiso en el que Banco de México fungía como fiduciario. Su comité técnico incluía representantes de Hacienda, Banxico y las autoridades reguladoras financieras.

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El Fobaproa pasó la deuda de los bancos a ser considerada como deuda pública (foto: Infoabe)

El fondo adquirió una dimensión distinta después de la crisis iniciada a finales de 1994. Durante la administración del presidente Ernesto Zedillo, el Gobierno utilizó el mecanismo para absorber carteras vencidas y obligaciones de instituciones financieras, con el argumento de evitar el colapso del sistema bancario y proteger los ahorros.

En 1998, el Ejecutivo solicitó al Congreso reconocer como deuda pública directa obligaciones derivadas del rescate financiero por aproximadamente 552 mil 300 millones de pesos, de acuerdo con documentos de la Cámara de Diputados. Posteriormente fue aprobada la Ley de Protección al Ahorro Bancario, que dio origen al IPAB, organismo que asumió las operaciones y pasivos vinculados al Fobaproa.

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El “error de diciembre” de 1994 y su relación con el Fobaproa

El llamado “error de diciembre” se refiere a la crisis cambiaria que estalló al comienzo del gobierno de Ernesto Zedillo, después de que las autoridades modificaron la política cambiaria en diciembre de 1994. La decisión provocó una fuerte pérdida de valor del peso, salida de capitales, reducción de reservas internacionales y un aumento acelerado de las tasas de interés.

El Error de Diciembre fue una grave crisis financiera en México que estalló a mediados de diciembre de 1994, pocos días después de que Ernesto Zedillo asumiera la presidencia (Imagen Ilustrativa Infobae)

El “Informe Anual 1995 de Banco de México” documentó que la devaluación de diciembre de 1994, los bajos niveles de reservas y la movilidad de los flujos internacionales llevaron a adoptar un régimen cambiario de libre flotación.

La crisis golpeó directamente a empresas y familias que habían contratado créditos. Al dispararse las tasas de interés, aumentó la cartera vencida y numerosas personas dejaron de tener capacidad para pagar hipotecas, tarjetas y préstamos empresariales.

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Al mismo tiempo, los bancos enfrentaron problemas de liquidez, capitalización y recuperación de créditos. Fue en ese escenario cuando el Fobaproa, que ya existía desde 1990, se utilizó ampliamente para intervenir instituciones y adquirir activos deteriorados. Es decir, el “error de diciembre” no creó el fondo, pero la crisis económica y bancaria posterior provocó su activación como instrumento de rescate.

El Informe Anual 1994 de Banco de México registró que la cartera vencida de la banca comercial, incluidos los intereses, pasó de 31 mil 765 millones de nuevos pesos en 1993 a 51 mil 816 millones en 1994, un crecimiento real de 44.6%.

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Sheinbaum acusa que el rescate también benefició a grupos privilegiados

La presidenta indicó que la conferencia especial no se limitará a explicar el funcionamiento financiero del fondo. También se revisará quiénes recibieron apoyos y bajo qué condiciones algunas obligaciones privadas fueron trasladadas al Estado.

“Vamos a presentar cómo fue que se diseñó el Fobaproa desde su origen, cómo ha ido modificándose”, afirmó Sheinbaum. Añadió que su gobierno expondrá los casos en los que, desde su perspectiva, el mecanismo benefició a personas o empresas que no debieron ser rescatadas.

La mandataria vinculó el episodio con el modelo económico aplicado por los gobiernos del PRI y del PAN. Aseguró que el rescate bancario formó parte de una alianza política construida durante el periodo neoliberal y caracterizada, según dijo, por la defensa de intereses económicos, la corrupción y los privilegios.

Estas declaraciones surgieron después de que un reportero mencionara la reunión entre el expresidente Vicente Fox y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Sheinbaum afirmó que la colaboración entre ambas fuerzas políticas no es nueva y utilizó el caso del Fobaproa como uno de los ejemplos históricos de esa relación.

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La próxima exposición de Hacienda será clave para conocer las cifras actualizadas, el costo proyectado del rescate y las razones técnicas por las que el Gobierno considera que la deuda podría no terminar de pagarse siquiera hacia 2050.