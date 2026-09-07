El PRI respalda el llamado del presidente municipal de Monterrey para investigar denuncias contra el gobierno de Samuel García

El PRI afirmó que ciudadanos, empresarios y representantes de distintos sectores levantan la voz por los señalamientos en Nuevo León. (Foto: PRI Nacional)

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El PRI respaldó el llamado del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, para que autoridades investiguen denuncias de abusos, presiones, extorsiones e irregularidades que, según el partido, involucran al gobierno de Samuel García en Nuevo León.

De acuerdo con un mensaje publicado este 6 de septiembre en la cuenta del PRI, en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León para presentar este domingo su informe, De la Garza envió una carta a la mandataria federal para solicitar la intervención del Gobierno de México ante lo que calificó como una crisis institucional en el estado.

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El partido señaló que Samuel García debe responder por los señalamientos y pidió que autoridades federales revisen, fiscalicen e investiguen la administración estatal. (Instagram)

En su publicación, el PRI señaló que “ciudadanos, empresarios y representantes de distintos sectores” han “levantado la voz” y afirmó que “todo el priismo nacional” acompañará esa exigencia con el respaldo de senadores, diputados, alcaldes, regidores y dirigencias partidistas. También sostuvo que “nadie debe ser presionado, amenazado ni perseguido desde el poder” por denunciar posibles actos de corrupción o abuso de autoridad.

El partido añadió que Nuevo León “necesita un gobierno firme” y que Samuel García “debe responder por los señalamientos que pesan sobre su administración”. En la carta mencionada, el edil pidió que autoridades federales competentes “revisen, fiscalicen e investiguen” los señalamientos relacionados con la administración estatal.

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Adrián de la Garza pide a Claudia Sheinbaum investigar al gobierno de Samuel García

En una carta entregada durante la visita presidencial al estado, el edil de Monterrey solicitó que instancias federales revisen presuntas anomalías en la administración de Nuevo León. REUTERS/Daniel Becerril

El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que autoridades federales investiguen al gobierno de Samuel García por presuntas irregularidades, al sostener que Nuevo León enfrenta una crisis institucional y que el estado “no aguanta más” por problemas de gobernabilidad, presupuesto y manejo de recursos públicos.

Entre los señalamientos que llevó a la mandataria federal está que la entidad suma cuatro años sin un presupuesto aprobado conforme al marco constitucional y que lleva meses sin contar con un tesorero estatal. También mencionó un adeudo de 320 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León con el municipio de Monterrey.

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La carta fue entregada en el contexto de la visita de Sheinbaum al estado para presentar este domingo 6 de septiembre su informe. En el escrito, el edil solicitó que las autoridades federales competentes revisen, fiscalicen e investiguen los hechos relacionados con la administración estatal.

De la Garza precisó que su petición no busca que el Gobierno de México prejuzgue o condene a ningún funcionario. Lo que pidió fue que las instituciones correspondientes indaguen los hechos denunciados y, si encuentran responsabilidades, actúen conforme a la ley.

El alcalde pidió revisar presupuesto, finanzas públicas y uso de recursos

El municipio de Monterrey señaló un adeudo de 320 millones de pesos del Gobierno de Nuevo León. Crédito: Gobierno de Nuevo León

En su mensaje, el alcalde de Monterrey afirmó que el gobierno estatal mantiene una confrontación permanente con actores que tienen posiciones distintas. Dijo que esa conducta afecta a municipios, poderes, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.

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También cuestionó la situación de las finanzas públicas. Mencionó de manera específica a Agua y Drenaje y a la Red Estatal de Autopistas, organismos cuyos recursos, según sostuvo, habrían sido utilizados de manera discrecional.

De la Garza pidió que Sheinbaum dé vista a instancias federales para determinar si existen irregularidades. Entre las autoridades mencionadas están la ASF, la FGR y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

El alcalde aseguró que quienes suscriben el reclamo cuentan con pruebas y expresaron disposición para colaborar con las investigaciones. Su planteamiento fue que el estado necesita recuperar certeza jurídica, legalidad y estabilidad institucional.

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Confrontación incluye transporte, obras y recursos para Monterrey

El alcalde cuestionó el manejo de las finanzas públicas y mencionó a Agua y Drenaje y a la Red Estatal de Autopistas por el uso discrecional de recursos. REUTERS/Daniel Becerril

La solicitud a la presidenta se suma a otros choques recientes entre De la Garza y el gobernador de Nuevo León. Tres semanas antes, el alcalde cuestionó la postura de García sobre el transporte público y sostuvo que la entidad requiere un servicio suficiente, eficiente, atractivo y accesible para que más ciudadanos usen transporte masivo y baje el tráfico metropolitano.

En ese mismo episodio, señaló que su administración preparaba acciones jurídicas para reclamar los recursos pendientes al estado. Criticó que los municipios tengan que litigar para obtener dinero que, según afirmó, les corresponde por ley.

El pasado 3 de septiembre, el edil volvió a confrontar públicamente al gobierno estatal al cuestionar la ejecución de algunas obras. Lo hizo después de inaugurar el circuito vial Huajuco, cuando fue consultado por daños al pluvial de Venustiano Carranza y Constitución vinculados con trabajos de la Línea 4 del Metro.

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De la Garza pidió que la ASF, la FGR y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción determinen si existen irregularidades. (Foto: Twitter/AdrianDeLaGarza)

En esa respuesta, sostuvo que ni la empresa ni el estado contarían con los permisos correspondientes. También puso en duda el caso del complejo Gonzalitos-Constitución al cuestionar que hubiera trabajos sin que se hubiera entregado el proyecto ejecutivo.

De la Garza acudió un día antes al Congreso de Nuevo León, donde fue recibido por un grupo de más de 100 mujeres que desde las galerías corearon “¡Adrián gobernador!”. La carta a Sheinbaum fue enviada durante esa misma jornada política en la que la presidenta estaba en la entidad.

El cierre del escrito fue un llamado a que las instituciones actúen dentro de sus atribuciones y esclarezcan los señalamientos. El objetivo, planteó De la Garza, es recuperar la gobernabilidad y garantizar el cumplimiento de la ley en el estado.

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