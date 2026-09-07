Alcalde de Monterrey pide a Sheinbaum investigar a Samuel García por presuntas irregularidades: “Nuevo León no aguanta más”

El edil regiomontano llevó sus señalamientos contra Samuel García hasta la presidenta Claudia Sheinbaum. REUTERS/Daniel Becerril

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En el marco de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León para presentar este domingo su informe, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dirigió una carta a la mandataria federal para solicitar la intervención del Gobierno de México ante lo que calificó como una crisis institucional en el estado.

El edil pidió que las autoridades federales competentes revisen, fiscalicen e investiguen los señalamientos relacionados con la administración estatal encabezada por Samuel García.

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Su petición se produce mientras la presidenta se encuentra en la entidad, en un contexto de diferencias públicas entre el gobierno estatal y distintos actores políticos y municipales.

De la Garza sostuvo que Nuevo León necesita recuperar la certeza jurídica, la legalidad y la estabilidad institucional.

Comunicado ofcial.

En su escrito, aclaró que la solicitud no pretende que el Gobierno Federal prejuzgue o condene a ningún funcionario, sino que las instituciones correspondientes investiguen los hechos denunciados y, en caso de encontrar responsabilidades, actúen conforme a la ley.

De la Garza acusa confrontación y falta de certeza en Nuevo León

En la carta, el alcalde cuestionó la manera en que Samuel García conduce el gobierno estatal y afirmó que la entidad atraviesa problemas de gobernabilidad, coordinación institucional y manejo de recursos públicos.

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De la Garza acusó al Ejecutivo estatal de mantener una confrontación permanente con quienes tienen posiciones distintas y de afectar, según su señalamiento, a municipios, poderes, organismos autónomos y organizaciones de la sociedad civil.

Alcalde cuestiona la situación institucional del estado. REUTERS/Daniel Becerril

También cuestionó la situación presupuestaria del estado. Señaló que Nuevo León acumula cuatro años sin un presupuesto aprobado conforme al marco constitucional y afirmó que lleva meses sin contar con un Tesorero Estatal.

El alcalde además planteó señalamientos sobre las finanzas públicas y mencionó específicamente a Agua y Drenaje y a la Red Estatal de Autopistas, organismos cuyos recursos, sostuvo, habrían sido utilizados de manera discrecional.

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La carta fue dirigida a Claudia Sheinbaum durante su visita a Nuevo León.

De la Garza pidió una intervención institucional del Gobierno Federal .

Solicitó investigaciones y fiscalizaciones sobre presuntas irregularidades.

Mencionó a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República .

También pidió la actuación de la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción .

Señaló problemas relacionados con presupuesto, finanzas públicas y gobernabilidad.

Transporte público y deuda de 320 millones, otros desacuerdos con Samuel García

La solicitud de intervención federal se suma a otros desencuentros recientes entre De la Garza y el gobernador Samuel García.

De la Garza cuestiona el transporte público y la deuda estatal con Monterrey. REUTERS/Daniel Becerril

Tres semanas atrás, el alcalde cuestionó la postura del mandatario estatal sobre el transporte público y sostuvo que Nuevo León necesita un servicio suficiente, eficiente, atractivo y accesible para incentivar a los ciudadanos a utilizar el transporte masivo y reducir el tráfico metropolitano.

En ese mismo contexto, De la Garza señaló que el Gobierno de Nuevo León mantiene una deuda de 320 millones de pesos con el municipio de Monterrey.

Indicó que su administración preparaba acciones jurídicas para reclamar los recursos pendientes y cuestionó que los municipios tengan que recurrir a litigios para obtener recursos que, según afirmó, les corresponden por ley.

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Alcalde de Monterrey también cuestiona obras del gobierno estatal

El pasado 3 de septiembre, De la Garza volvió a confrontar públicamente al gobierno de Samuel García al cuestionar la ejecución de algunas obras estatales.

Después de inaugurar el circuito vial Huajuco, el alcalde fue cuestionado por los daños al pluvial de Venustiano Carranza y Constitución relacionados con las obras de la Línea 4 del Metro.

Alcalde de Monterrey señala dudas sobre proyectos estatales. (CUARTOSCURO)

En respuesta, criticó que, según sus declaraciones, ni la empresa ni el Estado contaran con los permisos correspondientes.

También señaló el caso del complejo Gonzalitos-Constitución y cuestionó que existieran trabajos sin que se hubiera entregado el proyecto ejecutivo.

Estas declaraciones se produjeron un día después de que el alcalde acudiera al Congreso de Nuevo León, donde fue recibido por un grupo de más de cien mujeres que desde las galerías corearon “¡Adrián gobernador!”.

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Adrián de la Garza pide a Sheinbaum revisar señalamientos contra el gobierno estatal

En su carta, el alcalde pidió a Claudia Sheinbaum dar vista a las autoridades federales para que revisen las acusaciones planteadas y determinen si existen irregularidades en la administración estatal.

De la Garza afirmó que quienes suscriben el reclamo cuentan con pruebas y manifestaron disposición para colaborar con las investigaciones.

De la Garza pide a Sheinbaum revisar señalamientos contra el gobierno estatal.

La petición ocurre así durante una jornada en la que la presidenta se encuentra en Nuevo León para presentar su informe, mientras el alcalde de Monterrey utiliza la presencia de la mandataria federal en la entidad para plantear directamente sus cuestionamientos sobre la situación institucional y financiera del estado.

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El edil concluyó su mensaje con un llamado a que las instituciones actúen conforme a sus atribuciones y a que se esclarezcan los señalamientos, con el objetivo de recuperar la gobernabilidad y garantizar el cumplimiento de la ley en Nuevo León.