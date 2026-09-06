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Samuel García manda mensaje a Sheinbaum tras su Segundo Informe en Nuevo León: “Gracias por el trabajo en equipo”

El gobernador destacó la coordinación entre ambos gobiernos en materia de movilidad, salud y vivienda

Samuel García manda mensaje a Sheinbaum tras su Segundo Informe en Nuevo León.
Samuel García manda mensaje a Sheinbaum tras su Segundo Informe en Nuevo León.
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El gobernador de Nuevo León, Samuel García, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por su visita al estado y reconoció los proyectos que el Gobierno federal desarrolla en la entidad, entre ellos el tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, el Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina y la construcción de viviendas.

La presidenta acudió este domingo 6 de septiembre a Nuevo León como parte de la gira nacional que realiza con motivo de la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

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El acto se llevó a cabo en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, ante miles de asistentes.

Aunque García no estuvo en el estrado durante la presentación del informe, previamente recibió a Sheinbaum en el Palacio de Gobierno. De acuerdo con información del gobierno estatal, la ausencia del mandatario en el escenario había sido acordada entre ambos.

Samuel García destaca trabajo en equipo con Claudia Sheinbaum

A través de sus redes sociales, el gobernador dio la bienvenida a la presidenta y destacó la coordinación entre ambos gobiernos en asuntos relacionados con seguridad, movilidad, vivienda y salud.

García también felicitó a Sheinbaum por su Segundo Informe de Gobierno y señaló que era un gusto recibirla nuevamente en Nuevo León. En su mensaje, agradeció el trabajo conjunto para impulsar acciones dirigidas a la población del estado.

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Posteriormente, mediante un video publicado en redes sociales, el gobernador se refirió a algunos de los proyectos federales que fueron abordados durante la visita presidencial.

“Se acaba de despedir la presidenta, va rumbo a Coahuila”, señaló García al inicio del mensaje, antes de agradecerle por los proyectos que se desarrollan en Nuevo León.

Tren Saltillo-Nuevo Laredo se conectará con el Metro de Nuevo León

Uno de los proyectos que el gobernador destacó fue el tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo y que contará con estaciones en Nuevo León.

García explicó que, de acuerdo con el proyecto que mencionó, las estaciones ubicadas en la ciudad tendrán conexión con el sistema de transporte Metro. Incluso señaló que el tren podría funcionar como una extensión de las líneas 7 y 8 del Metro cuando no exista traslape entre ambos sistemas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal agradeció a Sheinbaum por el desarrollo de esta obra y la vinculó con las necesidades de movilidad de Nuevo León.

La movilidad metropolitana fue uno de los temas incluidos durante la presentación del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta, quien también expuso otros proyectos y recursos federales destinados al estado.

Estos son los principales proyectos y cifras mencionados durante la visita:

  • Tren de pasajeros de Saltillo a Nuevo Laredo, con estaciones en Nuevo León.
  • Conexión del tren con el sistema Metro de Nuevo León.
  • Construcción del Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina.
  • Construcción de una nueva Unidad de Medicina Familiar en Juárez.
  • Ampliación de la clínica-hospital del ISSSTE en Monterrey.
  • Construcción de alrededor de 80 mil Viviendas del Bienestar en Nuevo León.
  • Alrededor de 1.5 millones de personas beneficiarias de programas federales en el estado.
  • Inversión federal de poco más de 32 mil millones de pesos señalada durante el informe.

Samuel García reconoce obras de salud y vivienda en Nuevo León

Además del tren de pasajeros, Samuel García agradeció a la presidenta por el Hospital de Santa Catarina y por las viviendas que actualmente se construyen en la entidad.

Durante su informe, Sheinbaum informó que el Hospital General Regional del IMSS en Santa Catarina presenta un avance de 22 por ciento. También mencionó la nueva unidad médica del IMSS en Juárez y la ampliación de una clínica-hospital del ISSSTE ubicada en Monterrey.

En materia de vivienda, la presidenta señaló que en Nuevo León se contempla la construcción de 79 mil 800 viviendas. García, por su parte, se refirió a ellas como “casi ochenta mil viviendas” durante el video que difundió después de la visita.

Sheinbaum también indicó que en el estado se han entregado más de 600 mil créditos para vivienda a familias.

Sheinbaum presenta avances y programas federales desde Monterrey

Durante el acto realizado en la Explanada de los Héroes, la presidenta presentó cifras relacionadas con programas sociales y proyectos federales en Nuevo León.

Entre los datos expuestos, informó que 583 mil adultos mayores reciben una pensión en la entidad, mientras que 49 mil 415 personas con discapacidad cuentan con apoyos. Además, 6 mil 428 jóvenes reciben el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y 140 mil 421 estudiantes de preparatoria pública tienen una beca.

También reportó apoyos para 11 mil 495 pequeños productores, la distribución de 9 mil 723 fertilizantes y el suministro de leche para el bienestar a casi 80 mil familias. En materia educativa, señaló que durante el último año se apoyó a 845 escuelas y a 80 planteles de nivel preparatoria.

La presidenta abordó además temas relacionados con la soberanía y la relación de México con Estados Unidos. Desde Nuevo León, sostuvo que su gobierno busca mantener una relación de cooperación con el país vecino, pero sin subordinación.

Sheinbaum continúa gira tras su visita a Nuevo León

Al concluir el evento, Claudia Sheinbaum fue despedida por simpatizantes que se concentraron en los alrededores de la zona. La presidenta continuó posteriormente su recorrido hacia Coahuila, donde tenía programada otra actividad como parte de su gira nacional.

Antes de su salida, Samuel García difundió el mensaje en el que reconoció los proyectos federales para Nuevo León y felicitó nuevamente a la presidenta por su Segundo Informe de Gobierno.

La visita de Sheinbaum a la entidad estuvo acompañada por integrantes de su gabinete y por representantes políticos, además de simpatizantes que acudieron a la Explanada de los Héroes y a la Macroplaza de Monterrey.

Con el encuentro, ambos gobiernos destacaron públicamente la coordinación en proyectos relacionados con movilidad, salud, vivienda y otros asuntos de interés para Nuevo León.

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