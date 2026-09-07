Aceite de romero: cómo hacerlo en casa para aprovechar todos sus beneficios para el cabello, controlar la caspa y el estrés

El romero es una planta aromática con múltiples usos documentados en la medicina tradicional mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El aceite de romero se prepara en casa mediante un proceso de maceración en frío que tarda un mes en estar listo, según el Botiquín de plantas medicinales de la UNAM.

La receta consiste en dejar reposar hojas secas de romero dentro de aceite vegetal, dentro de un frasco de vidrio bien cerrado.

PUBLICIDAD

La publicación, elaborada por la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, documenta este método porque el romero figura entre las plantas recomendadas para la caída de cabello y la caspa.

La preparación casera de aceites medicinales requiere tiempo, limpieza y condiciones específicas de almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve la planta de romero, según la medicina tradicional

El Botiquín clasifica al romero como una planta de naturaleza caliente, con acciones estimulantes y fortalecedoras. Le atribuye propiedades tonificantes, digestivas y antirreumáticas, además de describirla como relajante.

Entre sus usos tradicionales, la obra menciona el tratamiento de heridas, el alivio de dolores de cabeza y de estómago, y la ayuda para evitar flatulencias. También se indica para combatir el mal aliento.

El cultivo del romero en casa depende de tres factores: luz, riego y tipo de suelo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En uso externo, la planta se emplea para aliviar dolores musculares o articulares. El té de romero se usa tradicionalmente como digestivo, mientras que el romero macerado en alcohol se aplica en fricciones corporales.

PUBLICIDAD

Cómo se prepara el aceite de romero, paso a paso

El procedimiento comienza con cortar en trozos pequeños 2 gramos de planta seca de romero. La planta se coloca en un recipiente de vidrio de boca ancha, previamente lavado, con capacidad de 100 mililitros.

Después se agrega aceite vegetal —de oliva o almendras, los más recomendados— hasta cubrir por completo la planta. Se observa el volumen utilizado y se añade otro volumen igual, para asegurar que ningún trozo de romero quede expuesto al aire.

La planta pertenece a la familia de las Lamiaceae, junto con otras hierbas aromáticas de uso medicinal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recipiente se tapa y se guarda en un lugar fresco y oscuro, agitándolo todos los días. Si alguna parte de la planta sobresale del aceite, puede favorecer la aparición de hongos y la descomposición del material.

PUBLICIDAD

Al cumplirse el mes de reposo, el material vegetal se filtra y se exprime para aprovechar el aceite que retuvo. El producto final se guarda en un frasco ámbar, esterilizado y etiquetado con la fecha de elaboración.

Los tratamientos con romero están contraindicados durante el embarazo y la lactancia, según la UNAM. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve el aceite esencial de romero, según la UNAM

La publicación describe un uso concreto para el aceite de romero: se aplica sobre el pecho, de forma externa, con el propósito tradicional de aliviar molestias respiratorias

Los aceites medicinales de plantas se emplean de forma externa y son frecuentes para el alivio de dolores musculares. De manera específica, el romero aparece recomendado en forma de pomada para el dolor muscular, con efecto antiinflamatorio.

PUBLICIDAD

El aceite de oliva y el de almendras son los más recomendados para macerar romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Botiquín le atribuye a la planta usos cosméticos concretos: reforzar las raíces del cabello y combatir la caspa leve. En el cuadro de diseño del botiquín, el romero figura entre las plantas recomendadas para la caída de cabello.

El romero y sus propiedades relajantes

El Botiquín califica al romero como una planta relajante, dentro de las propiedades generales que le atribuye la medicina tradicional.

Esta descripción corresponde al uso histórico de la planta completa, relajante para el sistema muscular con el aceite y para el sistema digestivo con té.

Las macetas de barro o terracota ayudan a evitar el exceso de humedad en las raíces del romero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contraindicaciones del romero y su aceite

El aceite esencial de romero no debe ingerirse sin diluir, porque resulta irritante para las mucosas. Los tratamientos con romero están contraindicados durante el embarazo y la lactancia.

PUBLICIDAD

De forma general, el Botiquín advierte que las plantas incluidas en la obra deben usarse solo para afectaciones leves.

El volumen de aceite debe duplicarse tras cubrir por completo la planta, para asegurar una maceración uniforme. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para casos específicos o persistencia de molestias, la recomendación es acudir con un médico, en particular si la persona toma otros medicamentos.

Cómo cultivar la planta de romero en casa

El romero es un arbusto mediterráneo que necesita entre seis y ocho horas de sol directo al día, según documenta el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad Texas A&M. Sin esa cantidad de luz, los tallos se alargan y el aroma de las hojas disminuye.

El suelo debe ser ligero y con buen drenaje. La mezcla recomendada combina la mitad de tierra para macetas con partes iguales de perlita y arena gruesa, según la guía de cultivo de la Universidad de Wisconsin.

PUBLICIDAD

La propagación del romero es posible mediante esquejes, aunque no todos logran enraizar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riego moderado es determinante para mantener la planta con vida. El exceso de agua es la causa principal de muerte del romero, de acuerdo con la extensión de horticultura de Wisconsin, que recomienda dejar secar por completo el sustrato entre un riego y otro, con intervalos de una a dos semanas.

Las macetas de barro o terracota son las más recomendadas porque permiten que la humedad se evapore por las paredes del recipiente. El tamaño mínimo sugerido es de 30 centímetros de ancho y de profundidad, con orificios de drenaje en la base.

El riego del romero debe ser moderado, sin encharcamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propagación se realiza mediante esquejes de tallo de entre siete y diez centímetros, cortados de madera semimadura.