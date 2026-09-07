¿Niurka es bruja? Manelyk González revive una experiencia escalofriante antes de convivir con ella en La Granja VIP 2

las famosas tuvieron un encontronazo en redes (Instagram)

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Manelyk González encendió la conversación antes de reencontrarse con Niurka Marcos en La Granja VIP 2, al recordar una experiencia que, según contó, vivió durante su participación conjunta en La Casa de los Famosos All-Stars. La llamada “reina de los realities” relató situaciones que relacionó con las creencias espirituales de la vedette y aseguró que llegó a sentirse físicamente afectada durante aquella convivencia.

En un podcast, Manelyk habló del tema entre risas, pero también dejó ver que la experiencia le provocó suficiente inquietud como para pensar en llevar algún objeto de protección durante su nueva aventura televisiva. “Yo sí quiero llevar proteccioncita porque yo estuve en otro reality con la Niurka. Ahí les voy a contar el chisme”, adelantó, antes de comenzar a recordar episodios de aquella convivencia.

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Ahora las dos volverán a compartir escenario, pero esta vez en La Granja VIP 2. El reencuentro ocurre después de los enfrentamientos que protagonizaron en su anterior reality y con una advertencia que Manelyk lanzó entre bromas: “Entonces va a estar otra vez esta, esta brujilda Bo Bo Bo en la granja”. La frase bastó para reavivar una historia que todavía genera curiosidad.

Manelyk recuerda las guayabas, los collares y una eliminación

(Fotos: Instagram)

Manelyk contó que durante aquella convivencia Niurka dormía en el mismo cuarto que ella y que había una situación particular que le resultaba desagradable: el olor de las guayabas. “Yo no soporto el olor a las guayabas”, explicó. Según su relato, Niurka colocaba las frutas sobre su cama junto con objetos que Manelyk relacionó con sus prácticas espirituales. “La hija de la chingada mete todas las guayabas y las deja en su cama”, recordó.

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En medio de la anécdota, Manelyk señaló que Niurka es santera y recordó haber visto sus collares. “Todos sus collares nunca los sacaba de la bolsita”, afirmó. Sin embargo, aseguró que hubo un momento en el que aquellos objetos aparecieron junto con las guayabas. “Ese día que lo saca y que lo pone con las pinches guayabas”, relató. El olor, dijo, la despertó y provocó una reacción inmediata.

La historia tomó un giro todavía más llamativo cuando Manelyk relacionó aquel episodio con el día de su eliminación. “Yo: ‘Puta madre, huele a guayaba’. Y esta cabrona agarré, tiré las cosas a la basura y ese día a mí me eliminan”, contó. Después añadió otra acusación: aseguró que una bolsa con ropa sucia había desaparecido y que posteriormente vio a Niurka utilizando uno de sus pantalones durante su eliminación. “La vieja no traía un pantalón mío puesto en mi eliminación”, afirmó.

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La “brujilda” vuelve a encontrarse con su antigua rival

La actriz y bailarina cubano-mexicana ha generado un patrimonio que refleja su exitosa diversificación en el espectáculo (Niruka Marcos)

La parte más inquietante del relato llegó cuando Manelyk habló de la enfermedad que Niurka habría padecido durante aquella temporada. “Ella, eh, tosía mucho y se enfer... estaba muy enferma, pero muy enferma”, dijo. Después contó que, según su propia percepción, comenzó a experimentar síntomas similares. “Yo en mi casa, haz de cuenta que nos mimetizamos. Yo tenía la misma tos que ella. Me sentía fatal”, relató.

Manelyk dejó claro que no presentó esa experiencia como una certeza absoluta. De hecho, reconoció que su interpretación está relacionada con sus propias creencias. “Pero yo siento que si tú no crees en eso, mmm, como que no le das fuerza”, expresó. Su compañera de conversación coincidió con esa idea al señalar que existe la creencia de que algo así no tendría efecto si la persona no le da permiso.

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Aun con esa explicación, Manelyk admitió que hubo situaciones que le parecieron extrañas. “Pero cosas muy raras”, resumió. El comentario adquiere mayor peso ahora que tendrá que volver a convivir con Niurka. Por eso surgió la idea de protegerse antes de entrar a la competencia. “Se puede hacer una de protección afuera, ¿no? Y te lleves tú un collarcito o una pulserita”, le plantearon, a lo que Manelyk respondió: “Puedes ir a que te la hagan y te puedes proteger tú sola”.

Niurka y Manelyk se reencuentran en La Granja VIP 2

La Granja VIP 2

El nuevo encuentro entre ambas ocurrirá dentro de La Granja VIP 2, donde Manelyk y Niurka forman parte del elenco de celebridades que aceptaron enfrentar las condiciones de la competencia. La nueva temporada comenzó este domingo 6 de septiembre, por lo que ambas ya forman parte de una dinámica distinta, con nuevos compañeros, tareas, nominaciones y reglas.

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La incorporación de Manelyk al programa había sido confirmada días antes del estreno, mientras que Niurka ya estaba contemplada entre las participantes anunciadas para esta edición. La presencia de las dos resulta especialmente llamativa por el antecedente que arrastran y porque ninguna llega al formato como una desconocida para el público de los realities.

En el caso de Manelyk, su entrada representa también un regreso a los programas de telerrealidad después de una trayectoria construida precisamente en este tipo de formatos. Niurka, por su parte, vuelve a un escenario donde su personalidad directa puede convertirse nuevamente en uno de los ingredientes principales de la convivencia. El reencuentro, por tanto, no necesita demasiados adornos para llamar la atención.

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Lo ocurrido anteriormente entre ellas dejó claro que la convivencia no siempre fue sencilla. En aquella experiencia hubo discusiones, diferencias y momentos de tensión que terminaron convirtiéndose en parte de la historia de ambas dentro del reality. Ahora tendrán que comenzar otra vez, pero con el antecedente de lo que ya sucedió entre ellas.

Manelyk, mientras tanto, parece haber decidido llegar preparada. Su comentario sobre llevar protección puede tomarse desde el terreno de la superstición, la creencia personal o simplemente el humor que suele acompañar sus declaraciones. Lo cierto es que ella misma puso el tema sobre la mesa antes de regresar a una convivencia con Niurka.

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