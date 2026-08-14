Descubren en México seis “hongos zombis”, uno bautizado en honor a Guillermo del Toro

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Un equipo de científicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) documentó por primera vez en México seis especies de “hongos zombi”, organismos capaces de infectar hormigas y controlar su comportamiento hasta provocarles la muerte. Una de las nuevas especies fue bautizada Ophiocordyceps deltoroi, en honor al cineasta tapatío Guillermo del Toro.

El hallazgo fue dado a conocer oficialmente por la Gaceta UDG, publicación institucional de la casa de estudios, y fue documentado también por la agencia EFE.

¿Quién hizo el descubrimiento?

La investigación estuvo a cargo de César Ballesteros Aguirre, científico del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la UdeG, en los bosques tropicales de Jalisco.

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Según explicó Ballesteros a EFE, los hongos identificados pertenecen al grupo de los “entomopatógenos”: organismos que infectan hormigas y arañas y logran manipular su comportamiento durante cerca de un año antes de matarlas.

Cómo actúa el “hongo zombi”

De acuerdo con el investigador, el proceso de infección funciona así:

El hongo ingresa al cuerpo de la hormiga y produce metabolitos especializados .

Estas sustancias interactúan con el sistema nervioso del insecto.

La hormiga comienza a caminar de forma errática .

El hongo la conduce hacia zonas con condiciones específicas de luz y humedad, llamadas por los especialistas “cementerios” .

Ahí, la hormiga se aferra con mandíbulas y patas a la corteza de un árbol, una hoja o una roca, y muere.

El hongo se desarrolla sobre el cuerpo del insecto y libera esporas para infectar a otros ejemplares.

Ballesteros señaló que este ciclo lleva cientos de años repitiéndose en la naturaleza como estrategia de supervivencia y reproducción de los hongos del género Ophiocordyceps.

Este hongo infecta a las hormigas convirtiéndolas en zombies.

Por qué una especie lleva el nombre de Guillermo del Toro

Entre las seis especies identificadas, Ballesteros decidió nombrar una como Ophiocordyceps deltoroi, en referencia directa al director de cine originario de Jalisco.

Según indicó a la Gaceta UDG, el investigador consideró que el hongo es “monstruosa y bella a la vez”, una descripción que —dijo— coincide con la estética que Del Toro ha desarrollado en su filmografía.

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A EFE, Ballesteros amplió los motivos de la elección: destacó que Del Toro es originario de Jalisco, egresó de la propia Universidad de Guadalajara y ha construido una carrera centrada en el cine de terror y fantasía, con criaturas que —según el científico— guardan cierta semejanza con el proceso biológico del hongo.

Hasta el momento, Guillermo del Toro no se ha pronunciado públicamente sobre el homenaje científico.

La conexión con “The Last of Us”

Ballesteros también relacionó este tipo de hongos con la popularidad reciente del fenómeno de los “hongos zombi” en la cultura pop, impulsada por el videojuego y la serie de televisión The Last of Us, cuya trama se inspira en organismos del género Cordyceps.

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Según el investigador, tras el lanzamiento del videojuego surgieron nuevos artículos científicos que popularizaron el término “hongos zombi” para describir a estos organismos.

El hongo zombi se aprovecha de los impulsos sexuales de las moscas para propagarse.

Un hito para la ciencia mexicana

El hallazgo es relevante porque, de acuerdo con Ballesteros, antes de esta investigación solo existía una especie descrita en México: la Cordyceps mexicana, que ataca mariposas. Con este trabajo, se documentan seis especies exclusivas del país.

La Gaceta UDG añadió que el equipo de investigación ya trabaja en documentar otras especies que habitan cerca del Área Metropolitana de Guadalajara, así como hongos que parasitan mariposas y avispas.

Posible uso médico

Más allá del hallazgo taxonómico, Ballesteros apuntó a un potencial beneficio para la salud humana. Según explicó a EFE, algunos de estos hongos producen sustancias que podrían utilizarse en el desarrollo de tratamientos para:

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Cáncer

Tuberculosis

Esclerosis múltiple

El investigador aclaró que aún falta mucha investigación antes de que estos compuestos puedan traducirse en beneficios médicos concretos.