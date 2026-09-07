Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana

La cantante Cardi B se muestra sentada en un sillón beige en un exterior nocturno.

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La rapera Cardi B sorprendió al cantar “Costumbres”, tema de Juan Gabriel popularizado por Rocío Dúrcal, en videos difundidos el pasado domingo 6 de septiembre desde la cuenta de Instagram de su estilista Luis Santana.

La intérprete apareció en un ambiente familiar, mencionando frases en español y pidiendo incluso traer a su abuela para cantar con ella. Las imágenes reactivan las dudas sobre su cercanía con México, pese a que en 2024 expresó molestia cuando internautas la identificaron como mexicana.

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En los fragmentos compartidos por Luis Santana, Cardi B cantó parte de la balada mientras convive con personas cercanas. La rapera mantuvo un tono relajado y acompañó la melodía con expresiones en español que sus seguidores reconocieron de inmediato.

La escena toma fuerza por la elección musical. “Costumbres” forma parte del repertorio que une a Juan Gabriel con Rocío Dúrcal y permanece como una de las canciones más identificadas con la música romántica mexicana.

La publicación también vuelve a poner sobre la mesa una conversación recurrente entre sus seguidores: el vínculo de Cardi B con México no viene de sus raíces familiares, sino de la música, la televisión y la convivencia cultural que tuvo durante su crianza.

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La famosa rapera interpretó “Costumbres”, clásico escrita por Juan Gabriel e interpretada popularmente por la cantante española

Cardi B cantando “Costumbres” de Rocío Dúrcal

La intérprete cantó “Costumbres” con soltura. El momento llama la atención porque no se trata de una canción en inglés ni de un tema vinculado al hip hop, género que la llevó a la fama internacional.

La difusión de los videos ocurre mientras Cardi B sigue siendo una de las figuras latinas con mayor exposición dentro de la industria musical de Estados Unidos. Su carrera está asociada a éxitos como “Bodak Yellow”, “I Like It” y “WAP”, aunque su relación con el público hispano también se apoya en un discurso constante sobre sus raíces.

El interés no se limita a que cante una canción conocida en México. La selección de “Costumbres” conecta con declaraciones previas de la artista sobre sus referentes musicales, entre los que ha mencionado a Ana Gabriel, Luis Miguel y Rocío Dúrcal.

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Cardi B rechazó en 2024 que la llamen mexicana

La cantante protagonizó una polémica en 2024 después de que circula una transmisión en vivo en Instagram donde responde a usuarios que la llaman mexicana. El fragmento genera críticas y lecturas que interpretan sus palabras como un rechazo hacia México.

Cardi B sostiene que su molestia no está dirigida contra el país. Su reclamo se centra en que otras personas sustituyen su origen dominicano y trinitense por una nacionalidad que no le corresponde.

“Me siento ofendida cuando la gente me etiqueta como mexicana y cosas por el estilo porque no lo soy. No soy mexicana”, señaló la cantante durante la transmisión.

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La rapera comparó esa confusión con asignar nacionalidades incorrectas a personas de África y el Caribe. Su argumento busca remarcar que compartir idioma, región o rasgos físicos no borra las diferencias entre los países.

“No es lo mismo ser dominicana que ser mexicana”, sostuvo Cardi B, según la misma publicación. La frase se vuelvió uno de los puntos centrales de la discusión que se genera alrededor de su identidad.

La cantante explicó que República Dominicana y México tienen culturas propias, acentos distintos, expresiones particulares y gastronomías diferentes. El hecho de que ambos países hablen español no implica que sus habitantes tengan la misma nacionalidad.

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Cardi B también afirmó que algunos usuarios emplean esa etiqueta como una provocación. En el live, asegura que ciertos mensajes no se limitan a identificarla erróneamente como mexicana, sino que agregan insultos xenófobos.

Cardi B sorprende al cantar tema de Rocío Dúrcal: su real conexión con México pese a que le “ofende” que le digan mexicana (RS)

“No van a borrar mi nacionalidad dominicana”, expresó la artista.

Cardi B a comunidades latinas de distintos países

La relación de Cardi B con México se explica por el entorno en el que crece. La artista se forma en Nueva York, una ciudad donde conviven comunidades procedentes de República Dominicana, Puerto Rico, México, Colombia, Ecuador, Cuba y otros países latinoamericanos.

Ese intercambio atraviesa la música, la comida, los programas de televisión, el español cotidiano y las celebraciones familiares. Para una artista de ascendencia caribeña que crece en ese ambiente, escuchar canciones mexicanas o conocer telenovelas forma parte de una experiencia urbana compartida.

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Cardi B ha descrito ese vínculo como una influencia cultural. No lo presenta como prueba de una ascendencia mexicana ni como una apropiación de una identidad ajena.

La diferencia resulta central para entender la polémica. La rapera puede reconocer a Juan Gabriel y Rocío Dúrcal, cantar “Costumbres” y hablar español sin dejar de identificar sus raíces en República Dominicana y Trinidad y Tobago.

La música de México circula desde hace décadas en comunidades hispanas de Estados Unidos. Artistas como Ana Gabriel, Luis Miguel, Rocío Dúrcal, Vicente Fernández y Juan Gabriel han tenido audiencias que trascienden las fronteras nacionales.

Cardi B forma parte de esa audiencia. Sus declaraciones muestran que su cercanía con el repertorio mexicano ocurre desde la admiración y el consumo cultural, no desde una filiación familiar.

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Juan Gabriel escribió “Costumbres” y Rocío Dúrcal la grabó en 1984

“Costumbres” fue escrita por Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, y quedó ligada a la voz de Rocío Dúrcal. La cantante española la incluyó en el álbum Canta a Juan Gabriel Volumen 6, publicado en 1984.

El disco reúne 10 canciones y forma parte de la colaboración artística que consolidó a Dúrcal como una de las intérpretes más asociadas al repertorio del compositor de Parácuaro, Michoacán.

Además de “Costumbres”, la producción incluye “Amor eterno”, “Déjame vivir”, “Te quiero mucho, mucho” y “Diferentes”. La presencia de esos temas en la discografía de Dúrcal mantiene vigente la relación entre la cantante española y la obra de Juan Gabriel.

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Juan Gabriel escribió “Costumbres” y Rocío Dúrcal la grabó en 1984

La canción retrata una separación marcada por los hábitos compartidos de una pareja. Su letra se convirtió en una referencia para varias generaciones y suele reaparecer en interpretaciones, homenajes y videos difundidos en redes sociales.

La decisión de Cardi B de cantar ese tema no parece aislada. En entrevistas previas, la rapera ha hablado de la presencia de la música mexicana en su formación, aunque ha sido enfática al diferenciar esa afinidad de su identidad nacional y familiar.

Cardi B reconoce a Rocío Dúrcal, Ana Gabriel y Luis Miguel entre sus influencias

Cardi B ya había citado a Rocío Dúrcal como una de las artistas que escucha. En una conversación con la edición latina de Vogue, la cantante explica que el repertorio mexicano forma parte de su vida desde que era joven.

“La música mexicana ha sido una parte importante de mi vida”, dice Cardi B en esa entrevista. Después menciona a Ana Gabriel, Luis Miguel y Rocío Dúrcal como artistas que admira.

La rapera hace una precisión sobre Dúrcal. Reconoce que la cantante no nació en México, pero la ubica como una figura profundamente relacionada con el país debido a su interpretación de compositores como Juan Gabriel.

Cardi B también habla de las telenovelas mexicanas que veía durante su juventud. Según la publicación de Telemundo, la cantante sostiene que esos programas le dejaron lecciones sobre las relaciones amorosas.

La artista incluso promete que realizaría una transmisión en vivo para cantar una canción de Ana Gabriel. Esa declaración antecede a los videos en los que interpreta “Costumbres”, ahora difundidos por el estilista Luis Santana.

El gusto por ese repertorio ayuda a explicar por qué Cardi B puede cantar una balada popularizada por Rocío Dúrcal sin que exista una relación familiar directa con México. Su conocimiento proviene de un consumo cultural que ha reconocido públicamente.

Belcalis Marlenis Almánzar nació en Estados Unidos y tiene raíces caribeñas

Belcalis Marlenis Almánzar nació en Estados Unidos y tiene raíces caribeñas

La identidad de Cardi B ha sido objeto de discusiones desde el inicio de su carrera. Su nombre completo es Belcalis Marlenis Almánzar y nació en Estados Unidos. La artista tiene ascendencia dominicana por parte de su padre y raíces de Trinidad y Tobago por parte de su madre.

La cantante habla de la influencia de su familia en la manera en que entiende su apariencia y su historia.

“Mis raíces me dan mucha actitud”, dice la rapera al referirse a su herencia. También explica que la cercanía de la familia paterna influyó en la forma en que conoció las diferencias de color de piel y textura de cabello dentro de su entorno.

Cardi B se identifica como una mujer afrolatina y afrocaribeña. Esa definición reúne su nacionalidad estadounidense con las herencias culturales de República Dominicana y Trinidad y Tobago.

La cantante ha defendido esa identidad en distintos momentos. Para ella, hablar español o disfrutar la música mexicana no reemplaza sus raíces familiares ni convierte su origen en mexicano.

La confusión se alimenta, en parte, por una visión reducida de la comunidad latina en Estados Unidos. En redes sociales, algunos usuarios suelen usar “mexicano” como una etiqueta general para personas hispanohablantes, pese a las diferencias nacionales, culturales e históricas dentro de América Latina y el Caribe.

La discusión sobre Cardi B expone la diversidad de las identidades latinas

El caso de Cardi B también deja ver una discusión frecuente en Estados Unidos: la tendencia a reunir bajo una sola identidad a personas con orígenes muy distintos. El término latino puede incluir experiencias familiares y nacionales que no son intercambiables.

México, República Dominicana y Trinidad y Tobago comparten algunos espacios culturales dentro de la diáspora latinoamericana y caribeña. También mantienen idiomas, historias, cocinas, tradiciones religiosas y procesos migratorios propios.

La postura de Cardi B se enfoca en esa diferencia. Su rechazo a ser llamada mexicana no equivale a un rechazo a la cultura mexicana. Sus propias referencias musicales muestran lo contrario.

Los videos del 6 de septiembre refuerzan esa contradicción aparente. Cardi B canta una balada escrita por Juan Gabriel, interpretada por Rocío Dúrcal y asociada con el cancionero mexicano, mientras reafirma una identidad familiar que no corresponde a México.

La rapera mantiene ambas posiciones: disfruta y conoce expresiones culturales mexicanas, pero pide que no sustituyan su origen dominicano y trinitense. La interpretación de “Costumbres” vuelve a colocar esa distinción frente a millones de usuarios en redes sociales.